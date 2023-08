Barbenheimer sous sa vague kitsch

Dans son essai L’art du roman (publié en 1986), le très regretté Milan Kundera se penchait beaucoup sur le kitsch, concept au coeur de son célèbre roman L’insoutenable légèreté de l’être. Son oeil voyait l’esthétique des médias de masse se jeter corps et âme dans le « vouloir plaire au grand nombre à tout prix ».

Offrir au conformisme ambiant les idées reçues « qui nous arrachent des larmes d’attendrissement sur nous-mêmes, sur les banalités que nous pensons et sentons », c’est susciter l’ivresse aveugle des foules devant l’autel. Rêve de nombreux promoteurs culturels et de politiciens. Caresser le public dans le sens du poil n’a pas d’époque, entendons-nous. La nôtre est seulement mieux équipée que les précédentes pour atteindre ses cibles.

Après la mort de l’écrivain tchèque, puis ma plongée dans la lecture de cet essai, l’univers extérieur m’a semblé soudain une chambre d’écho à ses pertinentes réflexions. Il les énonçait pourtant avant l’ère des réseaux sociaux. Sous des accents prophétiques, Kundera prévoyait aussi, il y a près de 40 ans : « Un jour toute la culture passée sera complètement réécrite et complètement oubliée derrière son rewriting. »

L’auteur de La plaisanterie aura eu le temps d’assister au triomphe de ses théories avant de s’envoler, tout en ratant les dernières pousses kitsch de saison. Ainsi la naissance du mot-valise « Barbenheimer », créé en juillet sur la Toile par un anonyme facétieux ou un publiciste avisé et masqué. Ce mariage des deux superproductions sorties le 19 juillet aura accru de façon exponentielle le succès et du Barbie de Greta Gerwig et de l’Oppenheimer de Christopher Nolan.

Séduits par le mot amalgame désormais magique, maints spectateurs ont voulu visionner le duo de films afin de participer à un énorme mouvement de foule. Les grands écrans affichent complets devant ces deux titres. Cineplex pavoise. La machine médiatique s’emballe.

Cette ruée dans les cinémas, inespéré rebond post-covidien, procède du kitsch du marketing à son sommet. Deux oeuvres aux antipodes reliées par un coup de pub fumant né on ne sait où se partagent les bonbons du box-office.

Ces films, certes attendus en amont par les cinéphiles, ne s’adressaient pas aux mêmes publics. Entre une comédie kitsch par nature, mollement satirique, de niveau féminisme 101, à l’imagerie Popsicle (Barbie), et une oeuvre historique exigeante et tragique (Oppenheimer), très dialoguée, nourrie par la performance exceptionnelle de Cillian Murphy en inventeur de la bombe A, le fossé abyssal s’est soudain aplani. Miracle du gars des vues.

Le kitsch du mot-valise n’a pas échappé aux internautes japonais. À quelques jours de l’anniversaire des bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki, aboutissement du film de Nolan, le terme « Barbenheimer » leur semble indécent. D’autant plus que Warner Bros., qui engrange les recettes du clinquant Barbie, a avalisé sur son site l’emploi du terme champion, mal attaché au noir Oppenheimer. Des excuses des dirigeants du studio tombaient à plat. Comment s’opposer à pareille tornade médiatique ?

Déjà la campagne promotionnelle de Barbie avait tapissé de rose luminescent sa voie royale. À l’écran, la cinéaste de Lady Bird verse sur l’iconique poupée de Mattel (fougueuse Margot Robbie) des jets de couleur gomme balloune. Sur Ken aussi, campé par un Ryan Gosling rigolo en faire-valoir falot, sa virilité diluée sous une teinte « lait aux fraises ». Les tenues de plusieurs spectatrices dans la salle rivalisent avec celles de l’héroïne au royaume de Barbieland. Kitsch, dites-vous ?

Libre à chacun de savourer au premier degré cette comédie comme une glace aux framboises un jour de canicule. Et tant mieux si elle accroche des sourires. Reste que son vernis féministe aide la poupée iconique d’une époque formatée (1959) à se refaire une vertu planétaire au XXIe siècle. En caricature contemporaine indépendante et imparfaite, elle offre aux filles un modèle bonifié, certes, mais dessiné à gros traits devant des silhouettes masculines écrapouties. La maison Mattel productrice, à coups de répliques d’autodérision au scénario, se moque elle-même du cliché de sa poupée démodée, tout en lui substituant une autre figure d’époque mal débarbouillée.

Voici Barbie, aussi conformiste dans son profil d’égérie contemporaine qu’en princesse du jet-set surgie des fantasmes d’antan. Les techniques de placement de produits Mattel font merveille. Ses poupées, dans leurs boîtes, se vendent comme de petits pains chauds. Que roule le commerce !

Quant à Oppenheimer, il récolte une audience élargie que ses vertus austères ne présageaient guère. Comme quoi le kitsch peut profiter aux vrais méritants lorsqu’une vague rose se mêle de les propulser en chantant. De ce paradoxe, Kundera eût savouré la pleine ironie.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.