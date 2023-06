Laisser nos enfants se casser la gueule (1/2)

Voilà arrivée la fin des classes et le début des vacances pour les enfants et les étudiants québécois. Pour plusieurs parents, ce sera la course pour accompagner leur progéniture aux entraînements de sport, aux matchs et aux tournois. Pour d’autres, ce seront les allers-retours pour reconduire les petits au camp de jour. Bref, un été qui rime rarement avec repos, même pour les jeunes qui voient leurs journées trop souvent planifiées au quart de tour.

Pendant des mois, les enfants doivent être rigoureux, arriver à l’heure à l’école, bien faire leurs leçons et leurs devoirs et apprendre à devenir de bons citoyens. Puis, quand enfin la fin des classes arrive, ce qui devrait être normalement un moment pour faire le plein d’énergie, se distraire et prendre un peu le temps, devient une simple continuité de l’année scolaire.

On laisse peu de place à l’improvisation et au risque. Notre société, en général, n’aime pas tenter la chance qu’un accident se produise et qu’un enfant se blesse. Tout est planifié avec l’objectif de risque zéro. Ce qui est absolument incompatible avec l’acquisition de l’autonomie chez les jeunes.

Se casser la gueule de temps en temps, c’est très formateur. En tout cas, je n’ai pas trop honte de dire que quand mon fils revient en pleurant avec des blessures partout, je me dis qu’il vient d’apprendre comment éviter les accidents la prochaine fois. Encore qu’il ait la malheureuse habitude d’aimer ça, se casser la gueule. Disons que je ne suis pas non plus l’exemple de la prudence quand je pratique un sport ou une activité physique. Ce que j’enseigne à mon fils, c’est le risque calculé.

Mon gars, vas-y, saute et grimpe, mais évalue le risque de tomber et te faire mal. Prépare bien ta chute éventuelle pour diminuer la blessure potentielle.

Vous avez remarqué comment on aménage les espaces de jeux dans les parcs avec la même idée de réduire au maximum les dangers pour les enfants. On est obsédés par le contrôle du jeu de nos jeunes. Voyez dans les espaces bien clôturés pour enfants, ces modules préfabriqués en plastique qui font office d’encadrement de l’amusement sans danger des enfants. C’est rassurant, n’est-ce pas ?

Quel moment de recueillement et d’apaisement pour les parents assis autour, le cellulaire en main et la tête baissée à fixer l’écran ! Pendant ce temps, sans inquiétude, leurs petits rejetons jouent librement dans l’enclos bien structuré. Cela les empêche de développer pleinement tout leur imaginaire d’enfant. Au diable la valorisation du développement moteur : bouge par là, glisse ainsi et monte de cette manière. Heureusement, des plus téméraires contournent parfois les règles en sautant là où le module ne l’avait pas prévu.

Combien de parents et de décideurs publics sont prêts à valoriser cette approche du jeu chez les enfants ? Vous savez, les laisser jouer librement au risque de se blesser. Leur donner la chance de créer eux-mêmes leur parcours dans les modules ou les installations, et ainsi d’acquérir des habiletés motrices nécessaires à leur développement physique et mental.

Depuis quelques années, on voit poindre cette nouvelle tendance qui favorise le jeu libre chez les jeunes. Inspirée par des villes scandinaves et allemandes, l’idée est d’aménager un espace de jeu le moins organisé possible et sans surveillance directe.

Je me souviens de quand j’ai entamé mon premier mandat de maire d’arrondissement, quand on nous proposait la rénovation des aires de jeux 2-5 ans et 6-12 ans, c’était toujours à partir de catalogues commerciaux de modules préfabriqués. C’est comme le catalogue Sears d’autrefois, mais pour les villes. Pour aménager l’espace de jeu, on choisit des options et à la fin, on a le coût.

Puis, un jour, une nouvelle élue, Stephanie Watt, a commencé à nous parler du principe de jeu libre. Grâce à elle, on a tout bousculé et changé la manière de planifier les jeux des enfants dans les parcs de Rosemont–La Petite-Patrie. Honnêtement, j’aimais ça, car ça venait rejoindre ce que je valorisais auprès de mon garçon.

Ce que cela a aussi permis, c’est de donner plus de liberté et de marge de manoeuvre à nos architectes paysagistes, urbanistes et spécialistes en loisirs. Nos professionnels ont pu faire preuve de créativité et inventer des espaces éclatés, s’intégrant davantage à la nature et à l’environnement du parc.

C’est aussi ça, le rôle d’un gouvernement de proximité. Agir directement et concrètement sur les habitudes des personnes qui utilisent les espaces publics. Une ville peut induire des changements de comportement et de culture par de simples gestes, comme la manière d’aménager les jeux pour enfants.

L’été est arrivé et c’est enfin les vacances scolaires pour des milliers de jeunes. On devrait se donner un vrai break de contrôle. Laissez votre enfant prendre des risques, même si cela veut dire se retrouver le bras dans le plâtre. Vous allez voir, un jour il va probablement vous remercier de l’avoir laissé se casser la gueule !

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.