Le plaisir de la lecture

François Legault est un lecteur enthousiaste. Cela fait partie de son personnage politique depuis qu’il est premier ministre : un homme d’affaires pour diriger l’État comme il se doit, un homme qui parle avant tout le langage de l’économie (c’est le plus important), mais aussi, à ses heures, et à l’ombre des projecteurs, un homme de lettres. « Lire, c’est plein de bonheur ! » lançait-il en 2020 dans une capsule produite par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

Ce n’est pas par hasard que la population du Québec est régulièrement gratifiée des suggestions de lecture de François Legault sur les réseaux sociaux : d’un point de vue communicationnel, dépeindre François Legault comme un ami de la littérature, ça marche.

Son électorat semble adorer le contraste entre l’efficacité exécutive du premier ministre et l’expression de ses sensibilités littéraires. Les médias aussi raffolent de ce détail. On mentionne souvent, au détour d’une analyse politique : vous savez, François Legault est aussi un lecteur, comme si cela révélait quelque chose de la nature profonde du personnage, quelque chose d’émouvant, d’humain.

C’est ainsi que, samedi dernier, François Legault a lancé un nouveau commentaire de lecture sur Facebook, au sujet du roman Que notre joie demeure, de Kevin Lambert. « Une architecte de renommée internationale se fait accuser de gentrification des quartiers », écrivait-il, qualifiant le roman de « critique nuancée de la bourgeoisie québécoise » et résumant ainsi le propos : « Des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal. La difficulté des débats dans notre société. Roman bien fouillé sur l’architecture. » Commentaire éditorial : « Longues phrases essoufflantes. Un auteur de 30 ans avec beaucoup de talent. »

Signe de la lenteur estivale, l’affaire s’est imposée dans l’actualité. L’auteur a réagi, qualifiant de « minable » — un terme choisi et assumé — l’attitude du premier ministre, qui, du haut de son appartenance à l’élite économique et de son contrôle complet des politiques d’habitation, ose dépeindre en boucs émissaires la classe responsable de la crise du logement.

L’échange sur Facebook entre l’écrivain et le premier ministre a brossé les électeurs de Legault — et tout ce que les médias québécois comptent de voix réactionnaires — dans le mauvais sens du poil. Flot d’insultes en règle, tournant toutes autour du thème de l’ingratitude de ce jeune nobody — omettant que Lambert a été finaliste au prix Médicis et lauréat du prix Sade avant d’avoir trente ans.

Une mesure assez exacte, m’a fait remarquer Kevin Lambert au téléphone, des attentes sociales par rapport aux artistes : « se faire le porte-voix du pouvoir » ou « être une sorte de saltimbanque » qui accepte les éloges et retourne à sa table de travail. « Je ne crois pas que j’aurais répondu si ça n’avait pas été autant d’actualité », m’a-t-il dit.

Ici, une évidence : certainement que l’équipe des communications de Legault n’a pas pensé à l’affront que cela représentait d’écrire ces mots-là, au sujet de ce roman-là, deux semaines après que 500 ménages locataires du Québec se sont retrouvés à la rue, au terme de la journée des déménagements.

Personne dans la bulle caquiste n’a semblé réaliser que, dans un résumé d’à peine cinquante mots, le premier ministre révèle l’affiliation implicite de son gouvernement à la classe propriétaire, à celles et ceux qui profitent de la précarité résidentielle et de la destruction des quartiers populaires. La critique que fait le roman de la bourgeoisie est « nuancée », dit François Legault, voulant sans doute avoir l’air bon joueur. Il trahit surtout sa posture d’insider ; il indique qu’il comprend que la critique lui est (notamment) adressée.

Curieusement, sa réponse à Kevin Lambert, sur Facebook, adopte la posture du tiers désintéressé. Tout cela n’est que de la fiction, cela doit être un conflit de lecture, continuez votre beau travail, on va continuer le nôtre. On vogue quelque part entre l’hypocrisie et l’instrumentalisation de la littérature.

« Il faut voir ce que François Legault dit des romans qu’il lit », me faisait encore remarquer Kevin Lambert : des phrases sans verbes, des énumérations, parfois un commentaire sur l’écriture. « Très bien écrit », avait-il dit, l’an dernier, du roman Morel de Maxime Raymond Bock, après avoir énuméré les usines et les grands chantiers qui ont déplacé les familles d’ouvriers montréalais du siècle dernier. Pas un mot sur l’arc que trace le roman entre le passé et le présent, pas un mot sur la reproduction délibérée de la misère sociale. Il lit ce roman comme une collection d’éphémérides.

Le premier ministre se présente comme un lecteur innocent, qui aime lire de belles histoires qui stimulent son imagination. Mais surtout, il aime prétendre que les livres ne disent rien du réel, des rapports sociaux ou de la violence du monde. Il le résume parfaitement lui-même : « Lire, c’est plein de bonheur. » Ne mêlez pas la politique à ça.

On a beaucoup dit que cet épisode démontre que le premier ministre ne comprend pas ce qu’il lit. Je pense au contraire que François Legault comprend parfaitement la charge politique des romans qui lui passent entre les mains, et que la mise en scène de ses lectures vise précisément à tenir cette charge à distance, à la neutraliser, en balayant tout sous le couvert de la fiction et du plaisir de la lecture. À la rigueur, il s’agit de présenter les livres comme des produits québécois comme les autres.

L’électorat aime savoir que le premier ministre aime lire. Cela ne fait pas du premier ministre un ami de la littérature.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.