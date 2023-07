Pour ne plus payer de frais d’itinérance

Ah, les vacances ! En principe, c’est le moment de décrocher et d’arrêter de s’en faire pour tout et pour rien. À l’étranger, il suffit toutefois de sortir son sans-fil de sa poche pour voir son niveau d’anxiété grimper en flèche. Heureusement, il existe un remède pour ça. Et il est étonnamment durable.

Il prend la forme d’une application qu’on peut télécharger sans frais, à partir de la maison, et qui permet une fois qu’on atterrit n’importe où ailleurs dans le monde de se connecter à un réseau cellulaire local à très peu de frais et, surtout, sans recevoir un mois plus tard de la part de son fournisseur de services habituel une facture gonflée artificiellement par d’énormes frais d’itinérance.

Si vous envisagez de visiter un pays autre que le Canada cet été (ou peu importe quand, en fait, à partir de maintenant), c’est le genre d’application qui pourrait vous épargner des dizaines, sinon des centaines de dollars. Surtout si toute la famille vous accompagne. Et que chacun de ses membres a son propre téléphone. Et meurt d’envie de faire connaître à ses contacts sur Instagram, Snapchat ou TikTok ses états d’âme en direct à l’aide de courtes vidéos aussi divertissantes que coûteuses, si vous oubliez de désactiver l’utilisation à l’étranger des données mobiles sur vos mobiles…

Itinérance grimpante

En effet, on va se le dire, la façon dont les fournisseurs canadiens calculent les frais d’itinérance sans fil en 2023, ça flirte dangereusement avec de l’escroquerie. Il y a dix ans, quiconque activait son cellulaire en débarquant aux États-Unis n’avait qu’à payer 5 $ pour utiliser son forfait mobile en itinérance pendant les 24 heures suivantes.

Au fil des dernières années, cette somme a augmenté régulièrement, pour atteindre 14 $ ces jours-ci chez certains fournisseurs. Et la durée d’itinérance permise est passée « des prochaines 24 heures » à « jusqu’à minuit aujourd’hui », si bien que quiconque déciderait d’envoyer un texto en débarquant en Floride vers 23 h 54 devra payer 14 $ pour ce seul geste, puis payer 14 $ à nouveau six minutes plus tard si un second texto est envoyé.

Cela se corse un peu plus si vous avez le malheur d’envoyer un texto à partir d’un iPhone et que le message que vous envoyez prend la forme d’une bulle verte. Contrairement aux bulles bleues, les messages colorés en vert ne passent pas par le réseau wifi, mais par le réseau cellulaire. Donc, même si vous pensez éviter des frais en utilisant le réseau — gratuit, mais probablement mal sécurisé — de l’aéroport, vous aurez une mauvaise surprise à votre retour.

Bref, les frais d’itinérance sont comme l’eau qui s’infiltre dans la roche : tous les interstices sont explorés. Et comme il existe un remède à ce problème, il semble plus approprié de parler d’une maladie grimpante…

eSIM sur demande

Le remède, en un mot, est d’installer sur son téléphone une application qui répertorie les différents forfaits eSIM offerts par les fournisseurs locaux là où on demeurera pour les prochains jours.

Un forfait quoi ?

Ces jours-ci, pour qu’un sans-fil se connecte à un réseau au Canada, il faut insérer une carte SIM dans la fente prévue à cet effet. La carte SIM est cette fameuse « puce » qui, à une autre époque, a donné son nom à Fido. Car un chien a des puces… Cette puce identifie le combiné auprès du réseau et permet d’accéder à ses services sans fil.

Une « eSIM » est l’équivalent d’une carte SIM qui serait greffée en permanence à son téléphone. La plupart des téléphones intelligents les plus récents en ont une. Son avantage : elle peut être configurée pour se connecter au réseau de son choix, à peu près partout dans le monde. À condition de l’activer avec un forfait prédéterminé.

Il existe donc des applications où on peut trouver un paquet de forfaits eSIM disponibles dans pratiquement tous les pays, y compris au Canada. Un forfait eSIM est bon pour une journée, une semaine, un mois… et comprend un nombre d’appels, de textos et de données mobiles entendu d’avance. Une fois épuisé, le forfait est désactivé. On peut le renouveler ou en acheter un autre.

C’est tout.

Là où ça devient intéressant, c’est que ces forfaits eSIM, peu importe où vous allez sur la planète, coûtent moins cher que les frais d’itinérance imposés par les fournisseurs canadiens. Ils vous permettent donc de rester connecté en permanence, sans y perdre votre chemise.

Comparateur d’eSIM

Les cartes eSIM existent depuis un certain temps déjà, et leur popularité ne fait que croître. Si bien qu’il existe une profusion d’applications qui vous en offriront sur les boutiques mobiles d’Apple et de Google. C’est mêlant assez rapidement.

Pour que les consommateurs puissent s’y retrouver, les créateurs du comparateur de forfaits sans fil et Internet PlanHub viennent de lancer un site spécialisé dans les eSIM. Son nom : Simbud. Le site est en développement, mais est déjà en ligne. On y indique le pays visité, la durée du séjour et la quantité de données mobiles désirées et on compare ensuite les offres disponibles.

Surtout : c’est gratuit. Et pour ce qu’on a pu en voir, c’est fiable. Les options proposées comprennent des forfaits qu’on a pu tester aux États-Unis et en Europe, et qui ont permis de garder le contact des journées durant et chaque fois pour moins de 10 $.

La concurrence fait baisser les prix, dit-on. Les eSIM en sont une preuve de plus. Et à la veille des vacances, elles réduiront l’angoisse de bien des voyageurs…