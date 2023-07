Géographie du silence

À l’annonce du décès de Louis Gauthier, il m’a semblé que tout le mérite qui lui revenait n’avait pas été assez vivement souligné. Après tout, cet écrivain discret, dévoré par le souci de la perfection, n’était-il pas une de nos meilleures plumes ? Ses livres, à mon sens, comptent en tout cas parmi les plus réjouissants, parmi les plus brillants.

Loin des purs récits de voyage, malgré certains de ses titres qui pourraient laisser croire le contraire, ses livres invitent à la découverte de mondes intérieurs. Ils ont quelque chose d’unique, de fort, de pur. Louis Gauthier est un des seuls romanciers d’ici, avec François Barcelo peut-être, à avoir su manier, dans un genre qui lui est tout à fait propre, un humour qui ne dépare pas pour autant la beauté de son écriture dépouillée, ni la gravité de ses pensées.

J’ai croisé à l’occasion cet échevelé. Il ne m’avait pas fait spécialement grande impression. En près de soixante années d’écriture, entrecoupées de moments de silence, Gauthier a publié avec parcimonie. Il menait une vie discrète. Il n’avait rien du pseudo-grand écrivain ultra-médiatique dont les coups de gueule contribuent à empêcher de voir pour un temps la minceur de l’oeuvre. Dans un monde qui confond aussi aisément les éclats tapageurs avec la lumière du silence, Louis Gauthier a pu paraître suspect.

J’ai projet, au cours des prochains jours, en plein coeur de la moiteur de l’été, de renouer avec les livres de Gauthier. Par où commencer ? Au fond, cela n’a peut-être pas tellement d’importance. Ses livres sont toujours portés davantage par un style et des atmosphères que par une histoire. En attendant, j’ai posé à côté de mon lit son Voyage au Portugal avec un Allemand. « J’aime bien, en m’éveillant, allumer la lampe sur la table de chevet et lire, bien au chaud dans ma chaleur et dans celle du livre », écrit-il. Moi aussi. Dans ces pages, je sais que tout est vrai, puisqu’au besoin tout s’invente, comme il le sait.

J’ai aussi tiré de la bibliothèque Les aventures de Sivis Pacem et de Para Bellum, un de ses premiers livres, une sorte de conte déjanté, plutôt déstabilisant, où Montréal, plongée dans une époque de rêves hallucinés, apparaît avec ironie comme l’« une des plus belles villes du Canada », avec « ses rues pavées d’or et sa cathédrale Notre-Dame de Paris ».

En parallèle à cette lecture, je suis plongé depuis quelques jours dans un essai tout à fait inattendu. Quelque temps avant de mourir cette année, le géographe et écrivain Luc Bureau avait donné à publier un essai ravageur intitulé Le Québec défiguré. Dans cette « géographie de la laideur », celle du monde dans lequel nous sommes plongés, Bureau entend montrer que la nécessité de préserver l’environnement ne saurait se poser sans jamais aborder de front la question de sa beauté.

Pourquoi, dans une époque où il est sans cesse question d’écologie, est-il si peu question d’esthétique en lien avec celle-ci ? Les liens entre les deux n’existent-ils pas ? Luc Bureau note que les environnementalistes, pour parler des effets de l’étalement urbain, considèrent d’abord et avant tout les effets de la pollution atmosphérique liée aux usines ou à l’usage accru de l’automobile, la perte des terres agricoles, le durcissement et l’imperméabilisation des sols, la destruction des écosystèmes (forêts, marais), le retrait de la faune, mais sans jamais vraiment oser poser la question de la beauté brisée. Dans ce même sillon, la question de la déforestation canalise toutes les analyses du côté des habitats naturels, de la faune, de la flore, de l’érosion, du ruissellement, des glissements de terrain, de l’augmentation des taux de carbone dans l’atmosphère et désormais peut-être des feux de forêt. Sans parler de la beauté.

Pourtant, écrit Bureau, il existe une complémentarité évidente entre l’écologie et l’esthétisme. Est-il seulement possible d’envisager l’avenir sur terre sans prendre en compte davantage la laideur dont nous nous entourons sans faillir ? Nos paysages, que sont-ils devenus ? Ce mot même de paysage, écrit Luc Bureau, peut désormais désigner tout et n’importe quoi, à commencer, chez nous, par « les signes d’un anti-urbanisme avéré : fonctionnalité abêtissante, architecture délirante, délabrement sinistre, homogénéité et continuité défaillantes, laisser-faire débilitant ».

Enragé comme jamais contre les dérives de la société, Bureau estime que nous devrions élever un monument voué à commémorer l’accomplissement de ses obscénités. Oui, il faudrait souligner par un monument, dit-il, le rôle funeste des spéculateurs, des édiles municipaux, des bureaucrates, des aménagistes, bref de tout le monde, « y compris nous-mêmes ».

Luc Bureau a du style, de l’éclat, du panache. Et il arrive souvent à être drôle dans le portrait tragique qu’il dresse de notre triste rapport au monde. Il traite du mauvais sort que nous avons fait aux lacs, aux rivières et à la forêt, tout en montrant le ridicule de publicités qui voudraient nous faire croire que le paradis se trouve dans tout ce que nous avons enlaidi. Les promoteurs de tout acabit ont-ils gagné à jamais leur pari d’enlaidir davantage la laideur ?

Pour entretenir un regard affûté sur notre monde, cet esprit cultivé qu’est Luc Bureau a convoqué aussi bien les dieux grecs que l’historien E. P. Thompson ou encore Italo Calvino et Dostoïevski. Géographe unique en son genre, Bureau écrit bien. Très bien. Formidablement bien. En revanche, ses petits dessins sont assez insignifiants.

Le Québec défiguré, cette géographie de la laideur signée Luc Bureau, se traverse sans difficulté, d’une seule lancée. Tout comme les livres de Louis Gauthier. Dans son Voyage au Maghreb en l’an mil quatre cent de l’Hégire, son dernier livre, Louis Gauthier écrit : « La littérature, si on ne trichait pas, ne pouvait que conduire au silence. » Trichez devant le silence qui entoure injustement de grandes voix pareilles ! Trichez en allant les lire !