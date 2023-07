Entre pêcheurs

Aux États-Unis, la pêche à l’achigan est devenue une véritable industrie dont les usines sont les nombreux tournois où les prises se calculent en nombre total de livres plutôt qu’en poissons individuels. Seule importe la production.

Le vainqueur d’un de ces tournois, organisé aux Mille-Îles, sur le Saint-Laurent, a ainsi capturé 102 livres et 9 onces d’achigan pendant les quatre jours de la compétition. Des 90 pêcheurs inscrits, 55 ont ramené plus de 20 livres de poisson par jour. Si vous choisissez plutôt d’aller sur le lac Érié, le président de la « New York Bass Nation » est en mesure de vous garantir que vous attraperez entre 30 et 50 achigans par jour, dont 15 % pèseront plus de quatre livres !

Comme on le voit, cette professionnalisation de la pêche à la ligne produit une débauche de statistiques et un discours technique qui, avec ses orgies de chiffres et ses analyses pointues, fait penser au football de la NFL.

Je connaissais déjà le délire

consumériste du « big business » des leurres expressément conçus pour leurrer notre bagarreur d’eau douce. Le pêcheur est une créature bien plus curieuse que les poissons qu’il poursuit, et je ne peux plus pitonner sur mon téléphone sans me retrouver face à un palmarès des dix meilleures imitations de grenouille, à une étude sur les mérites comparés des « jerkbaits » et des « crankbaits » ou à un exposé sur l’art de draguer le fond du lac avec une fausse écrevisse en plastique. Me voici la proie d’une légion d’influenceurs qui veulent me faire acheter du fil tressé, des bas de ligne en fluorocarbone et une canne de sept pieds de long, à la place des 78 pouces de ma perche actuelle, et pourquoi ? Parce que les pros.

Vous rappelez-vous la perche en bambou avec du fil noir enroulé au bout, et le simple hameçon lesté d’un plomb et habillé d’un lombric qu’on présentait aux truitelles de ruisseau ? Bien loin des bonheurs envolés de l’enfance, l’anxiété de performance guette notre pêcheur d’achigan.

Mais j’en étais loin le 15 juin, tandis que je glissais sur la Magog à bord de mon kayak de pêche. C’était l’ouverture de la saison de l’achigan et j’avais pris congé, sachant que les petites bouches se trouveraient encore aux abords des sites de frai et que les mâles, après s’être abstenus de chasser pour veiller sur les oeufs et les alevins, seraient affamés.

J’allais donc prospecter quelques frayères situées sur des fonds rocailleux dont, dépourvu de l’indispensable sonar pas cher en vente partout, je ne pouvais que subodorer l’existence. Et j’avais bien l’intention de balancer, au passage, mon leurre directement sous le quai de l’établissement de spas qui s’est approprié un bout de rive dans ce secteur, empiétant ostensiblement sur un bien public que la présence de ce débarcadère transforme de facto en repaire d’achigans. Au pire, mon poisson-nageur hérissé de triples hameçons irait se planter dans le beau peignoir blanc en ratine d’un usager évaché dans sa chaise longue.

Pour l’instant, longeant la rive boisée, je ne rencontrais que le martin-pêcheur au vol onduleux, adonné à sa propre poursuite. Alors que je traversais une zone herbeuse pour me rapprocher d’un vestige de quai entouré de quelques roches émergentes, ayant changé le monofilament de mon moulinet le matin même, j’ai effectué un premier lancer vers le large pour vérifier la portée de ma bobine. J’avais attaché un Big O au bout et il avait à peine touché l’eau qu’il s’est retrouvé profond dans le gosier d’un brochet d’environ cinq livres. Ce dernier, comme s’il avait compris l’objet de ma quête et voulait me faire plaisir, s’est mis à bondir hors de l’eau à la manière d’un achigan. N’empêche que j’avais, au bout de ma ligne, une grande gueule plutôt qu’une petite bouche et que ramener un poisson de cette taille sur une embarcation qui tient du mouchoir de poche n’est pas une mince affaire.

Même en utilisant des pinces, je n’allais pas pouvoir sauver ce petit monstre, ce système digestif entouré d’écailles qu’est un brochet du Nord. Celui-ci, non content d’avoir complètement englouti mon leurre, a soudain refermé ses mâchoires sur mes doigts imprudemment aventurés au milieu de sa dentition de requin. Sur le vestige de quai où j’avais accosté le kayak, le sang qui pissait de ma main déchirée se mêlait maintenait à celui qui giclait du crâne du poisson que j’étais en train d’occire à coups de pagaie. Perché sur une branche un peu plus loin, un balbuzard pêcheur contemplait cette scène de meurtre d’un oeil connaisseur.

J’écris ce texte en France, pays des quenelles de brochet à la lyonnaise. Hier, à la terrasse d’un café, sur la magnifique place qu’obombre une église médiévale, un ami de Poitiers m’a raconté sa dernière pêche au saumon. Il vivait à Terre-Neuve à l’époque. Et là, dans la Salmonier River, sur la péninsule d’Avalon, il a ferré un saumon atlantique d’environ cinq kilos. Il a bataillé, l’a ramené au bord, passé dans l’épuisette. Puis il l’a bien regardé. C’était un superbe poisson. Un moment parfait. Alors qu’il allait gracier sa proie, ce pêcheur fut lui-même touché par la grâce. Comment immortaliser l’intensité d’un tel instant ? Il me jure qu’il a arrêté de pêcher ce jour-là.

Son histoire de pêche me change des rodomontades des pros de l’achigan qui comptabilisent la chair avec une régularité de machine.

Le lendemain, j’en ai piqué deux, qui, moins voraces que le brochet, se sont dépris de l’hameçon en sautant hors de l’eau. Ça mordait, j’étais content. L’essence de la pêche est là, dans l’espoir.

La veille, j’étais revenu à la maison avec mon brochet et ma main entourée d’un bandage de fortune, lorsqu’un cri inhabituel m’a de nouveau attiré à l’extérieur. Mon balbuzard était là, à tracer des cercles, haut dans le ciel. Sa manière de me dire : à demain.

Cette chronique sera de retour le 26 août.