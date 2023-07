Les déserteurs

Autant vous le dire tout de suite, je suis un intégriste de la démocratie. J’estime que le droit de vote est le plus important des droits, celui qui détermine tous les autres. Sans le droit d’élire et de virer nos représentants, aucun autre droit n’est à l’abri. De même, j’estime que l’élu a la plus importante des fonctions, puisque ses décisions, dans l’Assemblée, peuvent modifier, en bien ou en mal, la condition de tous les citoyens.

La décision de la députée Joëlle Boutin de claquer la porte neuf mois après avoir été élue par les citoyens de Jean-Talon provoque chez moi un haut-le-coeur. La désinvolture avec laquelle cette dame traite le contrat électoral de quatre ans conclu avec ses électeurs est à vomir. Ce n’est pas la première à faire faux bond à la démocratie, mais chaque fois qu’un élu traite ainsi avec mépris le mandat démocratique, une cicatrice supplémentaire apparaît sur l’édifice citoyen.

Les députés ne sont pas des prisonniers et doivent pouvoir partir, certes. Mais je rêve d’inscrire au Code pénal l’infraction de désertion électorale. Sauf pour une personne aux prises avec de graves ennuis de santé, vérifiés par un médecin désigné par le directeur général des élections, un élu désertant son office devrait se voir imposer trois sanctions. D’abord, l’inéligibilité pour un quart de siècle, donc l’interdiction de briguer un poste électif n’importe où au Québec. Ensuite, le retrait de son droit de vote pour la même période. Puisque cette personne a si peu de respect pour ce droit, elle n’a plus qualité pour l’exercer. Finalement, le coût de l’organisation de l’élection partielle rendue nécessaire par la désertion serait, purement et simplement, transformé en une dette fiscale que le déserteur devra à l’État.

Pour Mme Boutin, cela équivaudrait à 600 000 $. On verrait si l’entreprise pour laquelle elle déserte l’Assemblée lui accorde, en prime d’embauche, une somme équivalente. Sinon, bon prince, le ministère du Revenu lui donnerait tout le temps nécessaire pour rembourser la dette, au taux d’intérêt courant, bien entendu.

Ces mesures auraient un impact immédiat : la fin de toute désertion, sa transformation en un cas extrême, rarissime, soit exactement le signal souhaité pour souligner la gravité de la chose. Au moment de franchir la porte du Salon bleu, les futurs élus sauraient qu’il ne s’agit pas d’une porte tournante, d’un stage conduisant au moment de leur choix à une autre carrière. Lorsque les électeurs vous choisissent pour quatre ans, le contrat est d’une importance telle qu’on ne le rompe qu’à ses risques et périls.

Je serais à peine moins sévère avec les autres déserteurs de la représentation de l’État. Lorsque nos postes de délégués généraux sont pourvus par des membres de notre diplomatie ou de notre fonction publique, nous sommes en bonne compagnie. Ces personnes ont le sens de l’État et ne nous font pas faux bond. Mais lorsque des personnalités externes sont choisies pour ces postes, le taux de désertion est proprement scandaleux.

Ce fut vrai pour des nominations du Parti québécois, du Parti libéral et, aujourd’hui, de la Coalition avenir Québec. Je pourrais faire ici la liste de gens qu’on a déplacés à New York, à Bruxelles ou ailleurs à grands frais, pour une période qui devait normalement durer quatre ans, mais qui ont déguerpi après un ou deux ans. Certains parce qu’ils ont découvert que le travail d’un délégué n’était pas aussi prestigieux qu’ils l’avaient pensé, d’autres parce qu’ils estimaient avoir fait le tour, plusieurs encore attirés par des offres alléchantes dans le privé.

En tant qu’ancien ministre des Relations internationales, je puis attester que l’efficacité de nos représentations à l’étranger ne s’atteint que sur la durée, tant le développement de relations interpersonnelles avec les décideurs des pays concernés, pour ne rien dire de la bonne connaissance des dossiers, est un élément déterminant. Les déserteurs, là, devraient savoir qu’on leur fera assumer les coûts d’installation de leur remplaçant et qu’ils devront rembourser à l’État une somme ainsi calculée : le nombre de mois qui restaient à leur mandat, multiplié par leur salaire mensuel de délégué. J’ajouterais : une interdiction d’être nommé à un poste gouvernemental quelconque pour les dix années à venir ou, s’ils lancent leur entreprise, à obtenir des aides gouvernementales pendant la période.

Vous me trouvez sévère ? Je le suis, mais seulement à la hauteur de la frivolité avec laquelle un trop grand nombre de personnes traitent le service de l’État. J’étais comme vous un grand fan de Sophie Brochu. Et j’estime qu’il y a peu de plus grands privilèges, pour un gestionnaire québécois privé ou public, que d’être appelé à diriger la plus grande et la plus symboliquement chargée de nos entreprises : Hydro.

Je fus d’abord estomaqué de l’entendre dire, à une commission parlementaire, qu’elle démissionnerait si on la forçait à ne plus siéger, simultanément, au conseil d’administration de la Banque de Montréal (qui, comme on le sait, est en fait une banque de Toronto), ce qui lui valait 220 000 $ par an. J’apprenais deux choses : qu’il était permis de cumuler les deux fonctions, ce qui devrait, à mon avis, être interdit ; qu’à tout prendre, elle préférerait la BMO à Hydro.

Puis, elle a déserté, nous annonçant qu’elle avait décidé en son for intérieur qu’ayant établi le plan stratégique dont elle était si fière, elle ne jugeait pas être la bonne personne pour le mettre en oeuvre. Qu’il lui appartenait donc à elle de déchiqueter le mandat qu’elle avait accepté du Conseil des ministres, du gouvernement de la nation, un an avant son terme. J’aurais préféré qu’elle nous dise que c’était viscéral : elle ne pouvait être dans la même pièce que Fitzgibbon. Si un billet du médecin avait pu l’attester, ce dont je ne doute pas, j’aurais accepté de passer l’éponge.

Père, chroniqueur et auteur, Jean-François Lisée a dirigé le PQ de 2016 à 2018. | jflisee@ledevoir.com / blogue : jflisee .org