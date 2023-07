Solitude française

Aujourd’hui, 14 juillet, c’est le moment des défilés, des feux d’artifice et des bals populaires. Et pourtant, les Français n’ont pas le coeur à la fête. Comment le pourraient-ils alors que le pays apparaît déclassé dans de nombreux domaines et qu’il sort à peine d’une semaine d’émeutes d’une violence encore jamais atteinte depuis sa libération ? En 2015, les djihadistes s’en étaient pris aux symboles mêmes de la civilité française en assassinant de simples Français attablés aux terrasses des cafés. Les dizaines de milliers de vandales qui ont enflammé les banlieues il y a deux semaines à peine ont eux aussi visé la France au coeur en prenant pour cible les symboles mêmes de l’État et de son idéal social : des écoles, des bibliothèques, des garderies…

Victor Hugo disait qu’ouvrir une école, c’était fermer une prison. Que dirait-il aujourd’hui de ceux qui incendient ces mêmes écoles ? Rarement, un 14 juillet se sera déroulé dans une atmosphère aussi tendue. En 2016, une attaque islamiste au camion-bélier avait coûté la vie à 86 Niçois rassemblés pour le feu d’artifice. Si ces menaces n’ont pas disparu, on craint cette fois un nouvel embrasement des banlieues et même des manifestations sur les Champs-Élysées. Pour la première fois, des villes aussi importantes que Strasbourg, Nîmes et Montargis ont annulé les festivités, se disant incapables d’en assurer la sécurité. Du jamais vu !

Auditionné par le Sénat la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a tenté de relativiser la gravité de la situation. Selon lui, il n’y avait que 10 % d’étrangers parmi les émeutiers interpellés. La belle affaire ! Comme si tous les Français n’avaient pas constaté de visu que ces émeutes étaient, pour l’essentiel, le fait de populations issues de l’immigration, peu importe qu’elles soient de la première, de la deuxième ou de la troisième génération. L’an dernier, le ministre avait tenté un coup semblable en faisant porter le chapeau des incidents de la finale de la ligue des champions aux partisans anglais. Tous les témoignages racontaient pourtant comment les spectateurs du Stade de France s’étaient fait dévaliser par des bandes de voyous de la Seine-Saint-Denis.

C’est dire l’ampleur du déni qui caractérise encore les élites françaises. Tout plutôt qu’admettre que « les émeutes sont la conséquence des défaillances de notre politique migratoire », comme l’estiment 59 % des Français dans un sondage récent paru dans Le Figaro.

Si, lors des émeutes de 2005, on pouvait encore faire preuve d’une certaine naïveté, ce n’est plus le cas en 2023. Pour peu qu’il vive loin des beaux quartiers, chacun a vu son environnement transformé par l’immigration de masse. Dans mon seul quartier, assez caractéristique des derniers arrondissements populaires de Paris, j’ai vu les traiteurs français disparaître les uns après les autres pour être remplacés par des boucheries halal. Dans le collège du quartier, l’intégration est devenue impossible. On compte aujourd’hui sur les doigts de la main les petits Français dits « de souche ». Et il n’est pas rare que ce soit eux qui prennent l’accent maghrébin. Dans certains lieux, les soirs de rupture du jeûne, on se croirait à Alger. Tout cela en moins de 20 ans !

Par la simple et imparable loi du nombre, les Français ont vu s’installer aux portes de leurs villes grandes et moyennes une autre civilisation. Un monde parallèle où les jeunes hommes ont tous les droits et où les plus forts font la loi, alors que la majorité, qui est pourtant la première à souffrir de ces exactions, est réduite au silence par le poids du communautarisme. Un monde où les mères — et les femmes en général — sont reléguées à la marge et n’ont aucune autorité sur leurs fils, qui grandissent le plus souvent sans père et dans l’impunité.

Les Français ne s’y trompent pas et ne citent la pauvreté et les inégalités sociales qu’en sixième position parmi les causes des émeutes, derrière le manque d’autorité des parents, le manque de sévérité de la justice, le trafic de drogues, l’immigration et l’échec des politiques publiques.

Contrairement à ce que raconte la presse étrangère, la France n’est pas un pays raciste. Qu’il suffise de citer la grande enquête de la Commission nationale consultative des droits de l’homme faite en 2022, qui montre une lente et constante progression de la tolérance. Alors même que l’immigration s’intensifiait comme jamais, son indice a progressé de 13 points depuis 1990.

Comme l’expliquait au Figaro l’ancien directeur de la direction générale de la Sécurité extérieure, Pierre Brochand, « cette explosion est le résultat de décennies d’aveuglement et de propagande envers une immigration de peuplement dont on n’a jamais mesuré les conséquences. » Résultat ; les flux massifs ont annihilé toute politique d’intégration digne de ce nom, malgré les milliards consacrés dans ces quartiers à la rénovation urbaine, aux exonérations d’impôt des entreprises et à l’école, où les ratios des petites classes ont été réduits de moitié.

Pointée du doigt par le monde anglo-saxon, la nation française est aujourd’hui menacée de l’intérieur comme de l’extérieur de ce que la philosophe Catherine Kintzler nomme un « émiettement féodal ». Un effritement d’ailleurs « encouragé par une Europe qui ne répugne pas à prospérer sur la dissolution des nations ».

Décidément, ce 14 juillet ne ressemble à aucun autre.