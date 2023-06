Le droit de vivre

Le sculpteur de la statue du premier ministre Honoré Mercier, un monument qui orne les terrasses du parlement, survécut au naufrage du Titanic. À l’heure où le navire s’enfonçait dans les eaux glacées, il trouva place dans une chaloupe.

Spécialiste des hommages en métal pour notables, Chevré assurait à ses sujets de remonter à la surface du présent, faisant la preuve que le passé peut toujours redevenir notre actualité. À l’heure de l’impact du Titanic avec un iceberg, en avril 1912, le sculpteur était occupé à jouer aux cartes. Il se rendait à Ottawa pour s’occuper d’un buste de Wilfrid Laurier. Ses amis voyageaient, comme lui, en première classe. Ceux des classes inférieures se voyaient interdire l’accès à un aussi joli salon. Ils étaient confinés dans l’entrepont, ce qui permettait à la belle société de préserver son intimité.

Les passagers des classes inférieures étaient souvent des immigrants. La présomption que les maladies infectieuses étaient liées à l’immigration encourageait leur mise à l’écart. Lorsque le Titanic coula, ces déclassés ne furent prévenus que tardivement du drame qui se jouait. Ils n’étaient pas au fait des chemins jusqu’à l’air libre. Plusieurs ne parlaient pas anglais. Certains parvinrent tout de même à monter à bord d’embarcations de sauvetage.

Véritable palace flottant, un des plus grands jamais construit, le Titanic avait négligé les mesures de sécurité élémentaires, comme si le luxe dans lequel se vautraient ses distingués passagers suffisait, quoi qu’il arrive, à tout faire surnager. Est-ce bien différent du mépris affiché pour la sécurité par les propriétaires de ce petit sous-marin, le Titan, un véhicule de tourisme pour milliardaires qui a implosé le 18 juin dernier ?

Les puissants affichent souvent une extraordinaire légèreté à l’égard du pire, au nom du sentiment qu’ils jouissent de toutes les possibilités, y compris du pouvoir de modifier les lois, même celles de la physique. Il fallait entendre Elon Musk, ces jours derniers, pérorer à la télévision française, en marge de sa rencontre avec le président de la République. Le milliardaire entend « prolonger l’humanité », dit-il, en la conduisant sur la Lune et sur Mars, bien certain qu’il lui est possible de supprimer le décalage entre son imaginaire et le réel. L’urgence de constater que, sur Terre, nous sommes tous pris sur le même bateau lui échappe à l’évidence tout autant qu’à ses congénères.

Le fantasme de la vie de pacha que promettait le Titanic demeure bien vivant. Au point où des millionnaires décomplexés, bien installés dans l’apesanteur de leur vie de privilégiés, peuvent désormais porter à leur poignet, pour mieux se donner le sentiment de maîtriser même le temps, une montre Romain Jérôme Titanic-DNA, dont la structure incorpore quelques fragments du célèbre paquebot.

En 2013, un milliardaire australien, Clive Palmer, eut pour ambition de faire construire en Chine, ce royaume du pastiche, une réplique exacte du Titanic. Neuf étages, 840 chambres, un escalier princier… Une décennie plus tard, les administrateurs de sa société ont affirmé vouloir retrouver quelques millions détournés vers ce projet qui semble avoir coulé dans la mer des sarcasmes.

Au village où je suis né, il était raconté qu’un des actionnaires de l’usine locale, un des hommes les plus riches de la région, avait perdu la vie sur le Titanic. Légende ou vérité ? Il était à tout le moins dans l’ordre des choses qu’un homme à la richesse démesurée se soit retrouvé, à l’heure de mourir, en compagnie de ses semblables. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, George Dunton Widener, John Thayer, Henry B. Harris, Isidore Straus, Dennick Wick de même que le magnat du chemin de fer canadien Charles Melville Hays moururent tous sur le Titanic, faute d’un nombre suffisant de canots de sauvetage et de mesures de sécurité.

Beaucoup d’autres gens très riches sont morts sur ce paquebot, mais 97 % des femmes et des enfants qui voyageaient en première classe furent sauvés. Chez les passagers qui voyageaient avec des billets des classes inférieures, seulement 42 % survécurent. Si l’on considère les enfants seulement, neuf sur dix de ceux qui se trouvaient en première classe furent sauvés des eaux glacées. Cependant, pour ceux des classes populaires, ce fut à peine plus de trois sur dix.

L’équipage du navire, composé de travailleurs issus des classes populaires, coula au grand complet. Le président de la compagnie maritime, lui, trouva une place à bord d’une des rares embarcations de secours. Tout le monde reconnaît la dignité des membres de l’orchestre qui joua jusqu’à ce que le navire disparaisse. Cette élégance des musiciens n’empêcha pas, après le drame, la compagnie qui leur avait loué leurs vêtements de travail d’en réclamer le paiement auprès des membres de leur famille.

Ces derniers jours, alors que les recherches battaient leur plein pour retrouver quelques milliardaires partis en pèlerinage sur le site du naufrage du Titanic, certains clamaient sans gêne que ces gens méritaient ce qui leur arrive. Voilà qui est assez grossier et stupide. Une vie demeure une vie. Et la vie n’a pas de prix.

Cependant, pourquoi ce droit de vivre apparaît-il, encore aujourd’hui, soumis à une géométrie très variable, en fonction des avoirs de chacun ? Tandis que les marines nationales de trois grands pays, des sonars, des avions sophistiqués et des engins de plongée dernier cri étaient déployés en vitesse pour porter secours à ces milliardaires bêtement téméraires, le nombre de migrants morts en mer parce que laissés à eux-mêmes ne cesse de grimper. L’Agence des Nations unies pour les réfugiés indique que des milliers de personnes disparaissent en mer sans laisser de traces. N’ont-ils pas, eux aussi, droit à des secours dignes de ce nom ? À l’instar de l’orchestre du Titanic, la symphonie des puissants continuera-t-elle longtemps encore d’être jouée, devant un public à demi béat, au mépris des malheurs dont elle enterre les cris ?