L'intelligence artificielle et son chômage technologique

Il est attendu que l’intelligence artificielle (IA), renforcée par sa dimension générative, vienne compenser la carence en gains de productivité dont souffrent les économies dites avancées. Son impact sur l’emploi fait toutefois encore débat, quoique de plus en plus d’analystes concluent à de lourdes pertes transitoires. Accroissement de la productivité et augmentation de la prospérité vont-ils de pair ?

Au cours d’une table ronde d’analystes d’Oxford Economics organisée à Londres au bénéfice de leurs clients, il a été rappelé que les économies avancées sont en panne de croissance de la productivité depuis la crise financière de 2008. Cette panne ayant été amplifiée notamment par les chocs provoqués par la pandémie et la hausse des prix de l’énergie. Le tout étant exacerbé par une réalité démographique suggérant que la croissance de l’offre de travail pourrait tomber à zéro dans ces économies quelque part entre 2030 et 2040, contre une croissance annuelle de 0,4 % présentement.

Pour les analystes d’Oxford, une productivité alimentée par la technologie ne peut être que bienvenue. Et avec l’IA générative, on ne parle plus de robotisation et d’impact sur l’emploi répétitif. On entre aussi de plein fouet dans l’univers de la création, voire de la conscience. Selon la firme-conseil McKinsey, l’IA générative pourrait accroître l’impact global de l’IA de 15 % à 40 %.

OpenAi, développeur du robot conversationnel ChatGPT, calcule que 80 % des emplois aux États-Unis seront touchés d’une façon ou d’une autre par l’IA générative et les réseaux neuronaux large language models (LLM). Dans son rapport sur le sujet, McKinsey estime que la moitié des activités professionnelles actuelles affrontera la réalité de l’automatisation d’ici 2060.

Dans une étude récente, Goldman Sachs va plus loin. Concentrant son regard sur l’Europe et les États-Unis, la banque d’affaires estime que si l’IA générative concrétise les promesses et le potentiel que ses développeurs y voient, les deux tiers des travailleurs européens et américains seront exposés à divers degrés à l’automatisation. Et qu’elle peut se substituer au quart des emplois actuels dans ces zones économiques. Par extrapolation, Goldman Sachs calcule que l’IA générative expose l’équivalent de 300 millions d’emplois à l’automatisation.

Mais face aux pertes d’emploi, Oxford rappelle que l’histoire démontre la présence d’un effet de déplacement et de son contrepoids, l’effet de revenu. La production devenue à faibles coûts accroît le revenu réel disponible dans l’économie, ce qui se traduit par une demande accrue en biens et en services favorisant la création d’emplois. « L’effet net global n’est pas clair, mais on peut penser à un impact neutre. »

Goldman Sachs acquiesce. Ces emplois remplacés ou déplacés par l’automatisation sont généralement contrebalancés par la création de nouveaux métiers. « Nous estimons que l’IA générative pourrait ajouter, annuellement, quelque 1,2 point de pourcentage à la croissance de la productivité sur une période de dix ans en supposant une large adoption. Et à la longue, accroître le PIB global de 7 % annuellement », calcule l’institution. Le cabinet d’experts-comptables PWC ajoute que l’intégration de l’IA générative à des technologies similaires pourrait générer 3,3 points de croissance annuelle de la productivité.

Chômeurs transitoires ?

Dans l’intervalle, il est attendu que numérisation, robotisation, automatisation et intelligence artificielle provoqueront leur lot de chômeurs technologiques et soulèveront un problème criant d’employabilité, un phénomène qui risque d’être davantage ressenti dans le secteur des services et dans les métiers impliquant des tâches répétitives. On voudra donc qu’il soit en grande partie atténué par des programmes d’adaptation de la main-d’oeuvre, de requalification et de perfectionnement des compétences.

Quant au fameux « dividende technologique », il a été souligné lors du Forum économique de Davos de 2016 que la « révolution industrielle 4.0 » risque d’alimenter les tensions sociales, d’accentuer les inégalités, de polariser davantage la classe moyenne et d’exacerber les perturbations sur le marché du travail, élargissant le clivage entre les emplois qualifiés bien rémunérés et ceux qui sont peu ou pas qualifiés et faiblement rémunérés.

« Il faudra une régulation appropriée et des efforts en matière de formation », soulignent à larges traits les analystes d’Oxford Economics.

Dans un document de réflexions de la Commission de l’éthique en science et en technologie adopté par le gouvernement du Québec en 2019, l’on craint que le déploiement de l’IA dans le monde du travail puisse éliminer plus d’emplois qu’il pourrait en créer. Mais à coup sûr, il va modifier le contenu et la nature des emplois. « Ainsi, les travailleurs risquent de devoir développer de nouvelles compétences pour demeurer en emploi. »

On entrevoit également que son déploiement pourrait avoir pour effet indirect de modifier la relation d’emploi en favorisant le travail sur demande et temporaire. « Il est possible que le travail rémunéré comme institution de redistribution des richesses créées au sein de la société perde de son importance, soulevant ainsi des questions de justice distributive », lit-on. Ou encore que certains individus aient de la difficulté à demeurer en emploi ou à en trouver un nouveau dans l’éventualité où ils seraient sans emploi, soulevant ainsi d’autres questions de justice distributive.

« L’introduction et le déploiement de l’IA dans le monde du travail soulèvent bon nombre d’enjeux de nature éthique, dont plusieurs concernent une potentielle hausse de la précarité et des inégalités socio-économiques. Parmi ces enjeux, la distribution des bénéfices et des risques liés aux effets que les technologies de l’IA et l’automatisation devraient avoir sur le monde du travail et sur l’emploi est considérée comme étant particulièrement préoccupante », a précisé la Commission dans une mise en ligne en juillet 2021.

