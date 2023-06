Ricard avec perplexité

Avec Fernand Dumont, François Ricard est l’un des plus profonds essayistes québécois que j’ai lus dans ma vie. Je peux le dire en l’absence de tout conflit d’intérêts puisque l’homme, mort en février 2022, m’a toujours donné l’impression qu’il ne m’aimait pas beaucoup.

Il me trouvait, je crois, trop militant, trop nationaliste et trop à gauche pour apprécier mon travail. Les rares échanges directs que j’ai eus avec lui ont toujours été respectueux, mais sont restés froids.

Il est vrai qu’il m’est arrivé d’écorcher un peu, dans des textes, certaines de ses idées et celles de son maître Kundera. Ricard, que tous ses amis disent pourtant avoir été d’une exemplaire modestie, n’aimait pas ça. S’il était humble devant les grandes oeuvres de la littérature, il l’était moins devant ceux qui ne partageaient pas sa vision des choses, envers lesquels il pouvait se faire tranchant.

Ça ne m’a jamais empêché de fréquenter son oeuvre avec admiration. Inscrit en études littéraires à l’UQAM à la fin des années 1980, je lisais avec passion les romans de Kundera, considéré presque comme un dieu dans nos rangs. C’est ainsi que j’ai découvert Ricard, qui signait les postfaces des romans du grand écrivain.

Ma lecture du premier essai contenu dans le recueil La littérature contre elle-même (Boréal, 1985) fut une révélation. Dans cet « Éloge de la littérature », Ricard exposait déjà, brillamment, tout son programme. Il avait commencé à lire, expliquait-il, pour apprendre à se connaître et à connaître le monde, avant de comprendre, en lisant, que « c’est perdre son temps que de passer par la littérature pour arriver à la connaissance ».

Les grandes oeuvres, continuait-il, ne nous rendent pas plus savants ; elles nous révèlent, au contraire, « l’impossibilité de la connaissance » ; elles sont des écoles de perplexité et de circonspection. Elles nous disent : toi qui cherches le savoir ultime sur la vie et sur ta vie, « tu ne sais pas, tu n’as jamais su, tu ne sauras jamais ». C’est en ce sens que la fréquentation des grandes oeuvres est une perpétuelle leçon de modestie.

L’esprit de cet essai, même si je l’ai souvent trahi, a bouleversé ma vision de la littérature et m’habite depuis ce temps. En 2002, dans l’avant-propos d’un essai que je consacrais à des historiens québécois, j’expliquais que je devais à la lecture de ces derniers l’élargissement de mon point de vue sur le monde. J’avais cherché, jusque-là, le supplément d’âme du monde dans la littérature et je découvrais que l’histoire m’en donnait une version plus concrète.

À la relecture, je me suis rendu compte que le fil de ma pensée, sur le plan formel, reproduisait celui de Ricard dans son essai. Je lui ai donc envoyé le texte en lui demandant si cette proximité le dérangeait. « Pas du tout », m’a-t-il généreusement répondu. Fin lecteur, Ricard n’avait sûrement pas manqué de détecter mon admiration pour lui dans ce texte qui, sans correspondre à sa pensée, s’en inspirait.

Je lis donc avec émotion les exercices d’admiration que lui consacre la revue L’atelier du roman, dont il était un collaborateur, dans son numéro de mars 2023. La romancière et traductrice Dominique Fortier y témoigne avec justesse de son « éblouissement » devant le travail critique de Ricard, attaché non pas à « éclaircir le mystère » des oeuvres, comme si elles étaient des énigmes à résoudre, précise-t-elle, mais « à en révéler l’épaisseur ». Lire les textes de Ricard sur Gabrielle Roy et sur Milan Kundera « augmente » notre lecture de ces auteurs, conclut-elle à raison.

L’essayiste Isabelle Daunais, assurément la plus brillante héritière de Ricard, rend hommage à son maître en insistant sur son attachement à l’idée de modestie, qu’il appelait le prosaïsme et qu’il trouvait dans les grandes oeuvres romanesques.

Deux raisons, note-t-elle, fondent ce choix. Pour Ricard, la valeur de la prose, antithèse du lyrisme ou de la tragédie, tient à ce qu’elle se préoccupe des choses ordinaires, de l’expérience commune — comment vivre, aimer et mourir —, en leur offrant pour réponse l’incertitude, l’impossibilité d’une solution incontestable. Elle propose donc nécessairement la modestie comme vision du monde. Il y a, c’est la seconde raison, une beauté dans cette simplicité assumant la précarité de la vie et du monde, dans ce « temps modeste des jours ordinaires » que la littérature peut nous aider à habiter.

Ricard, insiste l’essayiste Yannick Roy, n’avait rien d’un militant et trouvait ridicule l’idée de sauver le monde. C’est dans cet esprit qu’il avait rédigé son remarquable essai La génération lyrique (Boréal, 1992). À mon avis, toutefois, l’ironie qu’il réservait aux esprits engagés qui y croient encore s’apparentait à un dogme et manquait justement, me semble-t-il, de circonspection.

Je pense retenir la leçon principale de l’oeuvre en l’admirant avec perplexité.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.