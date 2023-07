Le sourire de Kundera

Il n’aura pas eu le prix Nobel et c’est une honte. Mais probablement ne l’attendait-il pas, lui qui, comme son ami Philip Roth, ironisait sur ce monde en train de s’abîmer dans le kitsch et l’insignifiance. Trop misogyne ? Trop européen ? Trop blanc ? Trop discret ? Trop romancier jusqu’au bout des doigts ? Allez savoir pourquoi.

Il faut se représenter ce qu’a signifié, au milieu des années 1970, l’irruption de ce romancier tchèque dans le monde littéraire et tout particulièrement en France, dont il fit son pays d’adoption. À une époque où le roman s’effritait et semblait avoir dit ses derniers mots, où on le réduisait à sa plus simple expression quand il n’était pas qu’un simple divertissement, nous est arrivé d’Europe de l’Est un géant littéraire. Un homme inscrit dans la grande tradition de Rabelais, de Kafka et de Flaubert, pour qui la littérature était un moyen d’investigation du monde. Le seul capable de le rendre dans toute sa complexité, loin du simplisme et des idéologies. Et surtout, d’en rire.

Le grand public aura découvert l’écrivain décédé la semaine dernière à Paris grâce au succès mondial de L’insoutenable légèreté de l’être. Rares sont les romans qui ont à ce point symbolisé leur époque, véritable partition musicale sur la fragilité de la vie et le déchirement de l’homme, entre l’attachement et la frivolité, l’amour et le libertinage, l’engagement et l’insouciance, la tradition et la modernité.

À l’heure où les artistes ne cessent de déchirer leur chemise pour les causes les plus en vogue, Milan Kundera ne voulait être jugé que sur ce qu’il avait écrit. Un peu comme Réjean Ducharme, il n’avait d’autre loi que son art, prenant même la peine de supprimer sans état d’âme, dans son édition de la Pléiade, certains textes remarquables mais jugés trop politiques.

L’ancien poète communiste, surveillé jour et nuit par les services secrets, qui dut se réfugier en France pour poursuivre son oeuvre, refusait même le beau nom de dissident. « Vous êtes communiste, Monsieur Kundera ? — Non, je suis romancier », écrit-il. « Vous êtes dissident ? — Non, je suis romancier. » « Vous êtes de gauche ou de droite ? — Ni l’un ni l’autre. Je suis romancier. »

C’est dans la chair même de ses personnages, et non pas dans les discours, que Kundera distillera cette pensée ironique, antitotalitaire et critique de la modernité, telle qu’on la concevait à l’Ouest. Une pensée que l’Europe découvrit avec stupeur dans les années 1970, dans ces contrées que, pour ne pas les nommer, on préférait désigner sous la vague expression d’« Europe de l’Est ». Alors qu’à l’Ouest, la jeunesse rêvait de révolution, de table rase et de « nouveaux romans », Kundera et ses compagnons étaient revenus depuis longtemps de ces poncifs. Ils rêvaient surtout de préserver leur identité nationale et d’ajouter leur brique à la grande tradition romanesque qui va de Cervantes à Flaubert, de Kafka à Hermann Broch. Celle-là même dont l’Europe, revenue de tout, ne semblait plus vouloir.

Loin du lyrisme exacerbé de l’autofiction, Kundera se revendiquait d’une tradition romanesque qui se situe à la croisée de l’humour, du rêve, du temps et de l’histoire. « Je suis en overdose de moi-même », confiera-t-il à l’écrivain Christian Salmon, alors qu’il devient une vedette internationale. Une exclamation qui définit un artiste en mal d’explorer le monde plutôt que de s’enfermer en lui-même.

Son ami et exégète François Ricard racontait qu’à la fin des années 1970, des amis québécois avaient tenté en vain de lui trouver un poste dans une université. Kundera l’Européen se serait-il plu au Québec ? On ne le saura jamais. Nul doute pourtant qu’il y aurait retrouvé l’exemple parfait de ce que, dans Un Occident kidnappé, il nomme les « petites nations ». Une réalité historique dont il aura donné la plus parfaite définition.

« Les petites nations ne connaissent pas la sensation heureuse d’être là depuis toujours et à jamais ; elles sont toutes passées, à tel ou tel moment de leur histoire, par l’antichambre de la mort ; toujours confrontées à l’arrogante ignorance des grands, elles voient leur existence perpétuellement menacée ou mise en question. »

Il savait de quoi il parlait. La Tchécoslovaquie, disait-il, n’avait pas seulement été conquise et occupée par la Russie. Elle avait été soumise au joug d’une « autre civilisation », d’une autre vision du monde, de l’espace et du temps. Prophétique, Kundera ira jusqu’à prédire que « dans notre monde moderne, […] toutes les nations européennes risquent de devenir bientôt petites nations et subir leur sort ».

C’est peut-être pourquoi, dans une France dont une partie des élites semble avoir abdiqué face à l’uniformisation du monde, il sera francophile au point de réviser mot à mot chacune de ses traductions et d’écrire ses derniers livres en français — un choix que certains lui reprocheront. Comme s’il fallait un Tchèque pour rappeler les Français à leurs devoirs.

Dans une époque qui n’était plus vraiment la sienne, Kundera aura poussé la délicatesse jusqu’à s’effacer sans faire de bruit. On retiendra de celui qui aimait tant sourire du désordre du monde cette phrase empreinte d’inquiétude : « Le coeur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire. »