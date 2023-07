Les mains sales

Milan, où se tenaient cette année les Championnats du monde d’escrime, l’Ukrainienne Olga Kharlan, une sabreuse, a battu Anna Smirnova, une Russe. Olga Kharlan a beau l’avoir emporté sur sa rivale russe, elle n’en a pas été moins disqualifiée après coup, au motif qu’elle a refusé de serrer la main de son adversaire… Se refusant à la défaite, la Russe a porté plainte, en donnant pour motif ce manque à cette règle qui mime les apparences de la fraternité dans le sport.

Selon les règles de ce sport, héritées d’une époque où, entre deux guerres, des nobliaux s’affrontaient à l’épée pour tuer le temps, il est de rigueur de se serrer la main, de se saluer. Pareil faux-semblant visait, à l’origine, à recouvrir la violence du sport d’un joli vernis de civilité. De quoi faire quelque peu oublier que tous les sports constituent une autre façon de poursuivre la guerre.

L’escrimeur se trouve dans un corridor virtuel. L’espace de l’affrontement qu’il mène est tout en longueur. Il lui est permis d’avancer ou de reculer. Il lui est interdit de se déporter à gauche ou à droite, de prendre un chemin de travers pour s’esquiver. Tout se joue sur un même axe. Il s’agit de gagner du terrain ou d’en perdre. C’est l’alternative.

Il y a, dans ce sport d’une autre époque, la nécessité de conjuguer la rapidité du mouvement à la précision foudroyante de l’éclair. Tout se joue dans la fulgurance d’un geste décisif, capable de s’abattre en un instant sur l’adversaire. Cette rapidité dans l’exécution fait en sorte qu’il n’est jamais évident de comprendre d’emblée ce qui se passe dans les palestres où se déroulent les compétitions d’escrime.

À l’exception du tennis, des sportifs de haut niveau de l’Ukraine et de la Russie s’affrontaient pour la première fois depuis l’invasion de celle-là par celle-ci. À cette compétition internationale, Olga Kharlan ne s’est pas rendue avec des fleurs à la main. En une suite de quartes, de quintes, d’esquives et d’offensives, elle a fini par gagner, tandis que son équipe criait à tue-tête « Vive l’Ukraine ». Derrière la surface des choses se jouait indubitablement une autre compétition au sens plus profond.

L’escrimeur « tire » contre son adversaire. Chacun des opposants est un « tireur ». Ce mot, tirer, est fort de café, du moins dans les circonstances. En tirant, un escrimeur n’a pas pour autant à foudroyer son adversaire. Il doit seulement le toucher, avec son épée, son sabre ou son fleuret, selon des modalités sensiblement différentes pour chacune de ces trois armes électrifiées. Une fausse armure, conductrice de l’impulsion électrique, transmet le résultat des touches.

Olga Kharlan pratique le sabre. Il a peu été dit que l’escrimeuse, en dehors de sa pratique de l’escrime, est doublée d’une militante politique bien affûtée, montrant un vif intérêt pour l’écologie. En 2012, elle s’est présentée lors des élections parlementaires ukrainiennes d’octobre, mais n’a pas été élue. En 2014, elle se présente pour le Parti des Verts d’Ukraine aux élections locales de Kiev. Là aussi sans succès. De tout cela, elle dira, en 2021, à un média local ukrainien que ce fut « une expérience douce-amère » et qu’on ne l’y reprendra plus. Cependant au sabre, elle gagne. Depuis longtemps.

Avant que l’extension du domaine du commerce ne se soit emparée du sport comme de tout le reste, il se jouait plus clairement par procuration, à l’échelle de la sueur des sportifs, une forme de rivalité entre régions, entre nations. Prenez le hockey, le seul sport chez nous dont il est question avec sérieux toute l’année. Les Canadiens de Montréal ne sont pas vêtus par hasard de bleu, de blanc et de rouge. Le tricolore en appelait à ses origines au drapeau de la France. S’en réclamer à l’époque, même de loin, permettait au moins de se donner le courage d’exister comme société française. Le vieux maillot de laine tricolore tout raidi s’est transformé depuis en un symbole d’espérances molles. Il suffit tout au plus à une équipe d’additionner suffisamment de buts en une année pour justifier que le plus grand nombre de bières soient bues. Que l’équipe gagne ou non apparaît au final d’une portée sociale et politique plus que limitée.

Aux Championnats du monde d’escrime en Italie, il en allait bien autrement. À un an des Jeux olympiques de Paris, il est à prévoir que d’autres scènes d’affrontement par procuration vont se jouer, à l’heure où les grands pontes du sport international ont déjà fléchi pour faire en sorte que la Russie puisse être de nouveau représentée, au nom de l’argent et sous le couvert d’une fiction : la supposée fraternité censée tenir les athlètes au-dessus de tout débat politique.

Comment a-t-on pu concevoir que, peu importent ses représentations, la fine fleur de la domination politique et armée doit être oubliée pour peu qu’elle se présente sur un plateau sportif ? Ce serait sans doute trop demander aux sportifs du monde entier de se rappeler qu’ils ne portent pas des couleurs nationales pour rien. Autrement dit qu’ils sont utilisés comme des messagers. Et que certains de ces messagers se jouent du monde entier en maniant gaiement des faux-semblants. Non, une poignée de main n’assure pas d’avoir les mains propres.

