Le Montréal de demain

Chère Valérie Plante,

Je lisais votre gazouillis de dimanche dernier sur Twitter : « La qualité de l’air est lourdement affectée à Montréal […] Fermez les fenêtres et les portes de votre maison ou logement. » La stupeur citadine aidant, vous bénéficiez d’une fenêtre de quelques jours (semaines ? mois ?) pour essayer de remplacer le béton par des piétons et l’asphalte par des plantes. L’acceptabilité sociale, ça demeure les fourches caudines de votre métier. On vous a même vu vanter les « réjouissances » de la F1 il y a deux semaines en compagnie de Justin Trudeau.

Le Grand Prix est déjà oublié. Du vert, il va falloir en faire pousser partout : sur les toits, les trottoirs, les ruelles sales et transversales, chaque interstice, les pistes de course. Comme vous aurait dit Leonard Cohen, il y a de la lumière dans chaque craque de trottoir ; et pourquoi pas une plante ? Votre nom de famille vous prédestinait à exécuter de grands chantiers chlorophylliens.

Je ne vous apprends rien en soulignant que certains quartiers sont des îlots de chaleur ; votre carte de Montréal en données ouvertes l’illustre à merveille (bit.ly/3Nwasgo).

Et je crois profondément que la vie pousse dans les failles, dans les interstices, comme le lichen pousse dans les fentes des rochers… Une ville doit être une machine à créer des failles pour que toutes les échelles sociales puissent y trouver leur place.

Ce que la carte ne dit pas, c’est que les gens crèvent de chaleur dans leurs logements ou alors ils sont inondés lors de grosses pluies comme celles du 13 septembre et du 16 juin dernier, dans l’est de Montréal. Mon fils en est à sa seconde inondation en neuf mois dans HoMa, marqué en rouge sur votre carte. Après avoir été sans logis cinq mois à cause des rénovations cet hiver, c’est rebelote pour les pantacourts : « Ça ne sert à rien d’être négatif, maman, on contrôle pas grand-chose. » Il a dû être moine bouddhiste dans sa précédente incarnation. Moi, j’étais un perroquet dans un zoo de Delhi.

Ne vous en faites pas, mon fils transporte ses pénates en fin de semaine pour aller vivre dans un autre îlot de chaleur de Villeray. Je serai fidèle au poste à titre de chauffeuse/traiteur. Comme dit mon B : « L’avantage, c’est que ça m’en fait moins à déménager à chaque fois… » Le minimalisme a ses vertus.

Verdir la ville

Ai-je besoin d’ajouter que la Ville de Montréal n’a rien fait pour Hugo, 19 ans, et ses deux colocs, 18 et 24 ans, alors que les égouts et les sols n’ont pu absorber les surplus d’eau qui s’aggraveront avec les changements climatiques ? Mon fils est le premier réfugié climatique de notre famille.

J’ai pris connaissance de votre Plan climat 2020-2030, 117 pages très ambitieuses. Vous comptez ajouter 500 000 arbres ; Justin n’a même pas planté ceux qu’il avait promis en campagne électorale : (bit.ly/3NNlxLw).

Tant d’hommes m’ont fait tant de promesses, remarquez, un de plus… et pendant ce temps, la forêt brûle.

La canopée a diminué depuis 2019 (passant à 24,3 % pour Montréal et à 25,3 % pour le Grand Montréal) et la Fondation David Suzuki vous recommande de viser une augmentation à 40 % pour faire face à l’avenir (bit.ly/46BP8Pw), et pas seulement en arbres, en arbustes aussi. Le gouvernement du Québec a remis son plan d’architecture et d’aménagement du territoire 2023-2027 lundi. Le mot « moderniser » revient souvent. J’ai un léger doute : est-ce que la CAQ sait que la modernité n’est pas que béton et développement économique ?

J’espère que vous avez reçu le magnifique livre Villes de demain, d’Arnaud Pagès, pour votre récent anniversaire. Pour qui se passionne d’architecture et d’urbanisme, les photos sont inspirantes et le propos est avant-gardiste (ou alors, ce sont nos villes qui sont désespérément en retard, au choix).

« Les grandes villes sont des radiateurs minéraux qui absorbent les calories du soleil. Ce modèle n’est plus soutenable », y constate l’architecte belge Vincent Callebaut.

Tout doit être végétalisé pour faire face aux changements climatiques, y compris les façades d’immeubles neufs ou existants, sans compter les toits, qui devraient nous fournir de quoi manger, et être peints en blanc autrement.

Il faut arrêter de considérer le bâti existant comme un sanctuaire inviolable […] Notre leitmotiv a toujours été de transformer la ville en écosystème, les quartiers en forêt et les bâtiments en arbres habités.

On mentionne même les fermes Lufa (je suis une Lufavore épatée depuis la pandémie) dans ce livre qui nous offre à voir ce qui se fait de mieux au monde en matière d’intensification de la nature dans l’écosystème urbain.

« Elle accélère la transition vers un modèle sobre et durable, tout en fournissant aux citadins un glacis protecteur face à l’augmentation des températures. La végétalisation permet de limiter les îlots de chaleur, d’apporter de la fraîcheur à un bâtiment, d’imperméabiliser les sols, de mieux résister aux intempéries, d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau, d’absorber le CO2 dans l’atmosphère et même de produire localement une nourriture saine… »

Vous savez déjà tout cela et le municipal jouera un rôle crucial pour la suite des choses.

Succession de mauvaises décisions

Vous n’êtes pas responsable de tout, n’allez pas croire. En fait, si vous avez lu le succès de librairie Sapiens, de Yuval Noah Harari, les mauvaises décisions ont commencé il y a à peu près 10 000 ans avec la première révolution agricole, où nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à sédentaires. « La Révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l’histoire. […] Les coupables furent une poignée d’espèces végétales, dont le blé, le riz et les pommes de terre. Ce sont ces plantes qui domestiquèrent l’Homo sapiens, plutôt que l’inverse », écrit Harari. Plus loin, il ajoute : « Telle est l’essence de la révolution agricole : la faculté de maintenir plus de gens en vie dans des conditions pires. » Il décrit cette révolution comme un piège, celui du luxe, « du fermier repu ». De génération en génération de sédentaires (les hameaux devenant des villes), on oubliait comment les précédentes avaient vécu.

Ce qu’illustre ce professeur d’histoire avec brio, c’est que tout au long du processus d’évolution « les gens ont été incapables de mesurer toutes les conséquences de leurs décisions » et autres « améliorations ». Je souhaite ardemment que vous ayez assez de vision (et d’influence) pour imaginer l’impact des vôtres sur demain, car aujourd’hui, il est déjà trop tard pour celles qui furent prises hier.

Joblo, la maman d’Hugo

cherejoblo@ledevoir.com

Dévoré Villes de demain, d’Arnaud Pagès, un livre bourré d’idées déjà appliquées dans certaines villes, d’entrevues passionnantes avec des architectes et des créateurs, comme Philippe Starck (brillant sur la crise du logement) ou Vincent Callebaut. On y aborde la végétalisation, mais aussi le numérique au service du vert, des bâtiments sobres et intelligents. Cette nouvelle grammaire architecturale est appuyée par des sociologues. L’entrevue avec Julie de Pimodan, fondatrice de Fluicity, vous interpellera à titre de mairesse. La possibilité que chaque citoyen puisse participer aux prises de décision avec les « civic tech » favorise l’acceptabilité sociale et l’adhésion, la conversation entre élus et citoyens. bit.ly/435Sya9 Adoré Guerilla Green, un guide de survie végétale en milieu urbain, bédé d’Ophélie Damblé et de Cookie Kalkair. Ophélie est une trentenaire qui vit à Paris et a tout plaqué (une agence de communication) pour se lancer dans l’agriculture urbaine. Dans ce bouquin franchouillard mais très éducatif, on apprend à fabriquer des bombes de semences et à troquer le gazon pour n’importe quoi d’autre qui se mange. Rien qu’aux États-Unis, 30 % de l’eau potable est consacrée aux pelouses. Elle y explique le mouvement « Food not lawns » et rappelle l’initiative de Michelle Obama avec son jardin à la Maison-Blanche. Cet écoterrorisme vert tendre essaie de contrer l’écocide actuel, particulièrement en milieu urbain. Pour les jeunes (et les vieux). bit.ly/3PBaOoS