Des taux d’intérêt élevés s’inscrivant dans la durée

L’ère des faibles taux d’intérêt pourrait être chose du passé. Des facteurs structurels esquissent actuellement un changement de trajectoire appelant les taux de long terme à s’ancrer à des niveaux qualifiés jadis de « normaux ». Avec, à la clé, une intelligence artificielle imposant la cadence.

Pour l’instant, les modèles des banques centrales indiquent que le taux d’équilibre dit neutre — défini comme étant le taux compatible avec une production qui se maintient durablement à son niveau potentiel et un taux d’inflation demeurant à la cible — reste près de ses valeurs d’avant la pandémie. Au Canada, ce taux, qu’on définit également comme étant la ligne de démarcation entre la politique monétaire expansionniste et restrictive, se situe actuellement entre 2 et 3 % en termes nominaux.

La question se pose : une fois l’inflation revenue à la cible de 2 %, le loyer de l’argent restera-t-il à des niveaux plus élevés ? La réponse ne peut venir avec certitude en raison de chocs exogènes potentiels pouvant modifier le parcours. Mais deux convictions se démarquent. Il est peu probable que le taux neutre réel descende en dessous des valeurs estimées avant la pandémie. Au contraire, il existe une forte probabilité qu’il augmente. D’ailleurs, il est observé que les forces ayant maintenu les taux de long terme dans une tendance baissière durant les 25 années précédant la pandémie sont en cours d’inversion.

Paul Beaudry, sous-gouverneur à la Banque du Canada, en a fait le thème central d’un discours livré le 8 juin. « Même si je ne prétends pas connaître avec certitude la trajectoire des taux d’intérêt, je peux vous indiquer certaines sources de risque. De cette façon, j’espère pouvoir aider la population canadienne à se tenir prête si nous entrons effectivement dans une nouvelle ère de taux d’intérêt élevés. »

Il a identifié quatre grands facteurs structuraux modulant ce jeu d’équilibre entre l’offre et la demande, entre l’épargne et l’investissement, venant influencer le niveau des taux d’intérêt. D’abord, le vieillissement de la population sous l’effet baby-boom, avec une épargne prenant de l’ampleur plus l’âge de la retraite approche. « Ce stade de la vie active où l’épargne prend plus de place touchait de grandes proportions de la population des économies avancées, ce qui a été à la fois une source de pressions à la hausse sur l’épargne mondiale et de pressions à la baisse sur les taux réels. »

Ensuite, la mondialisation, avec l’ascension rapide de l’économie chinoise. Dans bon nombre des pays dits en voie de développement, « les taux d’épargne ont été importants au cours des dernières décennies. […] Cette épargne a représenté de nouveaux flux financiers substantiels qui ont accentué les pressions à la baisse sur les taux réels à la faveur de la croissance de ces pays et de leur intégration dans l’économie mondiale », poursuit le sous-gouverneur.

Puis, la montée des inégalités, qui se traduit par une concentration accrue de la richesse. Avec une propension marginale à consommer s’affaiblissant plus le revenu est élevé, ces « mieux nantis » épargnent donc généralement davantage que la moyenne, ce qui ajoute aux pressions à la baisse sur les taux.

Enfin, la faiblesse des investissements observés dans les années ayant précédé la pandémie malgré la chute des taux d’intérêt.

Pour l’avenir prévisible, nombreux sont les pays où de larges strates de la population sont désormais à la retraite et, par conséquent, à un stade où elles puisent dans leurs économies, exerçant ainsi des pressions à la baisse sur l’épargne mondiale et à la hausse sur les taux d’intérêt réels. C’est aussi le cas pour la Chine, qui affiche un changement démographique analogue causant « une décrue des flux d’épargne qui irriguent l’économie mondiale ».

Quant à la montée des inégalités, « la mondialisation marque aujourd’hui le pas, et les tensions géopolitiques […] pourraient même la faire régresser. Cela pourrait alors créer moins d’inégalités dans les économies avancées, où la mondialisation n’a généralement pas bénéficié à tous de la même manière ».

Enfin, sur l’absence d’investissement. La transition vers une économie décarbonée ouvre de nouvelles occasions d’investissement dans les technologies et les infrastructures vertes. « Nous sommes peut-être à la veille d’une nouvelle ère d’investissements publics et privés : ce changement pourrait se traduire par des pressions à la hausse sur les taux d’intérêt réels », souligne Paul Beaudry. D’autant que le nombre croissant de départs à la retraite et la pénurie de main-d’oeuvre rendent cette dernière plus rare que le capital.

Au-delà de ces quatre grands influenceurs, la littérature évoque aussi les changements de politique budgétaire, la demande et l’offre d’actif de première qualité et le prix relatif de l’investissement, lit-on dans les notes du discours. On pourrait ajouter la dette publique élevée.

Faible productivité

Olli Rehn, gouverneur de la Banque de Finlande, a également abordé le thème. Parmi ces moteurs généralement considérés comme importants dans l’ancrage du taux d’équilibre, il insiste sur le ralentissement de la croissance de la productivité. Bien que des inversions brutales des moteurs séculaires de taux neutre soient peu probables, « les économies ont néanmoins subi plusieurs changements importants. L’un d’eux concerne la croissance de la productivité ». Mais à ses yeux, la transition verte est susceptible de générer des gains de productivité à plus long terme.

Un autre changement structurel est l’utilisation accrue de l’IA. « Dans la mesure où l’IA constitue une technologie à usage général, […] ses effets potentiels sur la productivité peuvent être immenses. » L’influence de l’IA sur le taux neutre dépendra toutefois surtout de la réaction du marché du travail, dit-il. « L’IA a le potentiel de déplacer les travailleurs à travers la distribution des compétences et des revenus. […] Le défi le plus important posé par l’IA est peut-être l’augmentation potentiellement significative de l’inégalité entre les travailleurs. »