Solidarité de classe

L’accès à la propriété fait partie des symboles les plus importants des sociétés nord-américaines. La maison unifamiliale est toujours bien plus qu’une maison, et certainement plus qu’un « bas de laine » pour la retraite. Elle est devenue dans nos sociétés d’après-guerre une forme de rituel de passage à l’âge adulte. Avec une maison, voilà, on est quelqu’un, on a franchi une étape de vie.

Cette description relève bien sûr du mythe social, politique, économique. Dans les faits, environ 40 % des Québécois sont locataires. Bien des gens seront locataires toute leur vie, et c’est tout à fait normal. Sauf que dans notre nord-américanité, on continue — surtout, disons-le, de la banlieue — à percevoir le statut de locataire comme un état passager pour les jeunes, ou comme un manque.

Même lorsqu’on parle des difficultés d’accès à la propriété de ma génération et de celle qui suit, on en parle comme un « rêve inaccessible », ou même le bris d’un « contrat social ». Le vocabulaire utilisé en dit long sur la force symbolique derrière la propriété, force qui pousse bien des ménages à s’endetter dangereusement, vu la hausse des prix des dernières années. Les finances personnelles sont serrées, mais au moins, on est proprio.

Et lorsqu’on a toujours été propriétaire, ou qu’on a « travaillé fort » pour acheter sa maison, il peut être tentant de faire fi des réalités économiques de notre société pour mieux se convaincre que les 40 % de Québécois locataires n’ont qu’à se relever les manches pour acheter eux aussi. C’est ainsi qu’on peut, politiquement, présenter un projet de réforme du droit du logement qui mine le seul levier dont disposent les locataires pour limiter la hausse fulgurante des loyers : la cession de bail. Quelque part, en sourdine, on peut entendre une partie de la classe possédante se dire : si les locataires ne sont pas contents, ils n’ont qu’à cesser de l’être.

Même si on sait que l’accès à la propriété est de plus en plus difficile, les mythes sociaux nord-américains ne meurent pas si vite. Sous le capitalisme, le jugement social qui pèse sur les locataires va bon train, et continue d’être internalisé sous forme de honte ou même de sentiment d’échec par bien des locataires eux-mêmes. Il aura fallu que la valeur de l’immobilier des grandes villes canadiennes connaisse une explosion sans précédent pour que ces mythes tenaces sur la « classe moyenne » commencent petit à petit à se nuancer, voire à reculer quelque peu.

Avec le projet de loi 31, la Coalition avenir Québec (CAQ) calcule que cette mentalité est encore largement implantée parmi son électorat. Car où sont concentrés, au fond, la plupart des locataires au Québec ? À Montréal, où nous formons les deux tiers de la population. Au centre de la ville de Québec. Et dans les villes où l’on compte une population étudiante importante, comme Sherbrooke. Montréal, le centre-ville de Québec et Sherbrooke font partie des rares endroits au Québec où on ne vote pas pour la CAQ.

Dans le contexte, ce n’est pas un hasard. Dans notre bon vieux système électoral pas proportionnel du tout, le premier ministre François Legault et sa ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, pourraient s’aliéner pratiquement tout le 40 % de locataires du Québec et se voir réélus avec une majorité aussi forte.

On aura dit souvent, dans les dernières semaines, que le Conseil des ministres semble déconnecté des réalités des gens qui peinent à trouver où se loger alors que la saison du déménagement bat son plein. Et on a raison. Ceci dit, pour que la ministre Duranceau amende son projet de loi, il faudrait qu’elle se retrouve déconnectée de son électorat principal. C’est pourquoi le ton des débats à la rentrée parlementaire sera indirectement un test sur l’emprise que les mythes de la propriété ont sur notre société encore aujourd’hui — particulièrement à l’extérieur des grands centres urbains.

Le débat politique actuel ravive en quelque sorte la cassure sociale qui avait été révélée par les mesures de confinement au coeur de la pandémie de COVID-19. Alors qu’à Montréal, on s’évertuait à répéter qu’un couvre-feu se vit difficilement dans un appartement exigu, les ministres de la CAQ publiaient des images de leur vie quotidienne dans leurs immenses manoirs. Mais ceux qui ont permis au gouvernement de rester populaire dans toute cette tourmente, ce ne sont pas les Québécois aussi riches que les ministres, mais bien les gens ordinaires à l’extérieur des grands centres, qui ne manquent pas d’espace chez eux et ne s’identifient pas nécessairement aux réalités de la ville.

De la même manière, entre les propriétaires de multiples immeubles locatifs qui cherchent à faire valoir leur « droit » de choisir à qui ils veulent louer, d’un côté, et les locataires qui peinent à trouver un logement abordable pour leur famille, de l’autre, il y a l’entre-deux. Il y a tout le Québec des bungalows, propriétaires, certes, mais certainement pas locateurs — et majoritairement résidents de circonscriptions caquistes. C’est d’eux dont le mouvement pour le droit au logement devrait faire basculer la solidarité de classe pour réussir à obtenir un gain politique. Et pour ce faire, il faut parler concrètement de ce qui ne tourne pas rond dans la réforme proposée, certes. Mais aussi faire évoluer les imaginaires.