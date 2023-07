Les animaux et nous

Louis-André Richard est professeur de philosophie au collégial. Par modestie, il refuse le titre de philosophe, « un habit beaucoup trop grand pour [lui] », qu’il réserve aux grosses pointures de la discipline. Se définir comme un « passeur » lui semble plus juste. « Je fréquente les philosophes comme des amis et je les présente à d’autres », écrit-il joliment.

Depuis des années, il collabore avec le Conseil canadien de protection des animaux à titre de représentant du public. Cet organisme se préoccupe principalement « de pratiques éthiques de soins et d’utilisation des animaux en science », comme l’indique son site. En y participant, Richard a développé une réflexion sur notre rapport aux animaux, qu’il présente dans Amis des hommes ? Ruminations sur l’éthique animale (Médiaspaul, 2023, 200 pages).

Comme le grand La Fontaine qui, avec ses fables, disait se servir « des animaux pour instruire les hommes », Richard utilise des figures animales pour mener une réflexion visant, au fond, à cerner le « statut de l’être humain » dans ses relations avec les autres vivants.

L’esprit de sa démarche s’inspire aussi de celui de Paul Valéry. Invité, en 1938, à faire une conférence devant des chirurgiens, l’écrivain se demandait ce qu’il pourrait dire à ces experts d’un domaine dont il ne connaissait pas grand-chose. Il en conclut ceci : en devenant spécialiste d’une discipline qui nous obsède, il peut nous arriver d’oublier « certaines difficultés élémentaires, certaines conventions initiales, qu’il n’est pas mauvais que l’ingénuité d’un passant ravive tout à coup ».

Richard a retenu la leçon. Son livre, écrit-il, n’est pas celui d’un éthicien expert, mais celui d’un homme libre qui pratique « le discernement ingénu ». Il procède, explique-t-il, comme une tortue au milieu des lièvres. Dans le monde de la recherche scientifique, experts et commanditaires « ont tendance à mener les opérations de manière expéditive ». Le public, en général, ne s’en plaint pas puisqu’il bénéficie de l’aisance que procurent les avancées scientifiques. Le philosophe, dans le rôle de la tortue, ralentit le tempo en s’interrogeant « avant de se lancer dans l’aventure ». Le but en vaut-il la peine ? Le bien poursuivi dépasse-t-il la seule recherche de l’intérêt des acteurs ? Est-il éthique ?

En matière de recherche impliquant des animaux, la « règle des Trois R », théorisée en 1959 par le sociologue et zoologue William Russell et par le microbiologiste Rex Burch, tous deux britanniques, sert de guide par excellence. Elle propose de remplacer, autant que possible, l’utilisation des animaux par d’autres méthodes, de réduire le nombre d’animaux utilisés et de raffiner les conditions réservées à ces derniers. Ça irait plus vite sans ces contraintes, mais l’éthique, et par conséquent la dignité de l’être humain, en souffrirait autant que les animaux.

Les partisans plus radicaux de la cause animale ne trouveront pas un allié en Richard. « Il y a, écrit-il, inégalité entre les espèces, et évoquer une kyrielle de différenciations individuelles ne peut pas en justifier la suppression. »

L’argument antispéciste de la proximité génétique ne change rien à l’affaire, continue-t-il. Il est vrai, reconnaît Richard, que nous partageons 98,79 % de notre patrimoine génétique avec le chimpanzé, mais il y a un « abîme séparant les actes et les productions posés par l’humain » et ceux des autres espèces animales. Ce « supplément d’âme » propre à l’humain montre que « l’usage de la raison, comme critère pertinent de la différenciation interespèce, ne doit pas être envisagé comme un doux délire ».

Attention, toutefois : cette supériorité n’entraîne pas, sur le plan éthique, un droit d’user des autres espèces comme des tyrans sans foi ni loi. « Elle nous engage à être des gardes et des gardiens », écrit Richard. C’est à nous qu’il revient de prendre soin du monde — les animaux ne le peuvent pas — dans le « respect des limites de l’usage ».

Deux démesures nous guettent. La première, celle de l’hubris, de l’avidité et de l’orgueil, blesse non seulement la nature, mais aussi l’humain lui-même, en détruisant le seul environnement à même de l’accueillir, de le faire vivre.

La seconde, moins souvent évoquée, est celle de « la fausse humilité », qui revient à mettre sur le même plan l’humain et l’animal. « Nous faisons bien d’insister sur le devoir de prendre soin des animaux, mais il ne faut pas s’excuser d’être qui nous sommes », souligne Richard.

Les « ruminations » proposées par l’essayiste manquent parfois de fini. Certaines argumentations, plus évoquées que développées, sont laissées en plan. Il reste que ce plaidoyer, qui rejette le radicalisme antispéciste au nom d’un « humanisme lucide et responsable à l’égard des autres animaux », est loin d’être bête.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.