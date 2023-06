Métastases russes

C’est un véritable embryon de guerre civile, dans une énième répétition de l’Histoire, où une opération militaire impériale vire à la catastrophe, se double de graves divisions internes et peut annoncer la chute d’une dictature.

Vladimir Poutine lui-même a directement évoqué cette possibilité — avec des nuances dans la phraséologie — dans son intervention de samedi matin à la télévision.

Dénonçant « un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple », il déclare, en évoquant 1917 : « Les intrigues, les querelles, la politique politicienne dans le dos […] avaient provoqué le plus grand choc, la destruction de l’armée et la désintégration de l’État. […] Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. »

Pour autant, le fond et même le ton de ce message — le non verbal, plus implorant que vengeur — laissaient filtrer une étrange retenue du capo di tutti capi, version Kremlin. Un peu comme s’il cherchait toujours à ménager son ancien cuisinier devenu chef mercenaire, malgré ses crachats et ses outrances en crescendo depuis 10 mois, malgré le fait qu’il venait de faire trembler, pour quelques heures, le pouvoir moscovite.

Ne nous fions pas à la pseudo-résolution de la crise, samedi soir, dans ce fumeux « accord » selon lequel les rebelles ne seraient pas poursuivis, et le chef Evgueni Prigojine obtiendrait un sauf-conduit en Biélorussie… En passant, drôle de « tiers pays sûr » : quasi province russe, dont le président est un vassal du Kremlin.

Parlons tout au plus d’une trêve, d’un cessez-le-feu sur un front, l’autre étant celui que l’on sait, et que l’on suit depuis maintenant 16 mois.

• • • • •

Pourquoi cette soudaine volte-face au cours de la journée de samedi ? La question se pose des deux bords…

Du point de vue de Prigojine, qu’est-ce qui a pu le décider à faire demi-tour ? Lui a-t-on dit : « Arrête, tu vas te faire zigouiller et le groupe Wagner sera détruit… » ?

Ce n’est pas forcément ce qui se serait produit, si on considère la facilité incroyable, comme dans du beurre mou, avec laquelle ses hommes en armes avaient progressé, vendredi et samedi.

D’abord en s’emparant, presque sans coup férir, du commandement militaire de Rostov-sur-le-Don, puis franchissant les trois quarts de la distance vers Moscou (plus de 1000 km)… On peut aussi évoquer l’attitude (abondamment filmée) des populations locales envers le chef rebelle et ses troupes, pleines de chaleur et d’applaudissements.

Du point de vue de Poutine, pourquoi cette étrange retenue, cette apparente mansuétude, cette patience infinie ?

Aveu de faiblesse du pouvoir ? Peur de défections dans les rangs, devant la popularité du groupe Wagner ? Ou encore l’idée que, même « traître » et auteur de « coups de poignard dans le dos »… Prigojine reste utile et doit encore être ménagé ? Toujours est-il qu’on n’a jamais envoyé une flotte aérienne de Soukhoï ou de MiG pour aller décimer la colonne de blindés Wagner !

Peut-être l’argument de la « guerre fratricide » et du « sang russe qui coule » a-t-il provoqué, chez ces deux êtres délicats, un sursaut de morale et d’humanité ? Peut-être un calcul stratégique a-t-il fait penser, au Kremlin, qu’une défense active de la capitale aurait pu dégarnir le front ukrainien ?

Le pouvoir russe sort affaibli, voire humilié par cet épisode. Révélation incroyable, qu’avait déjà suggérée l’épisode de Belgorod, fin mai : les protections arrière de la Russie sont dégarnies, impuissantes, de vraies passoires.

Comme si la « seconde armée du monde » — expression devenue aujourd’hui comique, ironique et méchante — avait mis tout ce qu’elle a en Ukraine (hormis la chasse aérienne et les bombes atomiques)… dégarnissant le reste de façon catastrophique.

• • • • •

Dernier élément pour coiffer le tout : Evgueni Prigojine, tueur, sadique et menteur comme son maître Frankenstein, devient néanmoins, par une inversion incroyable, un extraordinaire révélateur de vérité dans cette crise russo-ukrainienne.

Avec les fameux blogueurs militaires, Prigojine nous permet de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain, et aussi de confirmer les diagnostics occidentaux sur le pouvoir russe, sa nature, sa faiblesse, ses divisions.

« Ça va mal » sur tel front, raconte, avec force détails, le cuisinier mercenaire. « Les Ukrainiens se battent très bien, ils sont en train de nous laver. » « Nous n’avons plus de munitions. » « Le système russe est corrompu à la moelle. » « Choïgou (le ministre) et Guerassimov (le chef d’état-major) sont des incapables et des lâches, dont les enfants sont planqués, alors que mes hommes nagent dans la boue et le sang. » « La contre-attaque ukrainienne fonctionne mieux qu’on le dit. » Prigojine dans le texte (avec traduction Google).

Et puis, sa dernière salve, juste avant l’attaque sur Rostov, va jusqu’à démonter la propagande qui précédait l’invasion. Il n’était jamais allé aussi loin.

« Les excuses pour justifier l’invasion sont des faussetés, cette guerre a été déclenchée pour protéger les intérêts de l’élite, […] pas parce que l’OTAN allait nous attaquer, ni parce qu’il y aurait eu (le supposé) génocide des Russes dans le Donbass. »

Tout ça, on le savait… mais lorsque ça sort de cette bouche-là, « la bouche du cheval », c’est dévastateur.

La plaie russe est ouverte et purulente, avec un pronostic aggravé. L’agression contre l’Ukraine a provoqué de nouvelles métastases dans les tissus internes de l’Empire.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. Cette chronique fait relâche pour l’été. De retour le 14 août. francobrousso@hotmail.com