Encore la destruction d’un milieu humide

L’histoire récente de la destruction d’un milieu humide à Trois-Rivières met en lumière un débat crucial qui mérite d’être scruté de près. Cette zone naturelle de plus de 10 hectares, autrefois riche en biodiversité, est en voie de se transformer en une extension de parc industriel, une décision soutenue par la mairie de la ville. Les justifications sont économiques, principalement orientées autour des gains fiscaux liés au développement immobilier.

Pour comprendre la nature de ce qui est en jeu ici, nous avons avantage à revisiter cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « On ne connaît que les choses que l’on apprivoise. » L’importance des milieux humides dans notre écosystème est, en effet, souvent méconnue et négligée.

Ces milieux sont de véritables éponges naturelles. Ils jouent un rôle primordial dans la régulation des inondations, en diminuant leurs risques et leur gravité dans les environnements urbains. Leur capacité de filtration naturelle contribue aussi de manière importante à l’amélioration de la qualité de l’eau, entre autres, en éliminant les nitrates, les phosphates et les métaux lourds.

Plus encore, ils constituent un habitat essentiel pour de nombreuses espèces fauniques, y compris certaines qui sont menacées et en voie de disparition. Ils sont donc cruciaux pour le maintien de la biodiversité. Ces milieux sont aussi des puits de carbone extraordinaires grâce à leur capacité d’absorption et de captation de CO2, qui leur permettent de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Enfin, ils aident à refroidir les zones urbaines, atténuant ainsi les effets des « îlots de chaleur urbains », dont je vous parle fréquemment.

On comprend alors que leur destruction n’est pas sans conséquences. Contrairement à la prétention de certains, ce n’est pas en compensant financièrement ou en remplaçant ailleurs la zone détruite qu’on va combler cette perte énorme pour le territoire. Un milieu naturel détruit ne peut pas être remplacé, car il est un maillon essentiel d’un écosystème naturel complet. Sa disparition vient briser un équilibre construit depuis des décennies, voire des siècles.

On peut tout de même comprendre la tentation pour une ville de consentir à son élimination au profit d’un projet immobilier, qu’il soit résidentiel, commercial ou industriel. Je l’ai répété à plusieurs reprises, le manque à gagner des gouvernements de proximité est chronique, d’autant que leurs responsabilités s’accroissent à mesure que les crises s’amplifient. La diversification des sources de revenus est essentielle si nous voulons diminuer les mauvaises tentations telles que la destruction de milieux naturels, quels qu’ils soient.

Il est important de souligner que la destruction d’un milieu humide entraîne des investissements publics pour combler la perte de son rôle dans la gestion des eaux pluviales, notamment par l’ajout d’infrastructures urbaines qui, elles, réclameront un entretien à fort prix, contrairement au milieu humide disparu. Ce cercle vicieux du développement immobilier en territoire vierge d’infrastructures a un coût important sur les finances publiques et n’est jamais rentable.

Il est cependant injuste de rejeter entièrement la faute sur les élus qui donnent leur aval à un geste néfaste comme celui-là. Comme je le mentionnais, le sous-financement et le manque de capacité de diversification des sources de revenus sont chroniques au sein des gouvernements de proximité québécois. Les solutions pour trouver des sources de revenus se font rares pour répondre aux besoins croissants dans les villes. À cet égard, on comprend le cri du coeur du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

En revanche, ce qu’il faut trouver, ce sont d’autres solutions que ces destructions pour aider les élus locaux. Autant sur le plan financier que sur celui de l’aménagement du territoire. Se contenter de critiquer et de blâmer n’est pas constructif. Toutefois, on reconnaîtra qu’on ne peut plus accepter ni même tolérer la disparition d’un milieu naturel d’une telle valeur pour l’avenir de la planète dans un contexte de crise climatique et de biodiversité. Pour la suite du monde, pour la survie des espèces et pour notre capacité collective de résilience, c’est tout simplement un geste d’une brutalité insensée !

Tout d’abord, il est évident que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs doit réformer sa Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques le plus rapidement possible en lui donnant plus de dents. Ensuite, les volontés exprimées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de mettre un terme aux développements immobiliers dans des zones sans infrastructures existantes doivent aussi se concrétiser rapidement.

Il serait cependant contre-productif de mettre en place de telles contraintes sans donner plus de moyens financiers aux gouvernements de proximité. Rappelons-nous que c’est uniquement à cause de la dépendance aux revenus fonciers que des élus locaux doivent encore aujourd’hui accepter à contrecoeur de donner leur autorisation à des gestes aussi en contradiction avec nos engagements de lutte contre la crise climatique.

La destruction d’un milieu humide est une perte déchirante, une réalité qui est devenue tristement courante au Québec. Nous devons prendre des mesures pour apprivoiser nos milieux humides et apprendre à mesurer leur valeur inestimable. Surtout, nous devons prendre des mesures pour protéger ces zones précieuses pour les générations futures.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.