Laisser nos enfants se casser la gueule (2/2)

Il est démontré que l’exercice physique a des effets positifs sur la capacité de concentration des jeunes et des moins jeunes. Pendant que les enfants fréquentent l’école, c’est d’autant plus important pour des questions d’apprentissage, mais aussi de santé physique et mentale.

Mieux vaut prévenir que guérir, dit l’adage populaire. Voilà pourquoi il est impératif de favoriser le plus possible l’activité physique dès le jeune âge pour développer de saines habitudes de vie. Or, on a pris l’habitude d’organiser chaque centimètre carré de nos parcs publics pour des sports ou des activités très précis et définis.

Je vous en parlais la semaine dernière, on aime encadrer la vie de nos enfants, et particulièrement quand vient le temps de pratiquer des sports et des loisirs. La pression sur les gouvernements de proximité pour aménager des terrains de soccer, de baseball et de football est constante. Les organisations locales se disputent chaque carré de pelouse pour assurer une viabilité de leur ligue et permettre des heures de pratique plus nombreuses.

Or, certains sports, comme le soccer, ont des impacts négatifs plus importants que d’autres sur le maintien de la qualité de la surface de jeu. Résultat : il est moins facile de jouer sur un terrain dur et sec ou encore très boueux après une bonne averse. On a trouvé une belle solution à cet obstacle, l’installation de surface synthétique.

Toutefois, on se penche rarement sur l’impact de ces terrains artificiels sur la santé des personnes et de la biodiversité. Je ne veux pas être rabat-joie, mais l’installation de ces surfaces n’est pas sans conséquence. Pour cause, la matière première qui les compose : du pétrole et du caoutchouc recyclé.

Récemment, je vous parlais d’îlot de chaleur urbain (ICU). J’évoquais la hausse de la toxicité des particules fines de smog lorsque vous êtes dans une telle zone. Il s’avère qu’un terrain sportif synthétique est une phénoménale source d’ICU.

Sur le site de données ouvertes de la Ville de Montréal, on a accès à des enregistrements thermiques des surfaces réalisés en 2021 partout sur l’île alors qu’il faisait 28 °C. Par exemple, sur le boulevard Rosemont, la température se situe entre 39 °C et 44 °C. Sur celle d’un terrain de soccer synthétique du parc Père-Marquette tout juste à côté, elle est de 51 °C à 56 °C. Vous avez bien lu, presque deux fois la température normale.

Imaginez l’impact nocif décuplé des particules fines qui se retrouvent dans les poumons des joueurs et des personnes à proximité. On peut toujours planter des arbres autour du terrain pour créer de l’ombre dans 10 ou 20 ans, mais la température de la surface synthétique ne changera pas significativement. Je vous épargne toute la question des GES produits par la fabrication industrielle de ces surfaces et les répercussions sur la biodiversité quand la pluie transporte les particules de matière dégradée dans le sol.

Tout cela parce qu’on veut absolument permettre la pratique du sport sur des surfaces impeccables. On fait la même chose dans bien des aires de jeux pour enfants. Car un terrain sec et dur ou boueux, ça peut causer des blessures et ça réduit les conditions de la pratique du sport. Certes, il est plus optimal de jouer sur une surface de bonne qualité, mais il me semble qu’on peut aussi apprendre et s’améliorer quand c’est plus difficile.

Encore une fois, les gouvernements de proximité peuvent jouer un rôle clé dans le changement des mentalités. En favorisant davantage les terrains de jeu naturels, on peut à la fois se concentrer sur des techniques plus durables d’aménagement de nos espaces verts et réduire les attentes des clubs et des parents eu égard à la qualité de surface de jeu.

En changeant nos modèles de décisions traditionnels qui nous ont menés dans le précipice climatique, on induit des changements durables, qui nous aideront demain. La cohérence est aussi une nécessité. On ne peut pas d’un côté vouloir tout mettre en oeuvre pour lutter contre la crise climatique et volontairement installer des surfaces qui contribuent à la crise climatique.

On pourrait aussi aménager nos parcs avec moins d’organisation autour de sports précis qui profitent à une minorité de personnes. Vous imaginez tous ces espaces monopolisés pour quelques heures de pratiques sportives. Il faudrait envisager plus d’espaces naturels multifonctionnels pour qu’un plus grand nombre de personnes profitent de ces installations publiques. Un peu de jeu libre et d’improvisation ne fera pas de mal à personne, au contraire.

Voilà qui nous ramène à la question fondamentale, celle de notre incapacité à gérer le risque de blessures de nos progénitures. Notre propension à planifier les jeux de nos enfants sans aucun risque nous renvoie le miroir de notre incapacité à mettre en oeuvre une transition écologique inclusive qui impliquera de vivre avec des risques.

Ne serait-il pas utile de commencer à nous habituer au risque en laissant nos enfants se casser la gueule ? Ce serait un bon début !

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.