Que sont mes amis devenus ?

Après avoir parlé de l’amour entre les humains et les bêtes, me voilà à réfléchir à l’amitié, cet art qui, comme le reste, se diffuse parfois dans les nouvelles configurations de l’époque, tout en se frayant toujours un chemin, par son essentialité dans nos existences. Je la pense d’abord par son envers, si vous le voulez bien, c’est-à-dire par sa perte, par ce moment où, dans nos vies, il arrive que des amitiés se retirent, se brisent, se cognent, se butent ou s’étiolent.

Elles ne passent pas toujours l’épreuve du temps, ou alors du devenir-soi qui fait s’éloigner ces trajectoires qui, auparavant, se donnaient la réplique dans une parfaite complétude. Si les ruptures amoureuses trouvent, dans le monde social, un écrin, une oreille, une suite de symboles et de rituels plus ou moins collectifs, les ruptures amicales, elles, sont souvent vécues dans le plus grand des silences, dans nos maisons, nos journaux, nos coeurs ou encore seulement racontées à nos psys.

J’ai cueilli dans ma chaise de psy d’innombrables récits de ruptures de coeur qui ne parlaient pas de cet éros qui nous passe par le corps, mais bien de ce que les Grecs désignaient en tant que philia, ce sentiment de camaraderie, d’aimer, selon Aristote, un être pour ce qu’il est et non pour ce qu’il nous apporte.

On parle si peu de nos pertes amicales, dans la vie adulte, parce qu’il n’y a pas toujours eu d’annonce, de message pour nous apprendre « je ne suis plus ton ami », comme à la maternelle, le temps d’une récréation, d’une bouderie ou d’un jeu de rivalité. Non, nous les grands, nous ne disons plus ces choses-là, préférant les agir seulement, en cessant d’inviter, en prenant des distances, en laissant des messages laissés longuement sans réponse. Je l’ai fait, vous l’avez fait, on me l’a fait, on vous l’a fait.

Parce qu’on ne prend pas toujours le temps de décrire, de nommer et d’annoncer ce qui, soudain, ne colle plus, ne passe plus, nous a blessés, nous a repoussés ou nous a révélé une part de nous à laquelle nous n’avions pas envie de nous attarder. Parce que l’amitié convoque ses exigences, tout autant sinon plus que nos amours. Qui d’autre, oui, que nos amis pour planter au plus profond de notre âme ce regard qui nous révèle que nous nous éloignons de nous-mêmes, que nous retombons dans les mêmes trappes amoureuses, que nous ne rions plus, que nous manquons des rendez-vous avec le vrai, l’essentiel, que nous vieillissons mal ou trop vite ou trop loin ?

Pour ma part, il me semble avoir eu plus mal et plus longtemps des quelques ruptures amicales de ma vie que de chacune de mes peines d’amour. J’ai chaque fois eu l’impression de terminer avec un plus mauvais reflet de moi, un travail profond de remise en question à réaliser, une invitation incontournable à me regarder sans complaisance pour me mettre au tri de ce qui m’incombait dans cette chute amicale, ce qui n’est pas plus mal, au fond.

Mais quelle souffrance, tout de même, que celle de constater que nous ne faisons plus partie de la vie d’une personne avec qui les rires autant que les larmes avaient coulé sans embâcle, dans cette confiance, cet abandon qui nous rend toujours au plus beau de nous ! Il me semble que la rupture amicale convoque souvent le pire des émotions infantiles — de la jalousie au sentiment de rejet le plus primaire, à la cruauté des revers de cours d’école — au pire des émotions de la vie adulte. Devant ce constat cuisant que l’existence peut parfois prendre les allures d’un voyage fait (composé ?) de pertes cumulées, il me semble que les pertes d’amitiés font partie des plus difficiles à accepter, pour moi, du moins.

J’ai souvent pensé que les amitiés mériteraient le même investissement radical que celui que nous offrons à nos amours, le même aménagement, le même travail de vérité, d’engagement, de loyauté, la même « hygiène » communicationnelle. Parce que ce sont aussi souvent des malentendus qui éloignent les gens, des paroles non dites, des blessures infligées par des protagonistes la plupart du temps à leur insu de ce qu’ils engendraient chez l’autre.

Rares sont les amis qui font le point, mettent cartes sur table, règlent les choses en osant déballer le vrai, le vulnérable, le difficile à mettre en mots. Le retrait est souvent la meilleure manière de dire « je ne t’aime plus, mon ami » (clin d’oeil à Manu Chao). Quoi qu’il en soit, mes amis m’habiteront néanmoins pour le reste de ma vie, même si je n’ai parfois plus le luxe de les côtoyer. La trace laissée par chacun et chacune d’entre eux et elles est ineffaçable, aussi vive, sinon plus, que celles laissées par les amoureux. Parce que sans eux, l’histoire de ma vie me paraît toute décatie, sans « reliance », fragmentée, sans narration.

Au fond, c’est à nos amis, présents et passés, de raconter qui nous sommes, bien plus qu’à nous. Ils savent tellement plus que nous de quoi nous sommes vraiment faits, là où sont nos angles morts, ce qu’on charrie dans notre sillage, en toute inconscience.

Mais il nous est difficile d’entendre parler de qui nous sommes vraiment. Il nous est difficile de laisser les coauteurs de notre vie, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur, mêler leur récit à celui que nous aimons bien nous raconter à nous-mêmes le soir venu, pour nous conforter dans le chemin que nous avons emprunté. Ne nous reste alors bien souvent que l’espace de l’imagination, pour rédiger pour nous-mêmes ce message jamais reçu, ou jamais écrit, qui annonce la rupture d’une amitié. L’exercice d’écriture, même si ce n’est que pour nous, permet souvent de digérer un peu de ce qui peut nous tenir éveillés longuement dans nos ruminations, notre peine, notre deuil.

C’est l’été, nous avons justement du temps pour écrire.

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.

Appel aux récits Écrivez-moi ce message jamais reçu ou alors celui jamais écrit de rupture amicale : nplaat@ledevoir.com.