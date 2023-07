La ville éponge, bis

Il n’y a pas si longtemps, quand un déluge nous tombait sur la tête, on se remémorait immédiatement les dates du 14 juillet 1987 (à Montréal) et du 20 juillet 1996 (au Saguenay). Ces moments marquants de l’histoire récente nous rappellent combien des intempéries centenaires ont pu causer des dommages importants à des infrastructures, à des maisons et ont même pu causer la mort de personnes.

Ce que l’on sait des impacts du réchauffement climatique, c’est que ces intempéries centenaires ne le seront plus. Leur intervalle se réduira et nous risquons de les voir survenir plus d’une fois la même année. Vous imaginez l’explosion des coûts reliés à ces orages diluviens ! Pensez-vous que les gouvernements de proximité et l’État vont pouvoir éternellement payer pour tout réparer et reconstruire ?

On se doute bien qu’ils devront inévitablement nous refiler la facture de la hausse stratosphérique des coûts reliés à ces impacts de la crise climatique. Cela devrait nous faire prendre conscience que les conséquences économiques de l’inaction face à des impacts climatiques drastiques seront incalculables par rapport à celles d’une action radicale dès maintenant pour opérer une transition écologique inclusive.

L’autre épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, ce sont les couvertures d’assurance habitation. Déjà que ces couvertures ont fondu comme peau de chagrin depuis plus d’une décennie. Une compagnied’assurances couvre des risques en fonction de probabilités statistiques. Si ces risques deviennent plus récurrents, leur probabilité statistique augmentera, réduisant d’autant leur assurabilité.

Je vous ai déjà parlé de faire de nos villes des éponges pour mieux gérer les eaux pluviales. Plus nous réussirons à agir sur la perméabilité du sol dans les villes, plus on réduira la pression sur nos infrastructures souterraines.

Je l’évoquais la semaine dernière, pour mieux nous adapter aux changements climatiques et réduire les coûts collectifs de la gestion des intempéries, nous devrons aussi cesser de détruire les actifs naturels comme les milieux humides.

Il est essentiel d’explorer d’autres solutions pour l’aménagement du territoire en mettant en place de nouvelles normes. Une mesure clé consiste à mieux gérer les eaux provenant des immeubles privés vers les égouts collectifs. Jusqu’à présent, les eaux grises et pluviales sont systématiquement dirigées vers les égouts municipaux.

Cependant, lors de fortes pluies, il peut y avoir des refoulements d’eau propre dans les maisons équipées de clapets. Cela se produit lorsque l’eau accumulée sur les toits plats ne peut pas être évacuée normalement, entraînant l’obstruction du clapet par les eaux d’égout. Ainsi, l’eau de pluie peut sortir des toilettes, de l’évier ou d’autres points d’accès. Pour prévenir ces problèmes, il est recommandé d’installer des clapets sur toutes les installations sanitaires et les conduites d’eau.

Il est important de prendre conscience de l’impact global de nos actions individuelles lors de pluies torrentielles. L’utilisation simultanée des appareils ménagers (lave-vaisselle, douche, machine à laver, etc.) lors de ces événements peut exercer une pression supplémentaire sur les infrastructures souterraines. Il est donc crucial de faire preuve de sobriété en évitant tout ajout d’eau inutile dans les conduites d’égout.

Diverses mesures peuvent contribuer à réduire cette pression sur les systèmes d’assainissement collectifs. Par exemple, il est possible de détourner les rejets des toits plats vers des microbassins de rétention des eaux pluviales aménagés à proximité des résidences, que ce soit sur des terrains privés ou dans des espaces communs. En outre, la gestion des eaux grises peut être améliorée grâce à des systèmes de récupération permettant leur réutilisation, par exemple pour les toilettes.

Cependant, il est essentiel de veiller à l’absence de produits chimiques dans les eaux grises avant de les envoyer dans le sol. Une modification réglementaire concernant les produits de nettoyage pourrait être envisagée pour résoudre rapidement ce problème, à condition d’avoir une volonté politique en ce sens.

Afin de généraliser de telles pratiques et solutions, il est nécessaire que les gouvernements locaux agissent en modifiant leur réglementation d’urbanisme. Heureusement, ils disposent de pleins pouvoirs dans ce domaine. Les villes pourraient aisément intégrer des exigences de gestion des eaux grises et pluviales dans toutes les nouvelles constructions, qu’il s’agisse de projets immobiliers, commerciaux, industriels, institutionnels ou résidentiels.

Chaque nouveau projet ajoute une pression supplémentaire sur les infrastructures souterraines municipales déjà surchargées. Concevoir une ville comme une éponge nécessite une meilleure gestion globale de l’eau, qui doit se faire en collaboration entre le secteur public et le secteur privé. En d’autres termes, il ne devrait pas y avoir de frontière pour l’eau, qu’elle tombe sur un terrain privé ou sur un terrain public.

On accorde beaucoup d’importance à l’approvisionnement en électricité pour le développement immobilier, commercial et industriel, mais il est tout aussi crucial de considérer la gestion de l’eau. Les pluies diluviennes devraient nous alerter et nous pousser à engager une réflexion collective nécessaire, car nous ne vivrons pas la dernière des catastrophes climatiques. Favoriser une adaptation aux changements climatiques signifie revoir chacune de nos habitudes.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.