Mon gazon plus vert que le tien

J’ai la chance d’avoir un orme d’Amérique gigantesque sur mon terrain en façade. Je dis chance, car il est magnifique et qu’il en reste moins depuis que la maladie hollandaise de l’orme a décimé une grande partie des 22 000 que comptait Montréal dans les années 1940. On avait alors eu l’idée ingénieuse de les remplacer majoritairement par des frênes. On connaît la suite. D’où l’importance de ne pas faire de monoculture, peu importe ce que l’on fait pousser. Ça donne rarement de bons résultats.

Récemment, un spécialiste horticole est venu traiter mon orme, car imaginez-vous que la maladie de l’orme est de retour. On n’en a pas encore fini avec l’agrile du frêne qu’une autre bestiole débarque pour attaquer de nouveau les ormes. La personne m’a affirmé qu’il était protégé pour 15 ans avec ce traitement par les racines. Car, pour le traiter, il fallait mettre à nu les racines à son pied d’au moins 6 pouces de profondeur. J’ai eu alors un petit pincement au coeur.

Il faut savoir qu’un orme, c’est magnifique et majestueux, mais cet arbre draine un sol comme vous ne pouvez pas l’imaginer. Pour conserver un parterre un peu verdoyant, il faut déployer beaucoup d’énergie. Quand votre façade est plein soleil de surcroît, ça se complique d’autant plus.

Après plusieurs années d’expérimentation de diversification pour ensauvager mon couvre-sol, j’avais enfin trouvé le bon mélange et les espèces idéales pour ce sol aride. Il y a 14 espèces différentes sur mon terrain. Ce qui explique ma petite émotion quand j’ai su qu’on devait creuser pour faire des injections dans mon arbre. Puis, je me suis ressaisi. Comme quoi de vieilles habitudes héritées d’une longue tradition de la pelouse parfaite sont difficiles à déraciner.

On commence à peine à voir émerger de nouvelles pratiques d’aménagement de couvre-sol, que ce soit dans des territoires plus urbanisés ou moins. Il faut dire que la très grande majorité des municipalités québécoises encadrent encore la longueur maximum de l’herbe qui pousse sur les terrains privés. Certaines contrôlent aussi ce que vous avez de droit d’y faire pousser, comme des potagers, par exemple.

Il n’y a rien de moins écologique et naturel qu’une belle pelouse verte parfaite. D’autant que cela ne favorise en rien une hausse de la biodiversité, bien au contraire. C’est à proprement parler de la monoculture. Toute forme de monoculture demande beaucoup de traitements, de travail et une très bonne irrigation du sol.

En fait, plus votre sol aura une flore et une végétation diversifiées pour le recouvrir, moins il sera nécessaire de l’entretenir, voire pas du tout. De plus, si vous lâchez prise un tant soit peu et que vous ne coupez pas ces plantes, fleurs et herbes, même en période de sécheresse, vous n’aurez pas à l’arroser. Même en faible quantité, la pluie effectuera le travail. En ayant une forte diversité, la végétation plus longue permettra au sol de demeurer humide beaucoup plus longtemps qu’une pelouse bien taillée.

Il est crucial de noter deux autres points positifs. D’une part, cela stimule une diversité accrue d’insectes profitables, comme les pollinisateurs. D’autre part, un sol plus sauvage avec plus de variétés s’oppose plus efficacement aux plantes intrusives, à moins que vous ne considériez le pissenlit comme tel. Avez-vous également conscience qu’une herbe plus longue autour d’un arbre augmente sa résistance à la sécheresse et favorise sa croissance rapide ?

Heureusement, on voit émerger des initiatives comme la gestion différenciée et l’ensauvagement des pelouses. Pour plusieurs, dont je suis, terminée l’idée qu’on doit avoir une belle pelouse verte bien taillée. Toutefois, les préjugés demeurent tenaces. Voyez-vous, pour certains, un grand espace de parc ou une friche le long d’une route qui a l’air d’un pré, ce n’est pas propre.

La tyrannie de la pelouse parfaite est persistante. Or, si nous voulons collectivement permettre une plus grande résilience du territoire face à la crise climatique et à ses impacts météorologiques, on doit mettre un terme à cette mauvaise tradition. Si vous n’avez pas besoin de marcher, de jouer ou de faire quelque activité que ce soit sur une partie de votre terrain, maudit, arrêtez de le tondre inutilement. Vous verrez alors apparaître graduellement une belle flore diversifiée, plus d’insectes pollinisateurs et plus d’oiseaux. Votre terrain deviendra un havre de biodiversité.

Que dire des espaces publics, que ce soit le long des routes ou dans les parcs. Arrêtez de tondre les endroits inutilisés, c’est absolument contreproductif et c’est une dépense complètement futile. Imaginez le temps et l’argent que nous économiserions collectivement !

Je ne préconise pas nécessairement l’obligation de telles pratiques. Cependant, il me semble que le moment est venu pour toutes les municipalités de supprimer en choeur leur réglementation limitant la hauteur du couvre-sol et la diversité de la végétation en façade. Pour notre aptitude à la résilience du territoire, ce serait déjà un pas significatif dans la bonne direction. Et puis, vous savez, mon couvre-sol, riche de ses 14 espèces, est toujours plus verdoyant en période de sécheresse !

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.