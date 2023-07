Un Régime des rentes du Québec ultra-viable

En décembre dernier, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond, disait qu’en raison du vieillissement de la population, le gestionnaire de régimes de retraite s’approchait du moment où il commencera à verser plus de prestations qu’il ne reçoit de cotisations. Il s’était empressé d’ajouter qu’« il n’y a aucune inquiétude parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’argent qu’on a besoin pour les obligations de ces régimes-là », selon les propos recueillis par La Presse canadienne lors d’un événement qui se tenait devant le Cercle canadien de Montréal. Le Directeur parlementaire du budget (DPB) lui donne raison.

En fait, dès 2024, la Caisse en versera « légèrement » plus. « Il ne faut pas s’inquiéter. Ce sera seulement 1 % des actifs à partir de 2032 », a-t-il dit. Pour combler l’écart de l’excédent des prestations sur les cotisations, l’institution compte évidemment sur les rendements. « On a des rendements amplement suffisants et déjà en masse d’argent en banque pour continuer dans le futur pour très, très, longtemps. Les pensions ne sont pas à risque du tout », a assuré M. Émond.

Cette assurance trouve un écho dans le Rapport sur la viabilité financière 2023 publié jeudi par le DPB. En ce qui concerne les grands régimes publics de retraite, on peut lire dans le sommaire que « la structure actuelle tant du Régime de pensions du Canada (RPC) que du Régime de rentes du Québec (RRQ) est viable à long terme. Avec la structure actuelle des régimes, les cotisations et les prestations prévues sont suffisantes pour garantir que la position nette de l’actif par rapport au PIB est supérieure à sa valeur de 2022 après 75 ans ».

Pour le RPC en particulier, il est estimé que les cotisations (régimes de base et supplémentaire combinés) vont passer de 2,5 % du PIB en 2022 à 3,2 % du PIB canadien d’ici la fin de leur horizon de projection, soit en 2097. Quant aux prestations, compte tenu de la population à la retraite et de l’inflation, elles passeront de 2,2 % du PIB en 2022 à 4,6 %. Du côté du RRQ, les cotisations se chiffreront à 4,8 % du PIB québécois en 2097 contre 4,1 % en 2022. Au cours de la même période, les prestations devraient atteindre 6,9 % du PIB contre 3,1 % en 2022.

Or, même avec ces cotisations devenant inférieures aux dépenses, le taux de rendement de l’actif permettra de combler les déficits annuels de flux de trésorerie, calcule-t-on. Les projections reposent sur un taux nominal ultime de rendement de l’actif qui sera de 6,47 % pour le régime de base et de 5,77 % pour le régime supplémentaire.

Le RRQ ferait mieux que le RPC

Autrement dit, la situation de l’actif net du RPC, de la façon dont celui-ci est structuré à l’heure actuelle, passerait de 19,4 % du PIB en 2022 à un sommet de 49,3 % du PIB en 2065, avant de redescendre à 37,2 % du PIB d’ici 2097. Le RRQ fera beaucoup mieux. De la façon dont il est structuré à l’heure actuelle, la situation de l’actif net devrait augmenter de 20,8 % du PIB à 142,9 % du PIB sur cette période.

L’actif net du RRQ devrait être supérieur à celui du RPC (en pourcentage du PIB). Et cela, même si les hypothèses relatives au rendement de l’actif sont les mêmes pour les deux régimes et que le déficit de trésorerie net du RRQ, chiffré à 2,2 % du PIB au terme de l’horizon de projection, est supérieur à celui du RPC (1,5 % du PIB). Cette dynamique s’explique par le taux de rendement relatif plus élevé du RRQ à long terme, expliquent les auteurs du rapport.

Mais une fois l’exercice soumis au jeu des simulations du DPB, le rapport précise que l’« évaluation qualitative selon laquelle le RPC est viable à long terme est inversée lorsque le scénario d’un taux de rendement plus bas est considéré ». Cette évaluation qualitative demeure inchangée pour le RRQ « quels que soient les scénarios démographiques et économiques envisagés ».

Le DPB va plus loin. « Selon nos estimations, les écarts financiers du RPC et du RRQ sont respectivement de –0,1 % du PIB du Canada et de –0,5 % du PIB du Québec. Étant donné la structure actuelle du RPC, il serait possible de réduire les cotisations ou d’augmenter les prestations de 0,1 % du PIB tout en garantissant que la position nette de l’actif par rapport au PIB est égale à sa valeur initiale après 75 ans. Dans le cas du RRQ, il serait possible de réduire les cotisations ou d’augmenter les prestations de 0,5 % du PIB tout en maintenant une viabilité financière. »

En bonne santé

Cette lecture du DPB nous ramène à la consultation publique menée au printemps au sujet du RRQ, portant notamment sur le taux de cotisation, sur une bonification de la sécurité financière des retraités et bénéficiaires, ainsi que sur une révision (à la hausse) de l’âge minimal d’admissibilité. La réflexion avait pour toile de fond une évaluation actuarielle au 31 décembre 2021 indiquant que la réserve du régime s’élevait à 103 milliards de dollars et « que les entrées de fonds seront suffisantes pour verser les rentes aux bénéficiaires pour les cinquante prochaines années. Ainsi, les taux de cotisation prévus par la loi sont adéquats, et aucune hausse n’est requise ».

Ce niveau comptabilisé de 103 milliards était projeté initialement pour 2025 seulement. Il est prévu qu’il atteindra les 303 milliards dans 25 ans et les 847 milliards dans 50 ans. Cela vaut pour le régime de base. Le système québécois prévoit un régime complémentaire en vigueur depuis 2019. Sa réserve se chiffrait à 3 milliards au 31 décembre 2021. Elle devrait exploser sous le jeu de l’effet des rendements composés, pour atteindre les 250 milliards dans 25 ans et les 954 milliards dans 50 ans, dépassant ainsi celle du régime de base.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.