Des démons en Nouvelle-France

Si vous voulez faire un voyage vraiment déroutant, voir et découvrir un autre monde, lisez le plus récent numéro de la Revue d’histoire de la Nouvelle-France, dont le dossier est consacré à la présence de la magie et de la sorcellerie en nos terres à cette époque. Vous serez renversés.

L’historienne canadienne-anglaise Mairi Cowan raconte, dans un captivant entretien, l’affaire de la possession de Barbe Hallay, une jeune domestique dans le manoir du seigneur et médecin Robert Giffard, à Beauport.

À l’automne 1660, Barbe Hallay manifeste des signes inquiétants. Le diable, croit-on, parle à travers elle et des pierres volent dans la pièce où elle se trouve. On tente, sans succès, des exorcismes. C’est finalement Marie Regnouard, la femme de Giffard, qui trouvera la solution en plaçant des reliques de Jean de Brébeuf sur le corps de la jeune fille en convulsion.

Mais qui donc avait envoûté cette dernière ? Daniel Vuil, un meunier aux moeurs douteuses, portera le chapeau. Il devait épouser Barbe Hallay, mais le projet aurait été annulé à cause de sa mauvaise réputation. Le maléfice est sa vengeance, selon la jeune femme. Vuil finira sur le bûcher en 1661 sans qu’on sache précisément si c’est pour ce geste ou pour ses autres frasques. Cowan tient toutefois à préciser qu’il s’agit d’un cas exceptionnel et que l’élite, en Nouvelle-France, contrairement à la population, ne croit pas trop aux phénomènes surnaturels.

Il n’y a pas eu de chasse aux sorcières ici. L’historienne acadienne Stephanie Pettigrew identifie vingt cas connus de personnes accusées de ce méfait en Nouvelle-France, et ce sont plus des sorciers que des sorcières puisque seize des prévenus sont des hommes.

En 1682, d’ailleurs, Louis XIV « décriminalise entièrement la sorcellerie », en déclarant, note Pettigrew, « que celles qui se font passer pour des sorcières ou qui sont de mèche avec le diable sont coupables soit de mensonge, soit de blasphème ».

Était-ce le cas d’Anne de Lamarque, une cabaretière de Montréal qui, en 1682, fut soupçonnée de détenir « un livre de magie » grâce auquel elle envoûtait de jeunes hommes pour les débaucher ? L’historien Stéphan Martel se penche sur son cas. La femme, dit-on, est adultère, tient une maison close et aurait tenté d’avorter de l’enfant de son amant. C’est la rumeur publique et son mari qui l’accusent de sorcellerie. Le magistrat, dans ce dossier, néglige totalement les accusations de magie, ce qui illustre, note l’historien, l’évolution des mentalités à cet égard. On ne saura pas, toutefois, comment finit l’histoire puisque les archives sont incomplètes.

Si les mentalités évoluent, elles ne changent pas pour autant du jour au lendemain. En 1689, Jean Boudor, marchand de Montréal, invite l’élite de la place à une soirée lors de laquelle il s’amuse à mettre en scène la résurrection d’un domestique ivre mort. L’affaire aurait pu finir là, raconte Stephanie Pettigrew, si, au lendemain de ces douteuses agapes, Boudor et son beau-fils ne s’étaient pas comportés en tyrans.

En se réveillant, ils constatent que deux chemises de lin et deux paires de chaussures ont disparu. Ils accusent donc, sans preuve, un soldat et une servante qui travaillent pour eux et les torturent pour leur soutirer des aveux. Apprenant l’affaire, le frère de la jeune servante dépose une plainte contre les tortionnaires, ce qui déclenche une enquête révélant l’histoire de la résurrection blasphématoire. Les deux hommes seront finalement acquittés, probablement grâce à leur influence dans la colonie.

Bien écrites, menées avec un fort sens de l’intrigue qui n’exclut pas la rigueur historique, ces histoires sont vraiment passionnantes. Celle que raconte, hors dossier, la journaliste française Stéphanie Cabre l’est peut-être encore plus. En 1731, dans la Marne, en France, une jeune sauvage de 18 ans apparaît. Elle vient de passer dix ans dans les bois. Elle sait nager, chasser, pêcher et résister au froid. Placée dans des couvents, celle qu’on a baptisée Marie-Angélique Le Blanc apprend facilement à lire et à écrire le français, ce qui laisse croire qu’elle a déjà connu cette langue. En 2004, le chirurgien et historien français Serge Aroles percera enfin le mystère de ses origines.

La jeune femme vient de la tribu des Renards, des Autochtones de la région des Grands Lacs. Elle a été faite prisonnière par des Français lors d’un affrontement en 1716, donnée comme esclave à un Français du Labrador, amenée à Marseille par la femme de ce dernier en 1720 et vendue à un propriétaire d’une filature de soie avant de s’enfuir.

Sa vie demeure mystérieuse, mais une chose est certaine, selon Cabre : elle est le seul cas d’enfant sauvage intellectuellement ressuscité. Elle mourra en France en 1775, à 63 ans, après avoir tenu salon et fasciné la France des Lumières.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.