Un monde de moins en moins habitable

Au point où nous en sommes, c’est presque un lieu commun : l’été n’est plus tellement la saison du repos, du ralentissement généralisé, que celle de l’enchaînement des catastrophes, de l’écoanxiété, des rapports sociaux qui se crispent dans l’étuve des villes.

Cette semaine, la planète a connu ses deux journées les plus chaudes jamais enregistrées. Lundi, il a fait 17,01 degrés en moyenne sur terre, dépassant le record de 16,92 degrés, établi en août 2016. Le nouveau record a à nouveau été franchi vingt-quatre heures plus tard, alors qu’il a fait 17,18 degrés en moyenne sur la planète mardi. Il n’aurait pas fait aussi chaud sur la planète depuis des dizaines de milliers d’années.

Cela ne fait aucun doute, des feux de forêt ravageurs aux chaleurs létales au nord de l’Afrique et en Chine, la dégradation de nos milieux de vie est de plus en plus visible et de plus en plus brutale.

À ce sujet, les résultats d’une étude publiés en mai dans la revue Nature Sustainability suggèrent que si l’on continue de suivre la trajectoire de réchauffement actuelle — qui nous achemine vers une augmentation de 2,7 degrés des températures globales d’ici la fin du siècle — 22 % à 39 % de la population mondiale pourraient se retrouver coincée dans un milieu de vie hostile. Des milliards de personnes pourraient, d’ici quelques décennies, faire face à des chaleurs extrêmes, des famines, des sécheresses, une pollution suffocante, au point où l’exil deviendra incontournable. La fin du siècle pourrait même être un horizon trop lointain, alors que d’ici 2070, 19 % de la surface de la Terre pourrait être trop chaude pour être habitée.

Il faut prendre la mesure de telles projections. On voit bien, déjà, comment sont traitées les populations qui fuient des régions du monde éprouvées par la précarité climatique et les crises sociopolitiques qu’elle génère et complexifie. Qu’arrivera-t-il lorsque des centaines de millions de personnes seront expulsées de leur demeure, de leur communauté devenue inhabitable ?

Même à petite échelle, nos choix politiques en disent beaucoup sur les efforts que nous sommes prêts à déployer pour nous assurer que chacun puisse vivre dans des conditions dignes. Prenez le logement, chez nous. En date du 4 juillet, 494 ménages locataires à travers le Québec étaient toujours sans logement. Ce nombre serait en réalité plus important, puisqu’il ne s’agit ici que des ménages qui ont sollicité un hébergement temporaire, un accompagnement. Il est à peu près certain qu’on trouve des locataires sans logement qui sont passés entièrement entre les mailles du filet.

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain l’a rappelé cette semaine : sans mesures structurantes pour répondre aux besoins de logement de la population, et plus particulièrement ceux des locataires à faible revenu, la situation continuera de se détériorer.

C’est une évidence : le 1er juillet est désormais la date à laquelle on serre, année après année, la vis aux locataires. Chaque relocalisation accroît le risque d’écoper d’un loyer trop cher, de précarité résidentielle, d’itinérance cachée. Chaque fois que le 2 juillet s’affiche au calendrier, la classe locataire se retrouve un peu plus appauvrie. Comme un jeu sadique dont les règles sont dictées par les caprices de la spéculation immobilière et de la négligence réglementaire.

On imagine ce que cela doit représenter de se retrouver, au terme de cette première semaine de juillet, sans logement, à étouffer dans la chaleur extrême. La vague de chaleur est fortuite, évidemment, mais elle ajoute comme une couche d’hostilité à une situation qui manque déjà beaucoup d’humanité — un manque d’humanité délibéré, planifié.

L’humeur, on l’aura compris, n’est pas à l’altruisme. C’est même tout le contraire, alors qu’on semble nettement plus à l’aise avec le contrôle et la répression qu’avec les mécanismes de solidarité.

Prenez la récente déclaration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au sujet des interpellations policières. Le 22 juin, il annonçait qu’en dépit de la publication d’un nouveau rapport démontrant qu’en 2021, les personnes autochtones, noires et arabes avaient été disproportionnellement interpellées par la police, l’imposition d’un moratoire sur cette pratique n’était tout simplement pas envisageable. Malgré les effets discriminatoires clairs de cette pratique, malgré son absence de fondements juridiques, malgré la reconnaissance, par le chef du SPVM, Fady Dagher, de l’existence d’un problème de racisme systémique dans les interventions policières, pas question d’y renoncer.

Le message a le mérite d’être limpide : la volonté de contrôle l’emporte sur les droits des citoyens, et sur le risque de stigmatiser davantage des populations vulnérables. Si cela n’étonne personne venant du SPVM, on soulignera tout même l’aisance avec laquelle Valérie Plante a accepté cette posture.

Rien à voir avec la crise climatique, rien à voir avec la crise du logement, me direz-vous. Hélas, l’adhésion spontanée à des mesures de contrôle et de répression se conjugue parfaitement avec la dégradation planifiée de la situation socioéconomique d’une part grandissante de la population. Et cet alliage trace les contours de notre avenir, dans un monde de moins en moins habitable.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.