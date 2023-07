Faits alternatifs

Tout le monde s’y met. Les Russes ont tenté de faire croire aux Français qu’ils devraient payer une nouvelle taxe pour financer la guerre en Ukraine. Les Chinois ont voulu faire croire à leur diaspora canadienne qu’Erin O’Toole leur enlèverait leur passeport. ChatGPT est en proie à des « hallucinations » qui le poussent à donner d’excellentes mauvaises réponses à ses crédules utilisateurs.

Alors, pourquoi des chroniqueurs du Devoir ne s’y mettraient pas aussi ? Comme l’a dit un jour un grand sage de la radio de Québec : « Mieux vaut de la mauvaise information que pas d’information pantoute. » (Merci, Éric Duhaime.) Voici donc les meilleures fausses nouvelles qui me sont passées par la tête.

Clova souhaite honorer François Legault

La population de la petite ville de Clova, en Abitibi, réunie en assemblée municipale, a résolu d’offrir au premier ministre du Québec, non une clé symbolique de la ville comme on le fait traditionnellement, mais un « boyau symbolique ». « On a l’intention de lui faire une grande fête lors de sa venue, on est tous très motivés », a déclaré le président de ce qu’il est convenu d’appeler « la fête à Legault », Sylvain Laflamme.

Contacté, le chef de cabinet de M. Legault, Martin Koskinen, a déclaré qu’aucune date n’avait encore été trouvée dans l’agenda très chargé du premier ministre. Croyant avoir correctement raccroché son téléphone, M. Koskinen a été entendu en train de dire à un collaborateur : « Ils nous prennent pour des valises à Clova ! C’est sûr qu’ils nous attendent avec des boyaux pis des fanaux ! » Juste avant que la communication soit vraiment coupée, on l’a entendu dire « oh, tab… ». Rappelons qu’en juin, M. Legault avait affirmé « on va perdre Clova », annonçant que le feu allait raser le village. Il n’est pas impossible que les habitants l’aient mal pris.

Elon Musk à la rescousse de Pierre Poilievre

Le chef conservateur canadien demande à nouveau l’aide du milliardaire américain Elon Musk, qui avait cet hiver répondu positivement à son invitation d’afficher sur le fil de sa compagnie Twitter que la CBC — que M. Poilievre veut abolir — était « financée par le gouvernement ». Cette fois, l’équipe de Poilievre s’intéresse aux implants électroniques développés par une compagnie de Musk pour ajouter de la capacité cognitive aux humains.

Les stratèges conservateurs ont demandé si la technologie pouvait être adaptée pour ajouter « une touche de convivialité et une attitude plus attachante » à la personnalité de leur chef, en déficit constant sur ce plan. « Notre équipe scientifique tente de reproduire une version numérique de l’aspect attachant des chatons, des blanchons et de Ginette Reno, a expliqué le responsable de l’innovation chez Musk, Stein Franken. Cela ne nous paraît pas impossible. »

On note qu’à Québec, Simon Jolin-Barrette a manifesté un intérêt. L’équipe du milliardaire a cependant affirmé que l’état actuel de la science ne permettait pas de répondre à une autre requête de l’équipe Poilievre : lui implanter une dose d’autodérision. « Ce serait plus facile de coloniser la surface du soleil », a déclaré Musk.

Un sentiment d’urgence anime les stratèges de M. Poilievre, car la présidente de la CBC, Catherine Tait, dont le mandat vient d’être prolongé, a commandé pour diffusion avant le prochain scrutin fédéral un téléfilm biographique sur le chef conservateur. Mme Tait a confirmé avoir approché pour le rôle-titre Joaquin Phoenix. « Quand je l’ai vu jouer le rôle du Joker, a dit Mme Tait, je me suis dit qu’il serait parfait. » Elle a aussi indiqué avoir embauché pour son projet le maquilleur du film Joker.

Le Ku Klux Klan remet un prix à Justin Trudeau

Lors de son Congrès biennal, l’organisation raciste et antisémite Ku Klux Klan, qui s’est réunie en Alabama, a décidé de remettre au premier ministre canadien Justin Trudeau son prix du « meilleur blackface de la décennie ». Plusieurs photos montrant M. Trudeau en blackface lorsqu’il était plus jeune ont fait surface lors de la campagne électorale de 2019. Il s’en est excusé à plusieurs reprises. « Nous avons été franchement impressionnés, a déclaré le grand chef du Klan, David Duke, non seulement par la qualité du blackface, mais aussi par le nombre de cas recensés pendant sa carrière. » Le président du jury, Jim Lynch-Black, a renchéri : « Il avait de loin le meilleur dossier. Nous avons particulièrement aimé la vidéo où il est en blackface et imite les mouvements d’un singe. »

Cette décision survient paradoxalement au moment où l’actrice et productrice américaine Jada Pinkett Smith affirme s’inspirer de M. Trudeau pour son prochain projet. Mme Pinkett Smith s’est illustrée en ayant choisi de présenter Cléopâtre comme une femme noire dans sa série documentaire pour Netflix, alors que les historiens affirment que la reine d’Égypte était issue d’une famille grecque. « La photo de Trudeau en Aladdin noir a été pour moi une révélation », a confié la productrice, le jeune Justin ayant en effet choisi un maquillage très foncé pour se présenter en Aladdin lors d’une soirée où il semblait être le seul invité déguisé.

Aladdin est généralement décrit comme moyen-oriental. « Mon documentaire sur Aladdin établira que sa peau était noire, comme l’a compris M. Trudeau », a-t-elle dit, « mais j’irai plus loin dans la recherche de la vérité en démontrant qu’Aladdin était une femme noire », a-t-elle ajouté. À un journaliste qui lui demandait ce qu’elle répondrait si quelqu’un osait lui faire remarquer qu’Aladdin est un personnage de fiction, elle a dit : « Mon mari le giflera ! » (Son conjoint est Will Smith.)

Mariloup Wolfe annonce une série de films

Galvanisée par le succès critique de son dernier film, Coeur de slush, Mariloup Wolfe a annoncé qu’elle allait s’inspirer de la série de films autobiographiques de Ricardo Trogi — et de la série de François Truffaut sur son alter ego Antoine Doinel — pour offrir aux cinéphiles la possibilité de suivre l’évolution de son personnage sur plusieurs années. On la verra ensuite dans Veines de réglisse, où l’héroïne (avec jeu de mots) tombe dans l’enfer de la drogue. Ensuite, dans Poignées d’amour au chocolat, elle sera aux prises avec l’embonpoint. Puis, suivra Mordre l’aile ou la cuisse, pour lequel Maripier Morin pourrait reprendre le rôle. Après, Mon foie sans alcool, sur son ascension dans l’univers impitoyable des AA. Beauté plastique couvrira la période botox, Mme Wolfe ayant pour ce volet l’embarras du choix pour les actrices. Corps de calorifère traitera de l’enfer de la ménopause. Véronique Cloutier est volontaire pour reprendre, ici, le personnage. Cerveau en Jell-O, sur le déclin cogn­itif, viendra clore la série. La réalisatrice espère que Micheline Lanctôt sera toujours parmi nous pour tenir le rôle. (Nous aussi !)

