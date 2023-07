Mère universelle

Un message sur mon téléphone. Je suis chez mes parents, à couler du temps d’été qui me ramène à cette douce régression de l’adolescence. Les petits sont dans la piscine et je reçois un message sur mon téléphone. C’est mon amoureux qui m’écrit, lui qui sait ce que mon coeur murmure jusque sous les couches de vernis qui le recouvrent. C’est mon amoureux qui connaît même les chansons qu’on fera jouer à mes funérailles parce qu’un jour, un soir plutôt, oui, nous avons eu à en parler.

Ce soir-là, il y a trois ans maintenant, nous avions eu à dire les choses à jeter, à ne pas lire, à garder ou à donner aux enfants. Nous avions parlé de ma suite, de son amoureuse qu’il devrait se faire rapidement parce que sinon il serait trop en déchéance, seul avec son berger allemand comme le Ricky Gervais d’After Life. Oui, nous avions conclu qu’il devrait avoir une amoureuse rapidement, à condition qu’elle soit gentille avec les enfants. Nous avions parlé de la rénovation de la cuisine, qu’il pourrait enfin enclencher avec les sous de mon assurance-vie. Oui, nous avions ri, parce que nous n’avions pas le choix. Nous avions eu à parler de nos morts, de la mienne en premier, à ce moment où j’avais le crâne nu et que, grâce à une grande artiste irlandaise, oui grâce à elle, je me sentais belle quand même.

Ce soir-là, nous avions bu du vin, sûrement trop, assurément plus que ce que certains rapports plus ou moins bidon nous recommandent maintenant. Nous étions sur les vieux divans du tout aussi vieux solarium, cette petite pièce attenante à la maison, cet appendice à nos vies dans lequel tout ce qui se joue appartient à la nuit, ou à cette autre vie que nous n’osons pas toujours assumer pleinement dans celle qui se déploie dans la maison.

Ce soir-là, j’avais enlevé mon foulard et je dansais sur la musique que nous sélectionnions à tour de rôle, alors que nous jouions à transmuter l’angoisse en éclats de rire, à défier le destin, pour lui dérouler le col, le retourner sur le dos, le rendre momentanément circonscrit par notre langage amoureux.

Comme chaque fois que l’existence excédait ce que nous pouvions nous dire avec des mots seulement, nous nous disions des choses avec la musique. Nous nous disions ce que nous étions l’un pour l’autre en passant par le labeur des artistes, ces antennes branchées sur l’immatériel, le plus grand, l’intangible, qui métabolisent pour nous quelque chose de l’impensable, le captent, le magnifient avant de le relancer vers nous.

Nous choisissions à tour de rôle la musique que nous ferions jouer aux funérailles de l’autre. Chacun ses jeux. Nous, ce soir-là, nous avions besoin de regarder la mort directement dans les yeux, en nous faisant croire qu’« ensemble, on n’a peur de RIEN ! ».

Alors, nous avions rapidement décrété que non, il n’y aurait pas Hallelujah, même si c’était Cohen, mais qu’il y aurait assurément Florence and the Machine Shake It Out, peut-être même au moment où le cercueil descendrait, ce qui nous faisait crouler de rire. « Yeah ! Shake it out, baby ! » Il y aurait tout Desjardins, je disais, mais il protestait : « Voyons, Nath, on va quand même pas faire jouer Un bon gars ! Choisis ! » Laquelle alors ?

La question était restée en suspens, comme le sont les choses importantes de la vie : jamais bouclée, jamais totalisée, jamais réduite. Nous étions allés du côté de Beyries, de Max Richter ou de Barbara, mais comme la soirée commençait à faire trop mal, nous avions invoqué un besoin de lumière. C’est alors que j’avais choisi la dernière des dernières chansons, celle sur laquelle je voudrais qu’on m’enterre, pas exactement « la tête au soleil », mais presque. J’avais retrouvé l’album Universal Mother et lancé la dernière chanson du disque : Thank You for Hearing Me parce que c’était la seule chose que je voudrais qu’on garde de moi, au fond, un merci, peu importe la langue dans laquelle on le dirait.

« Merci. Pour m’avoir écoutée, pour m’avoir vue, pour avoir brisé mon coeur, pour m’avoir aimée, pour m’avoir déchirée, parce que maintenant j’ai un coeur si fort. Merci de m’avoir aidée. Merci pour le silence supporté avec moi, pour m’avoir portée. Vous êtes si délicats avec moi, merci » — traduction libre et déconstruite.

Des mots si simples, qui pourraient sonner comme ringards, creux ou mièvres, mais qui, parce qu’ils sortiraient de sa voix à elle, sa voix de lionne, de cobra, de mère et de femme-enfant, transcenderaient l’instant, nous faisant croire à la vie après la mort.

C’est tout ce que j’aurais envie de laisser dans mon sillage, cette chanson avec sa finale en bruits de vague, comme une métaphore de ce grand océan de la mort et de son mystère.

C’est mon amoureux qui m’écrit : « Nath. Sinéad est morte. »

On ne sait pas vraiment ce que les artistes représentent pour nous jusqu’à ce moment où ils disparaissent, emportant avec eux et elles des années de nos vies, nos adolescences, nos peines d’amour, nos joies, nos exaltations d’autoroute à hurler dans des voitures où, heureusement, personne ne nous entend, nos larmes dans ces avions, alors que nous quittions des territoires qui nous construisaient, nos tremblements de terre internes qui nous faisaient presque croire que nous aussi, nous étions des artistes.

Sinéad avait une chanson pour chacun de ces états. Sinéad disait plus grand que ce que nous pouvions penser, faisant résonner en nous, quelque chose comme les archétypes des sentiments.

Il me semble que c’est tout ce que nous aurions dû lire sur elle cette semaine, sur elle comme sur tous ceux et celles qui se tiennent à la lisière de ce que nous considérons comme de la « santé mentale » : merci.

C’est tout ce que nous devrions leur dire, aux artistes qui nous quittent, que ce soit doucement ou violemment, comme Jane ou comme Sinéad. Merci à toutes nos artistes qui succombent après avoir excédé ce que leur époque aura été en mesure de contenir, à toutes nos porteuses d’ombre, qui, pour nous permettre de continuer à vivre sans nous écarteler l’âme, se la sont écartelée à notre place, nous autorisant ainsi à simplement hurler dans nos voitures, à danser dans nos solariums, avant de reprendre le chemin de nos vies bien droites, supposément bien saines, ou en tout cas, bien fonctionnelles.

Nous n’aurions dû lire que des « Merci ».

Merci, Sinéad.

Merci et pardon aussi.

Thank you, Sinéad, and All apologies.

Je ne traduirai pas ici, ne vous déplaise.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.