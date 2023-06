Inflation en épicerie

Même si un plafond a été atteint et que son rythme de croissance décélère, l’inflation du prix des aliments achetés en magasin reste obstinément élevée.

La forte poussée des prix du panier d’épicerie s’est amorcée en 2021, pour atteindre son sommet en janvier dernier, le prix des aliments achetés en magasin affichant une hausse de 11,4 % par rapport à janvier 2022. Il oscillait ainsi autour des 11 % depuis six mois. Il y a eu recul depuis, mais les prix des denrées dans les épiceries étaient encore 9 % plus élevés en mai par rapport à il y a un an.

Cette poussée de fièvre est le résultat de multiples causes qui ont exercé une pression à la hausse sur les coûts dans toute la filière agroalimentaire. On pense aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement amplifiées par la pandémie, à la pénurie de main-d’oeuvre, à l’augmentation des salaires, à la hausse des coûts de transport, aux mauvaises conditions météorologiques dans certaines régions et à l’explosion des coûts des intrants et des matières premières alimentée, attisée par l’agression russe contre l’Ukraine. Contrairement aux tendances passées, bon nombre de ces conditions et pressions se sont produites simultanément ou de façon plus prononcée, a déjà résumé Statistique Canada.

3,4 % Il s’agit du pourcentage de la baisse des prix des produits agricoles en mars par rapport au même mois un an plus tôt.

Plus précisément, « le coût des produits alimentaires bruts ne représente que 10 % du prix que paient les consommateurs en fin de compte. Le reste provient des coûts de traitement, d’emballage et de transport local, qui ont tous également été stimulés par les perturbations de la chaîne logistique. Ces coûts sont relativement stables en temps normal et ont un effet atténuant sur les prix des produits alimentaires bruts connus pour leur volatilité, mais ils ont simultanément progressé l’an dernier », explique Nathan Janzen, économiste en chef adjoint à la Banque Royale. Également, « les consommateurs avaient, quant à eux, acquis un plus grand pouvoir d’achat grâce à l’épargne accumulée pendant la pandémie, ce qui a permis aux entreprises de leur transférer une plus grande part de ces coûts ».

Mais bon. Tous ces facteurs se sont engagés sur une tendance baissière depuis. Les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont commencé à s’atténuer au début de 2022. Les coûts et délais d’expédition sont revenus à leur niveau prépandémie. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture nous dit que son indice des prix des produits alimentaires a repris sa tendance à la baisse, sous l’apaisement de l’effet des tensions géopolitiques. Même constat pour les prix de l’énergie avec, à la clé, un certain dégonflement des prix du pétrole depuis ses sommets de 2022, et ce, malgré le jeu des restrictions de l’offre auquel s’adonne l’OPEP.

Après avoir enregistré quatre hausses consécutives d’une année à l’autre, l’indice des prix des produits agricoles affichait une baisse de 3,4 % en mars par rapport au même mois un an plus tôt. Ces prix ont diminué de 15 % par rapport à leur sommet de 2022, les rapprochant ainsi des niveaux observés pour la dernière fois à l’été 2021, a retenu Craig Wright, économiste en chef de la Banque Royale

Celui des prix des produits industriels était en recul de 6,3 % en mai sur un an, affichant ainsi sa plus forte baisse d’une année à l’autre depuis octobre 2009. Pour sa part, l’indice des prix des matières brutes a diminué de 18,4 % par rapport à mai 2022, pour encaisser son plus fort repli d’une année à l’autre depuis mai 2020.

Côté salaires, si la croissance reste forte dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, « l’on commence néanmoins à relever les premières faiblesses qui laissent entrevoir un ralentissement de la main-d’oeuvre. Le nombre des postes vacants a continué de diminuer et l’emploi a régressé au Canada en mai, malgré une hausse record de la population », souligne Nathan Janzen.

Statistique Canada précisait la semaine dernière que le nombre de postes vacants avait reculé de 3,8 % au premier trimestre, pour s’établir à 843 200. Il s’agit de la troisième baisse trimestrielle d’affilée par rapport au niveau record de 984 600 atteint au deuxième trimestre de 2022. Le taux de postes vacants — soit le nombre de postes vacants en proportion de la demande totale de main-d’oeuvre — a diminué de 0,2 point de pourcentage, pour s’établir à 4,7 % au premier trimestre. Il s’agit de la troisième baisse d’affilée et du plus faible taux depuis le deuxième trimestre de 2021, a ajouté l’agence fédérale. « Cela montre que même si les tensions sur le marché du travail se sont poursuivies, il y a des signes d’un assouplissement progressif de leur intensité. »

Ce qui n’est pas sans se répercuter sur le salaire horaire moyen offert. Il était en progression de 5 % par rapport à un an plus tôt au premier trimestre de 2023, mais à un rythme décéléré comparativement à la hausse de 8,5 % au trimestre précédent. Le tout est également à mettre dans la perspective qu’une partie de l’augmentation offerte au premier trimestre est attribuable à un changement dans la composition relative des postes vacants, qui est passée de postes dans des professions moins bien rémunérées à des postes dans des professions mieux rémunérées.

« Calculée à l’aide d’une méthode qui maintient la composition des postes vacants par profession à la moyenne du premier trimestre de 2022, la croissance par rapport à un an plus tôt du salaire horaire moyen offert s’est établie à 3,5 % au premier trimestre de 2023, en baisse par rapport à 5,9 % au trimestre précédent », met en exergue Statistique Canada.

Mais la hausse du coût de la vie et des taux d’intérêt a déjà absorbé la totalité de l’augmentation des revenus après impôts des ménages canadiens en 2022. Et la situation semble en bonne voie de se répéter en 2023, ce qui n’est pas sans témoigner de l’érosion du pouvoir d’achat.

« À première vue, il semble que chaque Canadien dépense un montant record pour la consommation alimentaire. Mais une fois que l’on déduit l’inflation, l’on note un fléchissement de la valeur “réelle” de consommation par personne depuis le début de 2021 […]. La baisse du pouvoir d’achat continue de freiner la demande, ce qui aidera à ralentir de façon plus générale l’inflation et, du coup, le rythme de hausse des prix des denrées alimentaires », écrit Nathan Janzen.

Il faudra bien !