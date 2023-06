Difficile épargne-retraite

L’inflation et les taux d’intérêt sèment l’inquiétude. Plus fortement ressenties chez les 18-34 ans et les préretraités, crainte et incertitude ébranlent bien des projets de retraite.

Le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) a demandé à Abacus Data de mener sa cinquième Enquête sur la retraite canadienne au printemps 2023. Les résultats de cette année indiquent qu’une période prolongée de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, de volatilité des marchés et de pénurie de logements abordables a entraîné un ralentissement important du bien-être financier des adultes canadiens de tous les groupes d’âge, mettant en péril leur préparation à la retraite et leur sécurité financière. Cet inconfort se mesure davantage dans les strates d’âge des 18-34 ans et des 55-64 ans.

D’abord, les jeunes. La moitié des Canadiens de moins de 35 ans disent vivre au-dessus de leurs moyens. Non pas par choix, mais parce qu’ils sont étouffés par la hausse du coût de la vie et par la forte poussée des taux d’intérêt. Ce taux s’établit à 35 % en moyenne, sur l’ensemble de l’échantillon de 2000 participants. Parmi les différents groupes d’âge, ce sont les plus jeunes qui affichent le plus haut pourcentage lorsqu’il est demandé aux répondants s’ils sont touchés par l’inflation, la hausse du loyer et l’inaccessibilité à la propriété. C’est aussi le cas par rapport aux questions portant sur le coût de la vie et l’ajustement de leur revenu à l’inflation. Et à celles faisant référence à leur dette.

Plus que les autres groupes aussi, les 18-34 ans soulignent que la hausse des taux a un effet sur leur endettement et leur capacité d’épargner pour la retraite, tout en se disant préoccupés de ne pouvoir bénéficier d’un régime de pension en milieu de travail.

Ils sont 43 % à être propriétaires de leur logement. Les autres affichent le degré d’incertitude le plus élevé quant à la possibilité d’accéder à la propriété. Parmi ceux qui sont propriétaires, 64 % affirment s’inquiéter pour leur capacité à faire face à leurs paiements, actuels et futurs.

Ils sont également les plus nombreux à déclarer compter sur la vente d’une maison pour combler leurs besoins pour la retraite. Mais aussi à se dire préoccupés de leur capacité à faire face à leur paiement hypothécaire et, donc, à devoir modifier leur plan de retraite.

Ce groupe abrite toutefois le plus fort pourcentage de répondants à afficher leur optimisme quant à leur capacité de maintenir leur qualité de vie, soit 46 % contre 36 % pour les 35-54 ans et 26 % pour les 55 ans et plus.

Puis, les préretraités. Plus nombreux à affirmer qu’ils devront retarder leur date de retraite si l’inflation ne ralentit pas, ce sont les 55-64 ans qui affichent le taux de préoccupation le plus élevé quant au coût de la vie, 71 % d’entre eux affirmant être touchés, et qui doutent de disposer de suffisamment d’argent pour prendre leur retraite. « Les Canadiens qui approchent de la retraite accusent un retard. Près de la moitié déclare réaliser des économies de moins de 5000 $ », retient HOOPP. En fait, 44 % ont moins de 5000 $ d’épargne, 75 % moins de 100 000 $.

Dans cette strate, 66 % sont propriétaires. Du nombre, 34 % disent compter sur la vente de leur maison pour les aider à la retraite, mais plus de la moitié craint que le niveau élevé des taux d’intérêt nuise à leur capacité de vendre leur propriété.

Pour l’ensemble des participants de l’enquête, 44 % des travailleurs déclarent ne pas avoir pu mettre de l’argent de côté l’an passé en vue de leur retraite, soit une hausse de six points de pourcentage par rapport au sondage de 2022. Il ressort de leurs principales craintes une préoccupation grandissante quant au coût de la vie — pour 70 % des répondants, en hausse de 15 points de pourcentage par rapport au niveau prépandémique — et à la détérioration de leur pouvoir d’achat — pour 66 % d’entre eux, en hausse de 17 points comparativement à 2020.

La détérioration de la conjoncture économique causée par un resserrement monétaire musclé visant à combattre une inflation demeurant obstinément élevée n’est pas sans peser lourdement.

Forte poussée des paiements hypothécaires

D’ailleurs, selon les récentes données de Statistique Canada, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible atteignait 184,5 % au premier trimestre de 2023, contre 181,7 % au quatrième trimestre de 2022. Cet accroissement reflète à la fois une baisse du revenu disponible des ménages et une augmentation continue de leur dette sur le marché du crédit.

Le ratio du service de la dette, qui correspond au total des paiements obligatoires du capital et des intérêts sur la dette du marché du crédit en proportion du revenu disponible, a atteint 14,9 %, une hausse qualifiée de notable par Statistique Canada. L’agence fédérale dit qu’il s’agit de l’augmentation trimestrielle la plus prononcée depuis le troisième trimestre de 2020 et d’un sommet inégalé depuis le troisième trimestre de 2019.

Il ressort des données que les paiements d’intérêts hypothécaires ont augmenté de 12,6 % du quatrième trimestre de 2022 au premier de 2023, poursuivant ainsi la forte hausse amorcée au deuxième trimestre de 2022, lorsque la Banque du Canada s’est engagée dans l’ascension de son taux directeur. Comparativement au premier trimestre de 2022, ils se sont accrus de 69,7 % .