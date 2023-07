Amours chiennes

Je sais que le monde brûle, qu’une certaine apathie assèche nos élans, que l’empathie fond comme la calotte glaciaire, que nos nouvelles ne se trouveront plus sur les fils Facebook, que les taux d’intérêt explosent encore tandis que les fractures sociales augmentent en même temps que les factures d’épicerie. Je sais que Kundera est mort, emportant du même coup un peu de ce qui subsistait à l’affaissement de la poésie nécessaire à nos jours, que partout autour, le dialogue continue de s’effriter, que les pensées se clivent, se durcissent, nous éloignant toujours un peu plus de cette solidarisation qu’il faudra bien retrouver un jour, si on veut faire face à ce qui, déjà, est si bien entamé.

Je sais tout ça et, pourtant, au lieu de glisser sans fin sur les photos de vacances parsemées entre les publications culpabilisantes, moi, je me retranche, avec une lâcheté tout assumée, sur un petit livre, tout simple, qui raconte l’histoire d’amour entre un humain et son chien. Oui. Je fais ça.

Et, ce faisant, à chaque page tournée, je retrouve un peu plus de ce petit espoir en la suite, de cette forme d’optimisme sentimental, complètement irrationnel, voire puéril, mais dont j’ai besoin pour me redonner le goût des humains. Je vous emmène avec moi un instant, dans un jardin, sur un balcon ou dans votre lit, que nous oubliions un court instant tout ce qui brûle, que nous nous refaisions des forces, le nez perdu dans le pelage de ces animaux qui nous renvoient parfois à ce qu’il y a de meilleurs en nous. Nous reprendrons bien assez vite les armes, mais, peut-être, cette fois, avec le coeur un peu plus ouvert, ce qui, disons-le, deviendra peut-être quelque chose comme un acte de résistance en soi.

Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour, aussi alpiniste et collaborateur à Libération, nous dépose dans cette aptitude à contempler la nature, le monde et ce qu’il contient pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il a à nous apporter. C’est une des forces de ce petit bouquin de ne jamais glisser ni dans l’anthropomorphisme ni dans la misanthropie, écueils largement empruntés par les ouvrages s’intéressant à ce lien qui unit les humains aux animaux. On y rencontre « Ubac » (du nom désignant le versant nord d’une montagne) et les treize années de compagnonnage qu’il aura offertes à son humain, lui livrant du même coup des leçons d’éthique de l’amitié, du vivant et de l’écosystème fragile du sentiment.

« Ubac est systématiquement avec nous. Il est là ; évidente et discrète, sa présence s’efface. » C’est peut-être ce qu’ils font de mieux, ces animaux qui peuplent nos jours, nos maisons, notre ligne du temps : rester là, comme des entêtés de la présence, nous offrant cette rigoureuse et permanente présence. Il est vrai qu’on va souvent chercher un chien, un chat ou même un oiseau, comme on ose à nouveau le risque, le grand, celui d’aimer et de perdre. Parce qu’avoir un animal, c’est se préparer à perdre, s’ouvrir à la finitude, savoir qu’on investit à perte, qu’on ne s’assure de rien, sinon de vivre une histoire d’amour.

Et quand Ubac finit par mourir, il y a cette phrase qui nous happe et que tous ceux qui sont rentrés dans une maison où il n’y aurait désormais plus de poils à ramasser reconnaîtront : « Il y aura l’été dont je serai l’animal abandonné. »

C’était l’été 2020, pour moi. J’avais à peine une repousse de cheveux, un cathéter sous-cutané encore installé. On venait de me retirer ce qu’il restait d’une tumeur qui, selon la belle tournure de mon oncologue-poète, « était en train de renoncer ». Je reprenais pied, dans ce qui restera pour toujours quelque chose comme mon après-vie. J’étais assise sur la galerie à l’avant de ma maison, dans cet état de présence particulière qui caractérise les « après-coups » de l’existence. Dutch, le chien de mes dix dernières années, ce mélange charmant de cocker et de golden retriever, unique et si attachant compagnon et partenaire de travail, se tenait derrière moi, en n’étant rien d’autre que lui-même, juste là, encore, à soutenir le coup, avec nous.

Je me souviens l’avoir regardé différemment ce jour-là, en remarquant qu’il avait pris un coup de vieux, les poils de son visage ayant blanchi, ma maladie l’ayant atteint peut-être, lui aussi, être à l’empathie illimitée. Je m’étais levée et l’avais laissé aller courir un tout petit peu librement sur le terrain. Puis, il y avait eu le chat de l’autre côté de la rue, le réflexe de chien de chasse, la voiture, le dernier jappement qui avait conclu la petite tragédie de ma perte.

Couché sur le côté droit, Dutch avait été flatté jusqu’à ce que le regard se fixe. J’avais pleuré au milieu de la route, le nez dans son poil roux, devant un voisinage silencieux, solidaire et uni. J’avais pleuré déjà tout ce qu’il emporterait avec lui : dix années de maternité, de clinique, tous ces retours à la maison, ces marches en forêt, ces microdrames du quotidien, ces paroles recueillies sur les divans, les peines d’école de mon fils, puis cette maladie qui m’avait presque fauchée, tandis que lui, partirait pour vrai.

Je me souviens l’avoir remercié de mourir à ma place, d’apprendre à mes enfants le deuil, de les préparer, de leur permettre de comprendre réellement que « quand on est mort, c’est qu’on est mort ». Nous lui avions flatté les oreilles ultradouces une dernière fois, avions mis des fleurs et des bougies autour de lui et avions pleuré tout ce que nous avions retenu ces derniers mois, qui avaient croisé au-dessus de nos têtes cancer et pandémie.

Je reste convaincue que la générosité des animaux va jusqu’à conjuguer leur disparition avec des moments clés de nos existences, quoi qu’en disent les données rationnelles qui mènent notre monde, en évacuant constamment l’idée du sens qu’on a besoin de donner au mystère des hasards, des épreuves et des injustices. En mourant cet été-là, Dutch nous avait offert encore de sa si grande capacité à aimer, nous permettant d’apprivoiser la mort, d’alphabétiser un peu de cette matière indigeste qui nous encombrait la psyché familiale.

Nous avons porté le deuil pendant toute une année. Puis, comme une audace à oser à nouveau la vie, il y a eu Stella, le petit berger allemand, entrée dans nos vies sans qu’on l’ait vraiment prévu.

« Une porosité au bonheur ou quelque chose comme ça. Sinon qui peut expliquer l’inattendu ? » — extrait de Son odeur après la pluie.

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.

Appel aux récits Racontez-moi vos histoires d’amour et de perte avec vos animaux, que nous retrouvions en chemin un accès au meilleur de l’humain.