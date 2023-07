Meta censure des médias

Les menaces de censure brandies par Meta et Google afin de protester contre la mise en oeuvre de la loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) procurent une occasion de regarder de plus près les finalités de cette loi qui ulcère tant ces entreprises habituées à se comporter comme des États. Ces entreprises, qui se vantent de protéger la liberté d’expression, n’ont pourtant pas d’états d’âme à discriminer certains contenus lorsque leur modèle commercial est contrarié.

À l’instar de lois mises en place dans d’autres pays, celle dont il est question ici vise à remédier au déséquilibre structurel qui met en péril les capacités de produire des informations essentielles au fonctionnement des processus démocratiques. Elle met en place des mesures analogues à celles qui ont permis d’assurer la viabilité de la production de contenus canadiens diversifiés dans les médias électroniques.

Les médias sont un rouage essentiel de la démocratie. Bien avant l’avènement des chartes des droits, la Cour suprême expliquait que le processus démocratique tel qu’il est implanté au Canada fonctionne grâce à l’existence d’une presse libre capable d’informer en toute indépendance et de critiquer les mesures prises par les autorités. Sans possibilité de révéler ce que les autorités aimeraient camoufler ou de critiquer les décisions des gens de pouvoir, il n’y a pas de véritable démocratie. Les médias sont une composante de l’environnement délibératif qui constitue une société démocratique. C’est cet environnement assurant la disponibilité des espaces d’information, de discussion et de critique qui doit être protégé. C’est à cela que la loi sur les nouvelles en ligne vient contribuer.

Le rapport Yale sur l’avenir des communications au Canada constatait que les Canadiens accèdent de plus en plus au contenu de nouvelles par les plateformes en ligne qui facilitent le partage de contenu produit par d’autres médias. En déployant des modèles d’affaires qui banalisent le partage en mode viral des textes, des images et des sons, les plateformes en ligne ont radicalement ébranlé le modèle économique des médias. Depuis le début du XXe siècle, la viabilité des médias est fondée sur la constitution d’auditoires de masse qui peuvent être ensuite valorisés auprès d’annonceurs. La généralisation des plateformes en ligne et le fait qu’elles sont devenues un rouage incontournable de l’accès aux informations ont engendré un déplacement massif de revenus.

Par leur fonctionnement fondé sur le partage de toutes sortes d’informations vraies ou loufoques, les plateformes captent et valorisent notre attention. Cette restructuration du mode d’accès aux informations a contribué à fragiliser les médias fondés sur la production de contenus validés selon des méthodes éprouvées.

Les mégaplateformes comme les moteurs de recherche, les médias sociaux et autres agrégateurs qui collectent et valorisent les données générées par nos mouvements sur Internet accaparent désormais les revenus autrefois captés par les médias. Elles sont en position de quasi-monopole pour valoriser l’attention que les internautes portent aux contenus, notamment dans le marché publicitaire. Cela fait en sorte que les revenus vont vers les plateformes, alors que les dépenses nécessaires pour produire l’information sont assumées par les médias.

L’effritement de la base de financement des médias locaux a mis en péril leur capacité à assurer une réelle surveillance des activités des élus. C’est à cette mutation de l’environnement de circulation des informations que les législateurs d’un nombre croissant d’États réagissent.

Pour rétablir l’équilibre nécessaire à la préservation des processus démocratiques, la loi sur les nouvelles en ligne reprend l’approche qui, depuis des décennies, a permis d’assurer la présence viable de contenus canadiens sur les ondes. Au Canada, la réglementation des médias électroniques repose sur un modèle consistant à obliger au réinvestissement dans la production de contenus reflétant la créativité canadienne. Par exemple, les distributeurs de services de programmation télévisée qui tirent des revenus notamment de la distribution d’émissions américaines sont tenus de verser des contributions aux fonds destinés au financement d’émissions canadiennes. Ce type de réglementation permet à la fois aux Canadiens d’accéder à des contenus de toute provenance et de maintenir la viabilité des entreprises qui produisent des émissions canadiennes. Sans une telle réglementation, il serait pratiquement impossible d’avoir le choix de regarder sur nos écrans des émissions créées ici.

De la même façon, la loi sur les nouvelles en ligne permet de réinsérer dans la production de nouvelles une partie des revenus générés par les activités des Canadiens sur les plateformes en ligne. De tels mécanismes de réinsertion d’une partie des revenus tirés de la consommation de contenus vers la production de contenus répondant aux besoins de refléter les réalités canadiennes sont une caractéristique majeure des règles du jeu qui prévalent depuis des décennies au Canada. Ils rétablissent un équilibre dans un univers où le prétendu libre marché n’est pas en mesure de viabiliser des contenus qui refléteraient la diversité canadienne et les réalités vécues par les communautés locales, les Premières Nations, les francophones et les autres minorités. En censurant les médias d’ici, Meta et Google censurent ce qui nous distingue.

Professeur, Pierre Trudel enseigne le droit des médias et des technologies de l’information à l’Université de Montréal.