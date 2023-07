Partir en fumée

C’est sur fond d’inondations, de brasiers inarrêtables et de vagues de chaleur létales à la chaîne que le géant Amazon a tenu cette semaine sa plus grande vente de l’année. Comme si le marketing du mastodonte du commerce au détail n’était pas assez agressif à longueur d’année, le Prime Day d’Amazon se veut une occasion de fidéliser de nouveaux membres à son service de livraison express et de liquider des gugusses à bas prix, qu’on livre aux clients avec une rapidité troublante.

Difficile de rater cet événement qui n’en est pas un, alors que plusieurs médias en ont fait, sans rire, un sujet de couverture. Je ne compte plus les palmarès des « meilleures offres à ne pas rater lors du Prime Day » que j’ai vu défiler, se déclinant par catégories d’achat, pour générer encore plus de « contenu d’information » : technos, articles de cuisine, de sports, de décoration. Même le New York Times s’est fendu d’une couverture en continu (il faut le faire !) des meilleures offres dénichées sur Amazon par « nos douzaines d’experts qui chassent sans relâche les aubaines qui en valent la peine ».

Bien sûr, la vie est chère et il n’est pas à la portée de tous de s’équiper de manière éthique et durable. La chasse aux rabais constitue parfois une solution de nécessité. N’empêche, on se demande comment les médias peuvent accorder à ces événements commerciaux une aussi grande visibilité sans intention critique. On appellera cela du journalisme de circulaire : capturer l’attention en exhibant la marchandise (sans égard à sa qualité) pour générer des clics qui permettent à leur tour d’exhiber, et d’écouler, encore plus de marchandise. La boucle est parfaitement autoréférentielle, désincarnée. N’empêche, les conséquences de cette frénésie commerciale sont bien tangibles.

À l’occasion de Prime Day, Chris Smalls, le militant et président de l’Amazon Labour Union (ALU), le premier syndicat de travailleurs d’Amazon aux États-Unis, rappelait sur Twitter que des millions de travailleurs seraient contraints cette semaine de travailler près de 60 heures pour préparer et livrer des colis dans des conditions estivales particulièrement pénibles.

Rappelons qu’Amazon a souvent été montré du doigt pour sa politique d’heures supplémentaires obligatoires. Celle-ci prévoit une rémunération pour les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine, mais impose aux employés travaillant à temps plein d’être disponibles pour travailler jusqu’à 20 heures supplémentaires, sur appel, en fonction de l’achalandage. Par ailleurs, les employés qui reçoivent un salaire fixe (un peu plus élevé) ne reçoivent pas de compensation pour leurs heures supplémentaires.

Alors qu’on fabrique de toutes pièces une période de pointe pour combler le creux estival, « les coups de chaleur, l’épuisement seront insupportables. Si vous êtes un utilisateur de Prime, considérez faire vos achats ailleurs », écrivait Chris Smalls sur Twitter — alors qu’il participe cet été à la tournée militante « Hot Labor Summer », organisée par l’ALU pour stimuler l’action syndicale à travers les États-Unis.

Le coût de cette frénésie commerciale, on s’en doute, n’est pas seulement humain — encore qu’il s’agirait d’une raison suffisante pour s’en passer. L’impact environnemental des activités du géant du commerce au détail est lui aussi considérable.

Le mois dernier, plusieurs centaines d’employés des bureaux d’Amazon à Seattle ont participé à une action visant à dénoncer l’inaction de la compagnie en matière d’émission de GES, initiative du regroupement Amazon Employees for Climate Justice. En 2019, la compagnie s’était engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2040 (pour ce que cela veut dire). Or, sans surprise, les employés mécontents et impuissants rapportent qu’au sein de l’entreprise, le profit l’emporte systématiquement sur les considérations environnementales.

Ceci expliquant cela, le plus récent rapport interne d’Amazon sur la durabilité indique qu’en réalité, ses émissions de GES ont augmenté entre 2019 et 2021 — ce que l’on explique par l’inévitable augmentation du volume de vente — et se justifie en disant que l’important, c’est de garder le cap sur 2040.

On reconnaît bien la stratégie : on ne change rien, ou si peu, à la manière dont on génère les profits, on vise toujours le cap de l’expansion illimitée et on lave sa confiance en présentant de belles initiatives de compensation des émissions. On sait pourtant qu’il ne s’agit jamais d’une panacée et que les seules émissions réellement épongées sont celles qu’on ne produit jamais.

Prenez les feux de forêt qui ravagent actuellement le territoire, au Canada comme aux États-Unis. Sombre ironie : on souligne que plusieurs zones forestières qui avaient été aménagées ou préservées pour compenser des émissions de GES partent désormais en fumée, relâchant dans l’atmosphère le carbone qu’elles étaient censées capturer.

Au fond, Amazon nous offre ici une meilleure métaphore, parfaite pour illustrer l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. La juxtaposition des éléments plus haut ne relève pas du hasard. Elle nous montre bien que le monde brûle et que l’exploitation des travailleurs au nom de l’accumulation du profit entre les mains de quelques-uns en est l’une des causes.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.