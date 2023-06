Mésaventures esclavagistes en Nouvelle-France

Au début, les esclaves autochtones achetés par des colons français prenaient presque tous la poudre d’escampette. C’est que d’autres colons leur révélaient que l’esclavage était illégal en France et en Nouvelle-France. Ils pouvaient donc déguerpir.

Ce n’était pas qu’une conviction. C’était une information. Les Français du début du XVIIe siècle avaient une idée précise de ce qu’était un esclave. Des dizaines de milliers d’entre eux avaient été asservis par les États musulmans d’Afrique du Nord. Des expéditions de sauvetage étaient organisées à grands frais. Les rescapés avaient l’obligation de faire pendant trois mois une tournée des régions de France pour raconter leur calvaire, vanter la valeur de leurs libérateurs et amasser des fonds pour les prochaines opérations de libération.

Je tire cette science d’un extraordinaire ouvrage publié en 2012 qui m’a été signalé cette année. L’Américain Brett Rushforth a ratissé les archives chez nous, en France et en Espagne pour alimenter ce récit monumental : Bonds of Alliance: Indigenous Atlantic Slaveries in New France (UNC Press).

Il y décrit la forte interaction entre Autochtones et colons français sur une question qu’on pensait secondaire, mais qu’il trouve centrale, celle de l’utilisation de l’esclavage au sein des nations et dans les rapports entre elles. « Aucun honneur n’était plus important pour un jeune Autochtone que de capturer des esclaves. Son exploit était célébré dans des cérémonies publiques, gravé dans ses armes, et un tatouage témoignait de chaque ennemi ainsi asservi », écrit-il. Les esclaves étaient traités comme des êtres inférieurs. Les hommes, surtout, subissaient tortures et sévices. Mais ils devenaient une précieuse monnaie d’échange, utilisée pour le commerce, comme un don pour obtenir une faveur, pour réparer un tort commis, ou encore pour exprimer une volonté d’établir la paix. L’esclavage était un outil diplomatique essentiel.

Apprendre la diplomatie esclavagiste

Les Français faisaient du cumul des alliances avec les Autochtones la clé de leur influence en Amérique et ont dû, parfois à la dure, intégrer cette notion. Ainsi, lorsque deux membres de la nation des Outa­ouais sont accusés d’avoir tué deux Français, un marchand, Daniel Greysolon Dulhut, souhaite leur faire subir un procès. Le conseil de la nation des Outaouais propose, pour réparer la faute, de donner des esclaves. Mais les accusés sont exécutés et cette rebuffade est si mal reçue que les Outaouais avisent les autres nations de ce qu’ils considèrent comme une grave offense. À terme, les Français acceptent de recevoir et parfois de donner des esclaves pour prouver l’importance qu’ils accordent aux alliances. Ils furent ainsi, explique Rushforth, colonisés par les Autochtones, qui leur ont imposé leurs pratiques.

Le droit français invente une distinction pour faire entrer l’empire dans le marché des esclaves, principalement noirs pour les Antilles, principalement autochtones en Nouvelle-France. Les Français se refusent le droit d’asservir qui que ce soit, mais acceptent d’acheter, puis de faire commerce, de personnes déjà esclaves. Ils trouveront de quoi se contenter chez les esclavagistes africains et chez les nations autochtones, qui tirent un grand profit de ces ventes.

La pénurie de main-d’oeuvre étant (déjà) criante dans la nouvelle colonie, l’achat d’esclaves autochtones devient la norme. Madeleine de Verchères et son époux en avaient plus d’une douzaine.

L’esclavage, arme de dissuasion

Les nations alliées des Français, autour des Grands Lacs, ne souhaitaient en aucun cas partager avec d’autres nations le lucratif commerce de fourrure qu’elles pratiquaient avec la colonie et qui leur donnait accès à des armes, à des outils, à des pointes de métal pour leurs flèches. Mais les Français souhaitaient étendre leur zone d’influence avec de nouvelles alliances plus au sud. C’était le cas notamment avec la nation des Renards, ennemi méprisé par les nations alliées. Pour contrecarrer la volonté française, elles eurent recours à un stratagème : capturer des Renards et les vendre à des colons français. Lorsque la délégation de chefs renards arriverait à Québec pour négocier une alliance, elle se rendrait compte que certains des siens étaient en esclavage. Cela ferait mauvais effet. C’est précisément ce qui arriva dans ce cas, et dans celui des Sioux. « Au fil du temps, écrit Rushforth, les Français ont accepté cette situation à contre­coeur et durent échanger leur rêve d’une alliance universelle au-delà des Grands Lacs contre un approvisionnement régulier d’Indiens réduits à l’esclavage provenant de cette région et d’au-delà. »

La question du dénombrement

Au total, combien d’esclaves comptait la Nouvelle-France ? En entrevue au Devoir, Rushforth affirme avoir pu confirmer la présence des 4000 esclaves répertoriés par l’historien Marcel Trudel. Il pense en avoir trouvé une centaine d’autres, mais n’en a pas publié la liste. C’est de lui que provient la nouvelle estimation de 10 000 esclaves, répartis sur un siècle. Il arrive à ce résultat en comparant les transactions effectuées dans les Grands Lacs, qui peuvent atteindre 200 pour une année donnée, alors que les archives coloniales de la Nouvelle-France ne font état que de six ou sept arrivages. Il n’a cependant pas publié de texte étayant ce calcul plausible. Il estime qu’un millier d’esclaves ont pu habiter simultanément le territoire, au plus fort de la colonie, soit 2 % de la population. Il juge que le nombre et la proportion d’esclaves dans les nations autochtones étaient considérablement supérieurs. Après leur guerre d’extermination des Hurons et de trois autres nations, les villages iroquois étaient formés pour moitié d’esclaves.

Un dernier mot, en conclusion. Aucune maison d’édition francophone, au Québec ou en France, ne prévoit pour l’instant de traduire et de publier ce livre indispensable. À l’heure où on s’intéresse plus que jamais à notre histoire commune, Autochtones et francophones, sur notre territoire, c’est proprement invraisemblable.

Père, chroniqueur et auteur, Jean-François Lisée a dirigé le PQ de 2016 à 2018. | jflisee@ledevoir.com / blogue : jflisee.org