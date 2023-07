Le sport extrême de Pascale St-Onge

À l’époque où elle présidait la Fédération nationale des communications et de la culture, Pascale St-Onge talonnait sans cesse le gouvernement de Justin Trudeau pour qu’il sévisse contre les géants du Web américains. Ces derniers, disait-elle déjà en 2016, monopolisaient les revenus publicitaires et utilisaient gratuitement des contenus des médias canadiens pour attirer des usagers vers leurs plateformes, tout en payant peu ou pas de taxes ou d’impôts au Canada.

« Pendant ce temps, nos entreprises médiatiques locales et nationales qui, elles, participent depuis des dizaines voire des centaines d’années à la santé démocratique de notre pays peinent à survivre dans un univers numérique dans lequel elles sont systématiquement désavantagées », déplorait la syndicaliste, bassiste dans un groupe de rock à ses heures perdues.

Elle n’était pas tendre envers le gouvernement et la ministre du Patrimoine de l’époque, Mélanie Joly, qui, selon elle, manquaient de courage pour agir. « C’est le bon fonctionnement de nos sociétés qui est en jeu et nos gouvernements semblent préférer se mettre la tête dans le sable plutôt que de se hâter à trouver des solutions », avait alors déclaré Mme St-Onge.

Et voilà que, depuis mercredi, Pascale St-Onge se trouve dans la ligne de mire de Meta et de Google en héritant du poste qu’avait occupé Mme Joly jusqu’en 2018. Durant le mandat des successeurs de Mme Joly, Steven Guilbeault et Pablo Rodriguez, le gouvernement Trudeau a radicalement changé de ton en promettant de forcer les géants du Web à créer du contenu canadien et à compenser nos médias pour le référencement des nouvelles auprès de leurs usagers — promesse qui s’est concrétisée avec l’adoption des projets de loi C-11 et C-18. C’est cette dernière législation, la Loi sur les nouvelles en ligne, qui est maintenant au coeur de l’impasse entre Ottawa et les géants du Web, qui menacent de bloquer l’accès aux nouvelles sur leurs sites si le gouvernement va de l’avant dans l’application de la Loi.

Si C-18 demeure très populaire au Québec, l’approche du gouvernement Trudeau est farouchement critiquée au Canada anglais par les experts en matière de réglementation d’Internet. Ils s’opposent aux pouvoirs que la nouvelle loi accorde au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour encadrer les négociations entre les géants du Web et les entreprises médiatiques en vue d’établir la compensation de ces dernières et de s’assurer que les ententes remplissent certaines conditions.

Meta et Google s’insurgent contre cette ingérence potentielle du CRTC. Si Ottawa ne recule pas, les deux entreprises affirment qu’elles mettront à exécution leur menace de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes au pays, ce qui serait désastreux pour la plupart des médias qui bénéficient du référencement des nouvelles. Qu’on le veuille ou non, Meta et Google sont devenus les principaux moyens par lesquels les Canadiens s’informent. Les priver de cet accès créerait un tollé.

Mme St-Onge serait-elle prête à négocier un compromis, quitte à renoncer à l’application de plusieurs aspects de C-18 ? M. Rodriguez avait soufflé le chaud et le froid quant à cette possibilité. Il dénonçait les tactiques d’intimidation des géants du Web tout en suggérant que le gouvernement plafonne les contributions de ces derniers aux entreprises médiatiques.

Le professeur de droit à l’Université d’Ottawa Michael Geist, qui mène une bataille ardue contre les efforts du gouvernement Trudeau pour réglementer les sites de diffusion en continu étrangers ainsi que les géants du Web, a accueilli la nomination de Mme St-Onge avec beaucoup de scepticisme, qualifiant la nouvelle ministre du Patrimoine d’ancienne « lobbyiste » dans le domaine culturel. « Que le ministre du Patrimoine s’appelle Mélanie Joly, Steven Guilbeault, Pablo Rodriguez ou maintenant Pascale St-Onge, le point qu’ils ont en commun — en plus d’occuper un emploi auquel seuls les députés québécois peuvent prétendre — est que la politique du gouvernement est décidée au centre, a-t-il écrit cette semaine. Les ministres du Patrimoine, en particulier, semblent être jugés principalement sur leur capacité à livrer les politiques souhaitées par le bureau du premier ministre et à satisfaire le Québec. »

Dans une entrevue au Globe and Mail au lendemain de sa nomination, Mme St-Onge a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucunement l’intention de reculer sur C-18. « Notre gouvernement va continuer de tenir bon. Les Canadiens s’attendent à ce que les géants de la technologie paient leur juste part. » Mais dans une entrevue à Radio-Canada, elle semblait ouvrir la porte à un compromis : « Je pense que dans n’importe quelle négociation, le but de tout le monde, à un moment donné, c’est d’en arriver à une entente qui va satisfaire les parties. »

En tous les cas, ce litige mettra les talents de Mme St-Onge à l’épreuve.

Même si Mme St-Onge méritait une promotion après son passage remarqué comme ministre des Sports au moment où a éclaté un scandale entourant Hockey Canada, M. Trudeau fait un pari risqué en la nommant à la tête du ministère du Patrimoine. Les attentes seront inévitablement trop grandes envers Mme St-Onge parmi ses anciens collègues et camarades d’armes dans les secteurs médiatique et culturel ; elle va nécessairement les décevoir d’une manière ou d’une autre. On n’a qu’à demander à Steven Guilbeault, ancien militant écologiste devenu ministre de l’Environnement. Après tout, la politique est un sport extrême.

Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.