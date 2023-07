Des normes sur l’écoblanchiment

L’univers de la finance a accouché de ses premières normes comptables mondiales en matière de mesure et de divulgation de l’empreinte carbone et des émissions de GES. Il était temps, tellement les révélations sur l’écoblanchiment des entreprises ont rendu les consommateurs sceptiques et cyniques.

Résumé simplement, l’objectif d’IFRS S2 est d’exiger d’une organisation qu’elle fournisse des informations sur ses risques et ses possibilités liés au climat, informations qui sont utiles aux principaux utilisateurs de rapports financiers à usage général. « Il s’agit de risques et d’opportunités liés au climat dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent les flux de trésorerie de l’entité, son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme », lit-on dans la documentation.

On parle ici des risques physiques liés au climat et des risques découlant de la transition liée au climat, ainsi que des possibilités liées au climat dont dispose l’organisation. La divulgation requise des émissions couvre l’ensemble du spectre ou des portées dites Scope 1, 2 et 3.

« La comptabilité d’entreprise s’attaque enfin au climat », lançait d’entrée de jeu un texte de l’Agence France-Presse publié le 26 juin dernier. Le Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board), organisme qui gère les normes comptables en usage dans 140 pays et juridictions, publiait alors ses premières normes extrafinancières visant à harmoniser, à standardiser et à rendre comparables les données sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. À l’heure actuelle, les divulgations manquent d’encadrement et se veulent donc peu fiables, ouvrant trop souvent la porte à une récupération marketing et à des stratégies de communication prêtant le flanc aux accusations de greenwashing.

Sous l’égide de l’International Financial Reporting Standard et de ses normes d’information financière (IFRS), l’ISSB a dévoilé ses deux premières normes, applicables à partir de 2024. Elles assureront « que ce qu’elles font en réalité est détaillé dans un langage qui est commun à toutes les entreprises », explique à l’AFP le président de l’ISSB, Emmanuel Faber, qui évoque du même souffle l’avènement d’une comptabilité carbone.

Essentiellement, en vertu de la nouvelle norme climat, baptisée IFRS S2, les entreprises seraient tenues de comptabiliser leurs émissions directes et indirectes, conformément au Greenhouse Gas Protocol. Elle obligera les entreprises à faire auditer leurs chiffres carbone par leur vérificateur externe et à définir au plus haut niveau une stratégie en matière de climat. Si des juridictions composent avec un canevas de travail comportant des normes plus élargies, couvrant notamment la biodiversité et les droits de la personne, l’ISSB prévoit de s’y étendre.

Les normes seront soit adoptées volontairement par les entreprises, soit rendues obligatoires par les États. « En 2025, ainsi, de premiers rapports annuels seront publiés par des entreprises avec ces nouvelles normes, portant sur leur exercice 2024, dans lesquels l’empreinte carbone publiée sera censée être aussi « fidèle et sincère » que ses états financiers », indique le texte de l’AFP.

Écoblanchiment

Car les termes « vert », « durable » ou « écoresponsable » ne signifient trop souvent rien de précis ou de fiable. Un récent rapport de Deloitte Canada porte d’ailleurs sur ce décalage important entre la façon dont les entreprises et les consommateurs perçoivent les revendications de durabilité et les produits durables.

Selon l’enquête, 57 % des consommateurs canadiens ne croient pas la plupart des revendications écologiques des entreprises par rapport à leurs marques. De plus, près de la moitié (46 %) déclarent qu’ils ne sont pas prêts à payer un supplément pour des produits dits durables ou écoresponsables, sous prétexte qu’il est difficile de repérer ceux qui le sont réellement. À l’opposé, les chefs d’entreprise pensent que le public a un niveau de confiance élevé (71 %) ou modéré par rapport à l’authenticité de ces déclarations, observe la firme d’experts-comptables.

« Les entreprises ont un faux sentiment de sécurité et croient que si elles […] y associent une revendication de durabilité, le produit aura de bons résultats. » Elles sont donc nombreuses à sous-estimer l’impact des accusations d’écoblanchiment.

Les consommateurs se retrouvent face à un vaste éventail de revendications et de certifications vertes ou durables concurrentes, incapables de distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui relève du discours marketing.

Les révélations sur l’écoblanchiment des entreprises ont rendu les consommateurs plus sceptiques à l’égard des revendications de durabilité et plus cyniques quant aux motivations des entreprises, ce qui a même conduit certaines organisations à éviter de promouvoir leurs efforts de durabilité afin d’échapper à l’examen public ou à la critique. D’ailleurs, 41 % des entreprises se sentiraient menacées par des accusations d’écoblanchiment si elles poursuivaient des objectifs de développement durable.

Parmi les entreprises qui n’envisagent pas actuellement de développer des produits durables, 36 % disent que c’est en raison d’un manque de demandes de la part des consommateurs ou parce que ce n’est pas une priorité (24 %) — et non parce qu’elles s’inquiètent de pouvoir le faire de manière authentique (17 %).

Pour revenir à l’ISSB, ajoutons que le rapport de Deloitte mentionne que les sceaux de certification par des tiers sont jugés utiles par 49 % des consommateurs. Ceux liés à une norme mondiale font grimper ce taux à 55 %. C’est ça de gagné.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.