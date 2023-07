La saleté montréalaise

Nouvelle salve, cette semaine, de hauts cris sur la saleté de Montréal. « Les Montréalais dégoûtés par leur ville », titrait Le Journal de Montréal. Rats, déchets et débris divers : des citoyens déplorent qu’il ne soit plus agréable de se trouver sur la voie publique, rapportait-on, ajoutant que Montréal est dangereuse, rongée par la violence, en plus d’être impraticable pour les automobilistes — signe par excellence de perdition, s’il en est.

Lundi, la mairesse, Valérie Plante, saluait la décision — bien dérisoire, soulignons — du gouvernement fédéral d’éliminer certaines subventions au secteur des combustibles fossiles. « Montréal continuera de montrer l’exemple, ici comme à l’international, en adoptant des mesures ambitieuses pour protéger la nature, favoriser la mobilité active, rendre notre ville résiliente et réduire nos émissions de GES », déclarait-elle sur le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter. Sous sa publication se sont multipliés les commentaires furieux, brodant tous autour du thème fortement connoté de la saleté de la métropole.

Ici, l’alliage idéologique qui construit le discours du « Montréal sale » dévoile ses composantes : Montréal est non seulement sale, mais dépravée, et la misère qu’on y rencontre n’a pas tant des causes sociales que morales. Sans surprise, cela prend vite une tournure raciste, selon l’humeur du locuteur : oui, Montréal est sale pour cause d’incurie, mais c’est aussi parce que la métropole est une ville d’immigration qu’elle est ainsi gâchée.

L’association est directe entre saleté, détresse, violence et immigration, suggérant que les problèmes sociaux seraient plus facilement réglés dans une ville purgée d’immigrants. Au premier chef, les problèmes de logement : c’est parce que les logements sont « volés » par des étrangers que l’itinérance s’aggrave. Un argument qui a d’ailleurs été normalisé de manière troublante, comme si le problème de logement en était avant tout un de disponibilité et non de prix.

Au mois de juin, ce sont les inquiétudes des propriétaires de terrasses dans le Village qui faisaient les manchettes. Plus personne ne veut s’asseoir sur les terrasses de la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Ville-Marie, parce qu’elles donnent désormais vue sur une misère qu’on préfère ne pas voir.

Personne n’a nié la complexité de la situation dans ce secteur qui, délaissé durant la pandémie, est devenu un carrefour et un milieu de vie pour les personnes en situation d’itinérance, au moment où la précarité et la vulnérabilité de bon nombre de ces personnes s’accentuaient. Reste que tout est dans le cadrage : l’entrée en la matière n’était pas tellement l’intensification de la détresse visible que la perturbation des activités commerciales qu’elle induit. Le problème n’est pas tant que l’itinérance s’aggrave, que les personnes qui se retrouvent dans la rue fassent face à des problèmes plus pressants et plus complexes, mais le fait que les populations nanties et les touristes y soient exposés.

Cela rappelle la pathétique complainte, il y a quelques années, de Justin Keller, cet entrepreneur du secteur des technologies qui avait exaspéré le monde entier en publiant une lettre dans laquelle il implorait le maire de San Francisco de prendre les grands moyens pour nettoyer l’espace public de toute trace de misère humaine. « Je ne devrais pas avoir à regarder la douleur, les difficultés, le désespoir des sans-abri lorsque je me rends au travail tous les jours. Je veux que mes parents aient une belle expérience lorsqu’ils me visitent », écrivait-il, résumant en gros traits le problème qui nous occupe.

Les inégalités sociales extrêmes ne nous intéressent au fond que lorsqu’on les aborde sous des angles précis : le confort des riches, l’attractivité commerciale de la ville, et la proverbiale question de la sécurité — ce qui culmine presque toujours, sans surprise, par une intensification de la présence policière dans les secteurs vulnérables.

Cette semaine encore, on annonçait une intensification des patrouilles dans le Village pour faciliter la cohabitation de tous les usagers de la voie publique. Cette réaffectation des effectifs policiers cherche à compléter les efforts d’intervention et de médiation sociale déjà déployés dans le secteur pour désamorcer les situations problématiques et offrir de l’aide aux personnes en crise.

L’intervention policière, dit-on, se veut une solution de dernier recours, lorsque les autres méthodes d’intervention échouent. On comprend néanmoins que le sous-texte, ici, est qu’on n’est jamais à court de moyens pour réprimer les comportements dérangeants.

On peut aussi se demander s’il est vraiment possible de rendre une ville plus conviviale en intensifiant sans cesse la présence policière, et en laissant en suspens la question des conditions de vie qui produisent les comportements dérangeants ou dangereux. C’est l’évidence qu’on laisse soigneusement de côté : une ville plus conviviale est avant tout une ville moins inégalitaire, où les citoyens sont capables de subvenir à leurs besoins de base.

Il est beaucoup plus facile d’associer les problèmes sociaux à la « saleté » pour mieux justifier la répression — et l’effacement — des personnes qui vivent dans les marges. Or, cela ne fait que refouler un problème qui nous concerne tous.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.

