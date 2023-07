Meta? Non. Llama Oui!

Quand le service est gratuit, c’est que le produit, c’est vous. L’adage est bien connu. Et il a fait le succès de Facebook. Avec sa nouvelle suite d’outils d’intelligence artificielle Llama 2, Meta tente à nouveau le coup et essaie cette fois de séduire les entreprises.

Plusieurs l’ont dit à la blague : peut-être que Mark Zuckerberg, grand patron de Meta, devrait nommer à nouveau son entreprise Llama, pour prendre un peu plus ses distances d’un métavers décevant et miser sur ce qui est peut-être son prochain grand vecteur de croissance.

Car Llama 2 pourrait être gros. La famille d’applications d’intelligence artificielle lancée à la fin juillet pourra être utilisée gratuitement par des tiers. Elle cible les développeurs d’applications, les gestionnaires de sites Web, et les entreprises ou les détaillants qui rêvent d’adopter une IA comme ChatGPT, mais qui ne veulent pas partager leurs données avec OpenAI (ou Google).

Llama 2 est livrée en plusieurs saveurs. Aucune n’atteint le niveau de compétence de GPT-4, le moteur de langage qui anime ChatGPT Plus, la version vendue par abonnement de l’IA d’OpenAI. Chez Nvidia, où l’on fabrique des processeurs qui animent toutes ces IA, on compare Llama 2 dans sa variante la plus musclée à GPT-3.5, un moteur de langage qui date de l’année dernière. PaLM 2, la suite d’applications d’IA que Google a lancée le printemps dernier, serait, elle aussi, plus polyvalente.

Une IA commerciale et… fiable ?

Ce qui distingue réellement Llama de ses rivales, c’est sa disponibilité en version open source, puis l’ajout la semaine dernière d’une licence commerciale qui permettra à quiconque est désireux d’adopter ce modèle pour ses propres applications d’IA. Souvent, tout à fait gratuitement.

La licence proposée par Meta est une version remaniée d’une licence de logiciel libre typique. Elle autorise l’usage et une bonne dose de personnalisation de son code à des fins commerciales. L’utilisation du logiciel en tant que telle est gratuite, mais Meta facturera l’hébergement de ces applications sur des plateformes infonuagiques partenaires. Microsoft est le premier de ces partenaires. Amazon serait le suivant.

Une particularité de Llama 2 est qu’elle bénéficie de la recherche et des travaux universitaires faits à partir de Llama tout court, sa prédécesseure. Grâce à cela, Llama 2-Chat, l’application de génération et de compréhension de texte dérivée de Llama 2, serait selon Meta plus factuelle et moins prompte à générer des erreurs ou des faussetés — ce que les experts appellent des « hallucinations ».

Le pourcentage de toxicité dans les fonctions de clavardage basées sur Llama 2-Chat est réduit « à presque 0 % », affirme Meta dans sa documentation. « C’est le plus faible niveau de toxicité de tous les modèles comparables », poursuit l’entreprise californienne, qui se félicite pour le haut niveau de « véracité » de son système.

Meta assure que cela évitera d’avoir à constamment vérifier l’exactitude de l’information produite par son outil de clavardage, une saine habitude à prendre quand on interagit avec ChatGPT ou Bard — pour ceux qui contournent le blocage de l’IA de Google au Canada.

Évidemment, c’est Meta qui le dit. C’est à prendre avec une saine dose de sens critique, puisque l’ex-Facebook est responsable de plus que sa juste part de toute la désinformation qui circule sur Internet.

L’organisme américain Center for AI Safety a d’ailleurs rapidement réagi au lancement de Llama 2 en affirmant que « Meta ignore encore le potentiel de mauvaise utilisation de son IA, ou parie qu’une mauvaise utilisation à court terme renforcera à plus long terme la sûreté de son IA ».

Comme à son habitude, Meta propose un cadeau empoisonné : ce seront ses utilisateurs, sinon tout le public, qui feront les frais d’un éventuel dérapage de sa technologie, si dérapage il y a.

L’antithèse d’OpenAI

Meta se défend en disant que c’est le prix à payer pour accélérer la démocratisation de sa technologie. Il faut dire que la recherche en IA chez Meta est dirigée par un techno-optimiste affirmé. Le chercheur français Yann Le Cun dirige le développement de Llama au sein d’une division appelée FAIR. Il voit dans l’IA générative la même chose que Gutenberg voyait dans la machine à imprimer : une révolution inévitable.

Le Cun est aussi le « troisième mousquetaire » : avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, ils sont reconnus comme les pères fondateurs de l’IA moderne. Il se démarque de ses deux compères en ne croyant pas que l’IA menace l’humanité au même titre qu’une arme nucléaire ou une éventuelle nouvelle pandémie. Sa position est simple : l’IA n’est qu’un outil. C’est ce qu’on fait avec qui doit être jugé bon ou mauvais.

La licence que chaque utilisateur de Llama 2 doit lire et signer interdira toute forme d’application néfaste, qui aiderait à harceler, à frauder ou à tromper le public, espère-t-on aussi chez Meta.

Il faut quand même s’attendre à ce que des applications malveillantes voient le jour. Le code de Llama 2 peut être personnalisé à loisir. C’est comme si on laissait traîner des couteaux sur le comptoir en espérant qu’on n’aura pas à sortir la boîte de pansements quand les enfants se mettront à jouer avec.

C’est risqué. Mais pour le moment, Meta s’en sort plutôt bien : les analystes et les investisseurs voyaient déjà Llama comme la meilleure façon de contrer OpenAI, Google et les autres dans le marché encore tout naissant de l’IA générative.

Llama 2 renforce cette approche. Et Meta continue de s’envoler en Bourse.

Après tout, qu’est-ce qui pourrait mal aller ?