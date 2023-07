Logements en pénurie

La concentration des déménagements au 1er juillet étant derrière nous, la crise du logement ne s’en trouve pas tempérée pour autant. Pire encore, elle pourrait s’inscrire dans la durée.

Dans son enquête de 2022, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) revient sur le resserrement du marché locatif et sur l’augmentation bien ressentie des loyers, qui se répand à un nombre accru de centres urbains au Canada.

On en connaît les principales causes : l’intensification de la demande, sous l’action d’une forte immigration et de la vigueur du marché du travail, l’offre de propriétés ne répondant pas à la demande et l’augmentation musclée des taux d’intérêt venant réduire l’accessibilité de la propriété pour beaucoup de locataires sont du nombre. Ces ingrédients demeurent réunis pour alimenter une crise du logement soutenue.

Pour le Québec, la SCHL faisait ressortir, dans un rapport publié en janvier, que le taux d’inoccupation sur l’île de Montréal est descendu de 3,7 % à 2,3 % en 2022, une baisse expliquée par le fort rebond de la migration internationale et par une détérioration de l’accession à la propriété. Sous le coup de ce dernier facteur, la demande de logements locatifs s’est donc déplacée vers la banlieue, qui a continué d’avoir un taux d’inoccupation oscillant autour de 1 %. À Québec, le taux d’inoccupation global dans la région s’est établi à 1,5 % en octobre 2022, son niveau le plus faible depuis 2010.

« Le Québec en est à sa cinquième année de suite sous le point d’équilibre en matière de disponibilité des logements locatifs, avec un taux d’inoccupation moyen de 1,7 % en octobre 2022. La proportion de municipalités de 10 000 habitants et plus dont le taux d’inoccupation se trouve désormais sous la barre du 1 % a quant à lui grimpé de 50 % à 71 % depuis un an », peut-on lire dans le communiqué d’une étude publiée le 29 juin par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Augmenter l’offre ne suffira pas

Il y a donc nécessité d’accroître l’offre de logements. L’IRIS explique toutefois que la construction n’est pas une solution suffisante pour s’attaquer à la crise du logement, « qui frappe aujourd’hui deux villes sur trois au Québec ». Aux yeux des auteurs, la réglementation déficiente et le manque de logements communautaires et sociaux sont les véritables causes de la crise que connaît le Québec depuis cinq ans.

« Il manque de logements abordables, pas de logements en général », martèle l’IRIS. « Le nombre de mises en chantier de logements locatifs a presque doublé (+102,3 %) entre 2016 et 2020. En contrepartie, seulement 10 % du parc locatif est constitué de logements sociaux et communautaires au Québec, alors qu’il atteint près de 50 % dans certaines villes comme Vienne. »

La SCHL a proposé de son côté un indicateur qui mesure la part des logements qui sont abordables pour les locataires dans le quintile (20 %) des revenus les plus faibles. « Pour qu’un logement soit considéré comme abordable, son loyer doit être inférieur à 30 % du revenu avant impôt du ménage », retient-elle, pour conclure que « les ménages les moins nantis ont accès à une très faible part du parc locatif ». « Dans les grands centres, exception faite de Québec et de Montréal, la part du marché qui est abordable pour les ménages à faible revenu est inférieure à 5 %. » Cette part est de 23 % à Montréal, de 25 % à Québec et de 8 % à Gatineau.

« Tant et aussi longtemps que la majeure partie du parc locatif appartiendra au privé, la capacité des locataires à se loger convenablement sera toujours menacée », explique l’IRIS.

D’autant que les données indiquent aussi que les propriétaires de logements locatifs profitent de la fin d’un bail pour hausser le loyer à un niveau dépassant les hausses recommandées par le tribunal, ajoute l’IRIS. Les données de la SCHL le confirment. Dans la grande région de Montréal, « pour les appartements de deux chambres, il y avait un écart de 28 % entre le loyer moyen des logements ayant accueilli de nouveaux locataires (1235 $) et le loyer moyen de ceux dont les locataires étaient restés les mêmes (963 $) ».

« La variation du loyer moyen entre 2021 et 2022, pour les appartements de deux chambres, a été la plus forte en 20 ans (+5,4 %). Par contre, elle était de 14,5 % pour les logements ayant accueilli de nouveaux locataires et de 3,5 % pour ceux où les locataires étaient restés les mêmes », ajoute le rapport.

Dans la région de Québec, « la croissance des loyers en 2022 a été […] de 8,2 % pour les logements de deux chambres où il y a eu un changement de locataires. Elle s’est chiffrée à 3,8 % pour ceux dont les occupants n’ont pas changé ».

L’IRIS ajoute que, globalement, au Québec, « l’augmentation du coût des loyers est quatre fois plus élevée lorsqu’il y a signature d’un nouveau bail (13,2 %) que lorsqu’il est reconduit par les occupants (3,6 %) ».

Pression migratoire

Malheureusement, la pression ne semble pas vouloir baisser en 2023. Du seul point de vue de l’immigration, Statistique Canada a estimé la population du Canada à un peu plus de 39,9 millions au 1er avril, une hausse de 0,7 % depuis le début de l’année. « Il s’agit […] du plus haut taux d’accroissement démographique observé durant un premier trimestre pour lequel des données comparables sont disponibles (depuis 1972). [Et il] s’inscrit dans la lignée des taux de croissance élevés des quatre trimestres précédents », a fait ressortir l’agence fédérale.

Durant le premier trimestre, 98 % de cet accroissement démographique a continué d’être attribuable à l’immigration permanente et temporaire. En nombre, le Canada a accueilli 145 417 immigrants durant le premier trimestre, également la plus grande arrivée observée pour un seul trimestre pour lequel des données comparables existent. S’y greffe une augmentation nette de 155 300 résidents non permanents, en partie grâce à une augmentation du nombre de détenteurs de permis de travail. Toutes les provinces ont enregistré un premier trimestre record.