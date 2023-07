Au supermarché de mon quartier, en poussant mon panier de rangée en rangée, impossible d’échapper au battage publicitaire que met en avant la chaîne. Sur des affiches colorées, il est répété partout que moi, je peux économiser. À chacun de mes pas ou presque, il m’est affirmé que moi, oui moi, je contrôle mes économies. Parce que moi, voyez-vous, j’économise plus, à condition d’acheter davantage. Car je sais réduire, moi, mes factures d’épicerie.

Moi, moi et moi ! C’est la vie d’aujourd’hui. Et qu’importent quelques millions de Chinois, pour paraphraser la vieille chanson de Jacques Dutronc. « J’y pense et puis j’oublie. »

Chacun est renvoyé sans cesse à cette idée qu’il ne tient qu’à lui de déjouer le système de fixation des prix qui nous avale comme une bouchée de pain. Est-il possible pourtant de concevoir un mode de contrôle plus solide, invasif et concentré que celui qui règne aujourd’hui sur nos vies ? Ce système est régularisé désormais jusque par les données numériques que nous lui fournissons, à longueur de journée. Mais réjouissons-nous. C’est l’été après tout. Et tout ira bien, entre deux épisodes de smog, pourvu qu’il soit possible d’économiser cette semaine sur les boulettes de steak haché surgelées au bénéfice du prochain barbecue.

Chez les épiciers, les produits d’appel, ceux soldés pour conduire à la consommation de tous les autres, sont présentés comme s’il s’agissait d’offres personnalisées. Des profits substantiels n’en continuent pas moins d’être gagnés par une minorité, au détriment de la collectivité.

Gavés des illusions de petits rabais préprogrammés, nous pouvons apparemment continuer de vivre encore longtemps dans un état d’anorexie mentale.

Nous mangeons tous le même pain. Cependant, il nous est enjoint de nous démarquer, de cultiver notre différence, tout en faisant rigoureusement comme tout le monde. Nous rachetons sans cesse les bébelles d’Apple, une compagnie qui vaut désormais 3000 milliards de dollars. Tout est pensé pour nous faire consommer de l’identique, en nous faisant croire que cette servitude constitue une nouvelle forme de liberté.

La roue tourne. La Tesla Y d’Elon Musk, vendue à plus de 60 000 $ pièce s’est écoulée à 267 000 exemplaires pour le premier trimestre de 2023 seulement. Ce modèle est devenu le véhicule le plus vendu. Un tel succès est financé en partie chez nous par des subventions publiques. Car l’État offre désormais de son carburant financier à ceux qui tiennent le volant des affaires. C’est pour mieux nous diriger sur la voie d’un avenir plus vert, nous répète-t-on. Deux tonnes de fer et de plastique, propulsées par des batteries qui nécessitent l’extraction de cobalt et de lithium, c’est certainement la promesse d’un avenir radieux et souriant…

Le citoyen a été prié de se replier sur lui-même. Le citoyen a cédé la place au consommateur. Chacun peut revendiquer son droit de continuer à acheter, sans jamais remettre en cause la spirale incendiaire de la production économique planétarisée.

Acheter encore et toujours plus donnerait un sens à ma vie, à ma liberté. À force de marteler cette idée, la publicité a fait en sorte que nous n’arrivons plus à nous penser autrement que dans les termes qu’elle a dictés.

Chacun peut en principe croire qu’il écrit sa propre histoire, au même titre qu’il choisit ses produits à l’épicerie, c’est-à-dire dans l’illusion de conditions choisies par d’autres et qui pèsent sur nous tous.

L’illusion récurrente que l’individu peut tout, pour peu qu’il le veuille, est battue en brèche par des expériences concrètes de vexations systématiques censées se justifier par le mérite de chacun. Aux États-Unis, les juges conservateurs de la Cour suprême viennent, au nom de ce mérite individuel, de jeter par terre des mesures de régulation des inégalités dans les universités. Donald Trump a tout de suite estimé qu’il s’agissait d’une grande victoire pour la société que de voir triompher ce principe du mérite, qu’il se garde bien de disséquer. Dans un vrai système méritocratique, à quoi serait donc arrivé cet héritier ? Il est plus difficile de remonter des profondeurs lorsque vous êtes lesté de plomb devant ces gens grossiers que l’argent fait flotter à la surface de la société. Êtes-vous sans mérite pour autant ? Que signifie le mérite de pouvoir s’offrir sans broncher une éducation qui coûte des centaines de milliers de dollars ?

En France, une autre facette de nos sociétés bloquées au nom de l’universalité abstraite décrétée par les ayatollahs du marché se révèle à la suite de la mort d’un adolescent tué par un policier. Une histoire de plus du même genre. Une partie de la population éprouve le sentiment d’être brimée sans raison, en plus d’être écrasée par les contraintes économiques qui vont de pair avec les chimères que la société de consommation ne cesse de leur faire miroiter.

Dans leur communiqué dénonçant les émeutes que cette affaire a engendrées, les syndicats des policiers ne trouvent rien de mieux à faire que de jeter de l’huile sur le feu d’une société cassée en deux. Les policiers parlent des « nuisibles » pour décrire une partie de leurs concitoyens. « Les policiers sont au combat, car nous sommes en guerre », écrivent-ils, en incitant l’État à la répression sans se poser davantage de questions. L’extrême droite, de son côté, dans un procédé coutumier de déshumanisation, va jusqu’à affirmer par la voix de ses chroniqueurs attitrés que ces révoltés n’appartiennent même pas « au même peuple » ! Ce qui autorise sans doute à les traiter encore plus comme des moins que rien ?

De telles émeutes ne donnent bien entendu aucune consistance à un nécessaire projet de changement de cap. À l’heure du développement effarant des inégalités et d’une misère matérielle que les violences et les saccages rendent tristement tangibles, elles offrent au moins une espèce de radiographie de l’état des consciences. Et elles rappellent surtout qu’on peut difficilement être libres seuls, au milieu d’inégalités érigées en système.