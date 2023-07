Un avenir résilient dans un monde chaotique

Chaque jour qui passe, nous faisons de plus en plus face aux effets dramatiques du changement climatique dans ce monde chaotique qui est désormais le nôtre. Ce phénomène n’est plus seulement une question de variations saisonnières ou de simples fluctuations météorologiques. Il s’agit maintenant de tempêtes d’une ampleur sans précédent, de sécheresses prolongées et dévastatrices, de pluies diluviennes plus nombreuses et d’ouragans et de tornades d’une force inouïe.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avertit que les impacts du changement climatique sont plus rapides et plus intenses que ce que nous avions initialement prévu. Chaque région du monde est concernée par cette crise et chaque région en ressentira les effets d’une manière unique, ce qui crée un tableau complexe et varié de défis environnementaux à surmonter.

Devant notre incapacité à contenir cette crise, il est temps de reconnaître que nous n’avons plus le temps d’atteindre les objectifs nécessaires pour limiter la hausse de la température à court et à moyen termes. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner pour autant. Désormais, notre principal objectif doit être l’adaptation. Pour y parvenir, nous devons regarder vers l’avenir et planifier immédiatement comment nous pourrons vivre dans un monde complètement déstabilisé.

À ce propos, si nous voulons être en mesure de réussir notre adaptation — après notre échec cuisant à contenir la crise —, il faudra nous appuyer plus que jamais sur les données scientifiques qui nous permettront de mieux planifier la suite. L’improvisation continuera d’être la source de notre perte si nous persistons à penser que la réaction suffira à préserver de la chute des systèmes écologiques, sociaux et économiques.

Dans son sixième rapport, le GIEC déploie une série de projections relatives aux divers bouleversements climatiques qui vont émailler nos régions. Ces précieuses données se révèlent être des balises lumineuses sur le chemin de notre périple d’adaptation. En intégrant ces informations de manière proactive dans nos stratégies d’avenir, nous serons armés pour anticiper de manière efficace notre nécessaire adaptation, assurant ainsi, à travers la planète, la résilience de nos diverses communautés.

Par exemple, en ce qui concerne spécifiquement les précipitations, au Québec et en Colombie-Britannique, on prévoit une hausse pouvant aller au-delà de 15 % à 20 % annuellement dans la prochaine décennie, et de plus de 40 % d’ici la fin du siècle. Dans les Prairies, ce sera la sécheresse intense. D’ailleurs, avouons que nous constatons déjà les balbutiements de ces prévisions scientifiques !

Jetez un oeil vers l’Europe de l’Ouest et l’ensemble du bassin méditerranéen, où les épisodes de canicules étouffantes et de sécheresses sévères ne font que commencer. L’avenir qui attend ces régions n’est autre qu’une version amplifiée des deux dernières années. Toutefois, c’est dans l’hémisphère Nord que l’augmentation de la température atteindra son paroxysme, dépassant en moyenne de 4 °C à 4,5 °C par an sous une hausse moyenne globale de 2 °C. Préparez-vous à des étés brûlants et humides au Québec !

Bref, nous vivons des situations très différentes face au réchauffement de la Terre. Imaginez-vous seulement vivre dans de telles conditions dans des villes ou des territoires qui ne sont pas adaptés à ces transformations radicales. D’où l’urgence de passer du paradigme de lutte contre le réchauffement climatique à celui de l’adaptation. Il y va du maintien de nos sociétés. Il faut sortir la tête du sable et admettre que nous ne sommes pas près d’y arriver, loin de là !

En revanche, en misant sur les informations scientifiques solides, les décideurs publics peuvent déjà anticiper leurs décisions. Sachant que l’hémisphère Nord sera plus chaud en moyenne de plus de 4 °C à la fin du siècle et que l’Ouest et l’Est verront une hausse de près de 40 % des précipitations alors que les Prairies seront sous pression désertique, pourquoi ne pas transformer cette prophétie de malheur en occasion !

Il est grand temps de sortir du cycle politique habituel de planification à court terme et d’adopter une vision à plus long terme. Pourquoi ne pas s’inspirer du principe autochtone de la planification sur sept générations ? Cette philosophie, qui prône le respect de la nature et reconnaît l’interdépendance de tous les êtres vivants, est parfaitement en phase avec l’idée de résilience.

Imaginons nous appuyer sur un tel principe pour guider nos actions collectives tout en nous fondant sur des données scientifiques. Le potentiel qui s’offre à nous paraît alors considérablement plus positif. Toutefois, pour optimiser une telle approche, ne faudrait-il pas que nos États et nos gouvernements de proximité se dotent d’une vraie culture de prise de décision par les données ?

Nous avons encore beaucoup à faire en cette matière. Je reviens fréquemment sur cet aspect fondamental de la gouvernance publique. Avec raison, car il est tout simplement ahurissant que nous prenions encore des décisions sans nous appuyer fermement sur des données scientifiques solides et convaincantes. Conscients du potentiel colossal qui nous est offert, et pour l’héritage des générations à venir, nous formulons un seul voeu : que cette métamorphose des paradigmes de gouvernance s’opère sans plus tarder.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.