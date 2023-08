Consommer la Terre à crédit

Le 2 août marque, cette année, la Journée du dépassement de la biocapacité de la Terre, selon les derniers comptes nationaux de l’empreinte de Global Footprint Network (GFN). L’humain consommerait en ressources écologiques comme s’il vivait sur 1,7 planète Terre, calcule l’organisation internationale vouée au développement durable.

Rendue à son creux, la tendance de cette empreinte écologique s’est toutefois stabilisée au cours des cinq dernières années. « Il est difficile de déterminer dans quelle mesure cela est dû au ralentissement économique ou aux efforts délibérés de décarbonation », souligne GFN. En fait, elle se maintient en août depuis 2005. Cela dit, « la réduction du dépassement est beaucoup trop lente. Pour atteindre l’objectif du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU de réduire les émissions de carbone de 43 % dans le monde d’ici 2030 par rapport à 2010, il faudrait déplacer le jour du dépassement de la Terre de 19 jours par an pendant les sept prochaines années ».

Plus près de nous, si tous consommaient comme les Canadiens, ce jour arriverait le 13 mars. Le Canada est, ici, rejoint par les États-Unis et les Émirats arabes unis. À l’opposé, si tous consommaient comme les Jamaïcains, ce jour du dépassement se déplacerait au 20 décembre. Le Canada se situe à la cinquième position au bas de l’échelle avec le Qatar (10 février), qui ferme la marche du classement 2023.

Outre un recalibrage de la consommation et une récupération-recyclage circulaire à grande échelle, GFN ajoute que, parfois, de simples changements pourraient contribuer à déplacer ou à éloigner ce jour d’épuisement de la biocapacité de manière importante. Parmi les plus fortes contributions présentées sur son site (avec le nombre de jours de déplacement entre parenthèses) :

Fixer un prix de 100 $US par tonne de carbone (63 jours) ;

Si une famille sur deux avait un enfant de moins et que le projet d’enfanter était reporté de deux ans, d’ici 2050. Le groupe d’experts reprend l’estimation de l’ONU voulant que, si nous continuons comme maintenant, nous serons alors 9,7 milliards d’habitants. « Si chaque mère ou père avait en moyenne 1,8 enfant (soit 0,9 enfant par personne), contre 2,3 actuellement, et que la parentalité était retardée de 2 ans, nous serions à 7,7 milliards en 2050. En supposant que l’empreinte écologique de l’humanité par habitant reste au niveau de 2020, soit à 2,47 hectares globaux (hag) par personne, la différence en 2050 serait de 49 jours » ;

Si la moitié du monde mettait en oeuvre un Green New Deal avec le niveau d’ambition de l’Union européenne (42 jours au cours des dix prochaines années) ;

Les villes intelligentes tirent parti des technologies existantes pour les bâtiments, les processus industriels et la distribution d’électricité, et réduisent la dépendance aux transports énergivores. Si elle était appliquée dans le monde entier, cela pourrait entraîner un déplacement de 29 jours ;

Si l’on produisait 75 % de l’électricité à partir de sources à faible émission de carbone contre 39 % actuellement (26 jours) ;

Si l’investissement et l’épargne décarbonaient le système électrique mondial de 50 % (22 jours) ;

De plus, en matière de service d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les technologies commerciales prêtes à l’emploi existantes pour les bâtiments, les processus industriels et la production d’électricité pourraient déplacer le jour du dépassement d’au moins 21 jours, sans aucune perte de productivité ni de confort ;

Si l’hydrogène vert remplaçait 33 % du carburant des avions et 50 % de la demande industrielle de combustibles fossiles (18 jours) ;

Avec l’ajout de capacités de stockage d’énergie généralisées pour les sources renouvelables. Cela se greffe à l’effet qu’aurait l’adoption massive des énergies renouvelables sans stockage (15 jours) ;

Si nous réduisons de moitié le gaspillage alimentaire dans le monde (13 jours) ;

Avec l’installation de nouveaux ensembles résidentiels dans les zones urbaines existantes pour éviter l’étalement urbain (12 jours) ;

Si la durée des semaines de travail était réduite sans réduction de salaire (11 jours). Également 11 jours en appliquant le principe de 15 minutes à nos zones urbaines ;

Avec une réforme de la répartition de l’espace de stationnement dans les villes (10 jours). Même nombre de jours d’ici 2050 avec l’adoption d’éoliennes terrestres.

Ah oui, pour le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon :

La mise en oeuvre mondiale de compteurs d’énergie intelligents et d’une tarification dynamique réduirait les émissions de carbone provenant de la production d’énergie de 5 % (3 jours). Et si l’utilisation de sécheuses domestiques était réduite de 75 % (1,3 jour)

