Enfin de bonnes nouvelles dans le sans-fil canadien

Une décision passée en douce par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC) la semaine dernière permettra à Québecor d’enfin réaliser son rêve de déployer un réseau sans fil d’un bout à l’autre du Canada. Cette décision ouvre aussi la porte à d’autres nouveaux venus, y compris Cogeco.

Les ambitions de Cogeco de percer dans le sans-fil ne sont pas un très grand secret. Ce qui est moins sûr, c’est l’échéancier que se sont fixé les dirigeants du fournisseur montréalais de services de télécommunications. Leur priorité est de ne pas y perdre leur chemise, et les coûts d’acquisition du spectre d’ondes sans fil ainsi que le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour posséder son propre réseau sont très élevés.

Il semblait peu probable il y a deux ans à peine d’imaginer que deux nouveaux fournisseurs viendraient s’ajouter aux trois grands déjà bien connus : Bell, Rogers et Telus.

Champ libre pour Québecor

Or, la décision survenue la semaine dernière du CRTC sur le prix à payer par Québecor pour emprunter le réseau de Rogers là où son propre réseau n’est pas présent va dans le bon sens. Les plus cyniques seraient tentés de dire « enfin ! », tellement le CRTC a habitué les consommateurs canadiens à de mauvaises nouvelles au cours des cinq dernières années.

Le CRTC devait trancher entre le prix demandé par Rogers à Québecor, et le prix que Québecor proposait. Il a pris le parti de Québecor. Ce qui est doublement bien : le CRTC dans l’avis commentant sa décision indique que même les tarifs suggérés par Rogers auraient permis à Québecor et à sa filiale récemment acquise, Freedom Mobile, « d’offrir des forfaits sans fil à un prix inférieur à ce qui est présentement offert dans les marchés hors Québec ».

Des tarifs encore plus bas rendent bien meilleures les chances que Québecor puisse lancer un réseau 5G national qui, lui, sera plus rapidement profitable. Personne ni au CRTC ni au gouvernement fédéral — où l’on répète l’importance d’accroître la concurrence dans le marché du sans-fil, même si l’on ne semble pas trop pressé d’agir — ne souhaite voir Québecor subir le même sort que Shaw dans un futur proche, puis que l’on revienne à un marché dominé par seulement trois joueurs.

Astres alignés pour Cogeco

Cogeco a publié à la mi-juillet ses états financiers pour le troisième trimestre de 2023. Longue histoire courte, l’entreprise montréalaise démontre une capacité à générer un flux de trésorerie assez élevé pour justifier ce qui semble être une accélération de sa stratégie pour devenir à son tour un fournisseur de services sans fil.

Dans la foulée, Cogeco a confirmé avoir mis la main sur un réseau sans fil qui vend des services aux consommateurs de la région de Sept-Îles. Selon le cadre réglementaire du CRTC, Cogeco peut maintenant demander à louer l’accès au réseau de Bell, Rogers et Telus pour étendre sa portée à l’échelle de son choix. Il n’y a pas si longtemps, sa direction avait laissé entendre qu’elle aimerait déployer un réseau sans fil d’un bout à l’autre du Québec.

L’entreprise pourra à partir de ce moment ajouter un volet sans fil à son bouquet de services résidentiels et renforcer sa position dans le marché des télécoms au Québec.

Évidemment, pour y arriver, Cogeco aura besoin de négocier des tarifs avantageux pour emprunter le réseau de ses concurrents. La position du CRTC dans les négociations entre Rogers et Québecor pourrait lui faciliter la vie. On ne connaît pas les tarifs puisqu’ils demeurent secrets, mais on sait qu’ils sont à l’avantage de Québecor.

Peut-être que le CRTC prendra la même position dans le cas de Cogeco.

Baisse des prix en vue

Si cela se produit, on peut imaginer que le marché de la téléphonie sans fil comptera sur au moins quatre fournisseurs nationaux, et peut-être un cinquième joueur régional au Québec, tous profitables. Ce serait déjà quelque chose.

Mais il y a mieux : cela pourrait produire une pression à la baisse sur les prix qui se rendra jusque sur la facture des consommateurs québécois. L’objectif, tant pour le CRTC que pour Québecor, est de voir Freedom Mobile adopter une structure de prix semblable à celle de Vidéotron, au Québec, où le prix moyen dans le sans-fil est le plus bas au pays.

Mais si Québecor fait baisser les prix dans le reste du Canada, il y a fort à parier que ses concurrents voudront lui jouer le même tour au Québec, où sa position dans les services de téléphonie, de télévision et de services Internet n’est pas à plaindre.

Bell, qui entretient une rivalité toute particulière avec Québecor, l’a déjà fait dans le passé et pourrait être tenté de le refaire : réduire ses prix pour porter un coup dur à son rival montréalais.

L’arrivée de Cogeco dans le portrait pourrait aussi bien affecter Bell que Telus, à qui Cogeco se frotte régulièrement dans l’est du Québec.

Dans tous les cas, les prochaines années devraient confirmer l’adage selon lequel plus de concurrence profite aux consommateurs. Dans le sans-fil, ça semblait déjà évident.

