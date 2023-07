Pourquoi ne pas «tokeniser» le dollar?

Après la dématérialisation, la finance décentralisée et la numérisation, pourquoi pas la « tokenisation » du système monétaire ?

Le 28 juin, la Commission européenne a présenté un cadre législatif pour le futur euro numérique, version dématérialisée de la monnaie unique. Avant elle, la Banque du Canada avait mené une consultation publique sur un éventuel dollar numérique. Elle prévoit de publier cette année les résultats de cette consultation terminée le 19 juin.

Dans les deux cas, on présente la monnaie de la banque centrale dématérialisée comme une option de paiement parmi d’autres, complémentaires à l’argent comptant. Stockée sur une carte ou un téléphone mobile, elle permettra des paiements en ligne, mais aussi des paiements sans aucune connexion Internet qui préserveront autant l’anonymat que des pièces et billets, assure-t-on.

Mais « pour la Banque centrale européenne (BCE), la dématérialisation croissante des paiements, notamment avec l’essor du [commerce en ligne], nécessite la création d’un euro électronique, au risque de voir la monnaie unique de plus en plus concurrencée par les cryptomonnaies ou des versions numériques de devises étrangères », écrit l’Agence France-Presse (AFP). Et en réponse aux craintes des institutions financières de subir un exode des dépôts avec une BCE utilisant son propre bilan comme ultime moyen de règlement, elle imposerait à chaque déposant un montant plafond d’euros détenus sous cette forme. Les utilisateurs « n’auront pas de relation contractuelle avec la BCE », précise encore le texte. L’euro numérique sera distribué par les banques, qui pourront l’intégrer dans leurs services existants, ajoute l’AFP.

Il est rappelé que plus d’une centaine de banques centrales à travers le monde travaillent actuellement à l’introduction d’une version numérique de leur monnaie, et que la Chine teste déjà à grande échelle le yuan numérique.

Au-delà de ces tests menés ici et là, la Banque des règlements internationaux (BRI) travaille pour sa part à configurer l’univers susceptible de relier de façon optimale ces monnaies numériques de banque centrale entre elles.

Le potentiel de la « tokenisation »

Pour Hyun Song Shin, conseiller économique et chef de la recherche de la « banque centrale des banques centrales », après la dématérialisation, la finance décentralisée et la numérisation, « le système monétaire est à l’aube d’un nouveau grand bond en avant ». Pour la suite des choses, il esquisse une ébauche de ce qu’il pourrait être, et voue un grand potentiel à une « tokenisation » de la monnaie et des actifs combinée à la confiance que procure une monnaie numérique de banque centrale.

Résumé simplement, on peut lire dans le Journal du Net que la « tokenisation » est un processus visant à sécuriser des données grâce à la technologie cryptographique d’une chaîne de blocs (blockchain, en anglais). L’utilisateur obtient un « token », ou jeton, qui peut être échangé ou stocké, comme n’importe quel actif numérique. « Outre l’aspect sécuritaire, un “token” permet d’associer à un bien (matériel ou immatériel) des fonctions et des droits. » Au demeurant, « la “tokenisation” permet de se libérer des lourdeurs administratives d’un investissement classique, en plus d’être échangeable de manière instantanée et sécurisée sur la blockchain. »

Abordant les défectuosités des cryptoactifs et les limites des cryptomonnaies stables (stablescoins), « un nouveau type d’infrastructure de marché financier — un grand livre unifié — pourrait tirer pleinement parti de la “tokenisation” en combinant la monnaie de banque centrale, les dépôts et les actifs “tokenisés” sur une plateforme programmable », ajoute le conseiller économique du BRI dans un grand chapitre du Rapport annuel de l’institution. Ce qui peut être considéré comme la prochaine étape logique dans l’archivage numérique et le transfert d’actifs.

Une infrastructure au sein de laquelle plusieurs registres — chacun avec un cas d’utilisation précis — peuvent coexister, interconnectés par des interfaces de programmation d’applications « pour assurer l’interopérabilité ainsi que promouvoir l’inclusion financière et des règles du jeu équitables », faut-il insister.

« Cela réduit le besoin d’interventions manuelles et de rapprochements qui découlent de la séparation traditionnelle de la messagerie, de la compensation et du règlement (dans le système de paiement actuel), éliminant ainsi les retards et l’incertitude. Le grand livre prend également en charge le règlement simultané et instantané (des transactions), ce qui réduit les délais de règlement et les risques de crédit. Le règlement en monnaie de banque centrale assure l’unicité de la monnaie et la finalité du paiement », en utilisant son propre bilan comme ultime moyen de règlement.

À l’international, il restait à répondre à la préoccupation de substitution des monnaies numériques et aux questions de compatibilité, d’interconnexion et d’intégration au sein d’une interface entre les systèmes nationaux de paiements. « Le concept d’un grand livre unifié ne signifie pas un seul grand livre qui éclipse tous les autres systèmes de l’économie. Selon les besoins de chaque autorité, plusieurs registres, chacun avec un cas d’utilisation précis, pourraient coexister », répond le conseiller économique du BRI.