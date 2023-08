Attention, français glissant

La langue française aurait fait une nouvelle victime à Montréal, ces jours derniers. Le drame se serait joué sur un trottoir de Parc-Extension. Une dame aurait glissé sur un ou plusieurs mots français. Un craquement, qui sait ? aurait été entendu. Un os non francophone, peut-être, aurait souffert. Parmi les mots suspects du méfait, on compte : bonbon, rayon et melon. Également potentiellement litigieux : friandise, marchandise, gourmandise.

Mary Deros, conseillère de Parc-Extension (pour l’opposition) et vice-présidente du comité montréalais de la diversité, est de celles qui ont sonné l’alarme. Depuis peu, une cinquantaine d’autocollants ont été subrepticement posés sur les trottoirs de Parc-Ex, de Villeray et de Saint-Michel, mettant en danger les piétons insouciants. On y lit certains des mots précités, ainsi que cette phrase : « Le français, ça sonne bien partout, même à l’épicerie. » Suit un code QR qui, lorsqu’on répond à son invitation, renvoie à une page sur des initiatives et des cours de français dans le quartier. En français.

L’autre jour sur les ondes de CBC, Mme Deros a fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles l’apparition de ces affichettes pose problème. J’en ai compté neuf. D’abord, il y a déjà des groupes communautaires qui enseignent le français dans le quartier, alors à quoi bon ? Ensuite, si les gens « voient l’autocollant sur le trottoir, vont-ils utiliser ces mots français dans le magasin ? Je ne pense pas. » Troisièmement, « les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas comment prononcer » ces mots. Quatrièmement, c’est de la pollution visuelle, alors que Parc-Ex est aux prises avec un problème de déchets. Cinquièmement, l’organisme MU [Murales urbaines] va aussi défigurer le quartier en peignant des murales avec « des mots français très visibles » comme « bonjour », alors ça commence à bien faire. Sixièmement, si cette campagne vise les nouveaux arrivants, qui n’ont que six mois pour apprendre le français, « quand vous arrivez à Parc-Ex, vous n’allez pas avoir votre téléphone cellulaire pour prendre le code QR et vous demander de quoi il s’agit ». Vous avez d’autres priorités, comme nourrir votre famille. Septièmement, « ce n’est pas une priorité pour les gens de Parc-Ex d’apprendre le français sur le trottoir ». Huitièmement, « lundi dernier, il a plu, une dame a glissé et est tombée ». Peut-on lui parler ? CBC affirme n’avoir pas pu confirmer l’existence de ce drame. Mais on croit Mme Deros sur parole. Neuvièmement, et pour résumer, cette campagne « est une insulte ».

Si vous subodorez une dose de mauvaise foi dans ces arguments, ne lisez pas ce qui suit. Le journaliste Rob Lurie de CTV News a récolté un bon nombre de commentaires rageurs de résidents locaux, affirmant qu’il s’agissait d’une dépense inutile, d’une perte de temps, d’une rigolade, d’une absence de sens des priorités.

Des autocollants ont déjà été vandalisés ou déchirés, et un grand gaillard a prédit à la caméra qu’en quelques jours, ils auraient tous disparu. Il en semblait tellement convaincu qu’on pouvait se demander s’il n’allait pas mettre personnellement la main à la pâte.

Une des animatrices d’un groupe Facebook du quartier prétend parler au nom de beaucoup de ses voisins, de tous les groupes linguistiques, en affirmant ne pas du tout comprendre de quoi il s’agit, sauf de se sentir insultée par cette incompréhensible invasion du champ visuel et piétonnier.

Suivre le code QR aurait pu l’éclairer, elle, les citoyens et Mme Deros. La Ville de Montréal s’est engagée dans le cadre de l’application de la loi 96 et avec un budget versé par Québec, à mieux faire connaître les ressources de francisation. Des initiatives se déploient dans tous les arrondissements.

Dans Parc-Ex, l’opération de marquage s’accompagne de la présence d’ambassadeurs disponibles dans des lieux publics pour engager la conversation en français avec ceux qui l’apprennent, et une cinquantaine de commerces sont volontaires pour converser dans la langue de Vigneault avec leurs clients qui veulent tester leurs connaissances nouvelles. Peut-être même, qui sait ?, des mots appris à l’instant sur le trottoir. S’ils y sont toujours.

Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif et responsable de l’opération, explique que les initiatives les plus porteuses seront généralisées sur le territoire de la ville, d’autres seront peut-être abandonnées.

Oui, mais, la dame qui a glissé sur le vocabulaire casse-pieds, qui s’en occupe ? Mme Ollivier assure qu’aucune information en ce sens ne lui a été communiquée. Mais elle promet de se pencher sur l’épineux problème de la viscosité de la langue française et des blessures qui peuvent en résulter.

À mon avis, il urge en effet de rendre le français antidérapant. Une solution technique doit exister quelque part. Mais comment faire pour éviter les autres dérapages ? Les réactions de Mme Deros et de certains de ses électeurs attestent d’une réalité décapante : la seule présence de mots français irrite. Attirer l’attention sur l’importance de l’apprendre insulte. L’effort colossal nécessaire pour faire du français, à Montréal, une véritable langue commune ne peut être perçu, en ces milieux, que comme le projet ubuesque d’une République de pelures de bananes.

Père, chroniqueur et auteur, Jean-François Lisée a dirigé le PQ de 2016 à 2018. | jflisee@ledevoir.com | blogue : jflisee.org

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.