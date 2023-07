Plaisirs de gauche

Dans Quartier rouge. Le plaisir et la gauche (Flammarion, 2023, 240 pages), un essai d’abord publié l’an dernier et qui vient de paraître en format de poche, le philosophe français Michaël Foessel pose une question brûlante : « Faut-il, pour critiquer l’ordre social, refuser les plaisirs qu’il autorise ? » Quand on est de gauche, a-t-on le droit moral, malgré tout, d’être joyeux ?

Cette question me taraude depuis mon adolescence. Pendant que des enfants meurent de faim et que des gens, même dans notre pays riche, tirent le diable par la queue, nous nous amuserions en dépensant notre argent superflu dans des voyages de plaisance ?

Mon éducation catholique et mes convictions socialisantes, développées par la suite, m’ont rendu allergique à de tels comportements. « S’il n’y en a pas pour tout le monde, il ne devrait pas y en avoir pour moi », disait le syndicaliste Michel Chartrand. Fondé sur une injustice, le plaisir perd sa valeur.

« Jouir dans un monde injuste, demande encore Foessel, n’est-ce pas légitimer de la manière la plus intime, dans son corps, les inégalités ? » La question tiraille la gauche depuis ses origines, note le philosophe. Voltaire plaidait pour le luxe ; Rousseau prônait l’austérité.

Plus près de nous, Gilles Deleuze affirmait ne « donner au plaisir aucune valeur positive » parce qu’il mettait fin au désir de changement, de justice. « Celui qui ressent du plaisir, explique Foessel, se dit que cela y est, il a obtenu ce qu’il voulait et — ici commence la mauvaise politique — qu’il n’y a rien d’autre à désirer que ce que le monde offre déjà. »

Devant le plaisir, serions-nous donc condamnés à l’alternative suivante : accepter de nous y livrer dans la logique du consumérisme actuel en confortant ainsi l’état actuel des choses ou le refuser en nous consacrant « à une protestation ascétique contre un monde injuste » ?

Le droit au plaisir sans contraintes, malgré tout ce qui va mal par ailleurs, est le choix d’une certaine droite qui se veut décomplexée, et la voie ascétique est celui d’une certaine gauche woke qui met en avant « l’exigence de bien agir dans un monde corrompu ».

Foessel reconnaît au wokisme le mérite « d’une sensibilisation bienvenue des consciences à la multiplicité des injustices », mais il critique son puritanisme culpabilisant, nuisible aux luttes de la gauche. « Si l’ascèse progressiste est vouée à l’échec, écrit-il, c’est parce que, comme toute ascèse, elle veut changer la vie en ayant renoncé à transformer le monde. »

Refusant autant l’adhésion aux « plaisirs désormais intégralement formatés par le capitalisme » que la « tentation ascétique », le philosophe plaide donc pour une troisième voie. Inspirée du symbole du Parti socialiste français, qui se compose d’un poing, pour le combat, et d’une rose, pour le bonheur, sa proposition vise à réconcilier la gauche et le plaisir en défendant une « conception alternative » de ce dernier, axée sur sa « dimension émancipatrice ». Le plaisir compatible avec une perspective de gauche, explique-t-il, est celui qui échappe à la logique individualiste et capitaliste du rendement et qui peut être partagé.

Pour avoir envie de changer les choses, de renverser les injustices, nous avons besoin d’avoir un « horizon positif » en vue, de vivre une « expérience sensible qui atteste qu’une autre organisation sociale est réellement possible ». L’enfermement dans la conscience malheureuse ne mène à rien. Pour trouver l’énergie de lutter, les négligés du système actuel doivent pouvoir vivre des expériences qui les rendent conscients du fait que leur malheur n’est pas fatal.

L’horizon de la gauche, pendant le XXe siècle, l’autre monde possible, c’était les régimes communistes bien réels. Ils ont perdu tout pouvoir d’attraction quand on a découvert qu’ils foulaient aux pieds les droits de la personne et qu’ils imposaient la tristesse au quotidien.

L’horizon désirable, aujourd’hui, ne passe pas par là. Or, celui qui doit le remplacer, pour mobiliser, doit déjà être perceptible dans le réel. La gauche, écrit Foessel, doit « miser sur les émotions qui rendent les consciences heureuses sans pour autant les rendre satisfaites ».

Un plaisir de gauche, suggère Foessel, c’est une fête désorganisée, près de chez soi, où tous les participants sont des acteurs et non des spectateurs et où on peut boire, fumer et, ajouterais-je, manger frites et hot-dogs ; ce sont des amours indifférentes aux classes sociales, de l’art fait par des gens dont ce n’est pas le métier, une grève joyeuse et un rire tourné contre les ridicules et les contradictions des maîtres du monde.

La gauche ne gagnera pas en opposant l’ascétisme aux plaisirs toxiques des exploiteurs et des pollueurs. Elle ne ralliera les insatisfaits que si elle parvient à révéler que la société défendue par ses adversaires est non seulement injuste, mais plate pour la majorité.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.