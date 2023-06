Changer la batterie (explosive) de son téléphone

C’est un sujet explosif. Littéralement. Les déchets électroniques s’empilent sans cesse, et plusieurs d’entre eux explosent une fois dans les centres de tri ou dans les dépotoirs. La coupable : la batterie soudée quelque part dans leurs entrailles et qu’on ne peut pas extraire manuellement. Un problème auquel l’Europe a décidé de s’attaquer.

Devant la montagne de déchets électroniques qui continue de grandir, l’Europe a décidé de tordre le bras des fabricants d’appareils électroniques. Il doit être possible et même facile pour un consommateur d’enlever puis de remplacer la pile des produits électroniques dont il est le propriétaire. C’est la moindre des choses.

Évidemment, cela sous-entend que les consommateurs sont des êtres rationnels qui changeront la pile de leurs gadgets puis iront porter le cadavre au bon endroit, plutôt que de tout balancer à la poubelle.

Il semble qu’encore une fois, ça prenne une intervention législative pour ramener le gros bon sens dans le monde technologique. Ça soulève quand même une drôle de question : qu’est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants d’entreprise quand ils entrent au bureau ? Cesse-t-on d’être un consommateur, ou même un humain, quand on devient vice-président ?

Apparemment, prendre le chemin de la moindre résistance est dans la nature humaine. On préfère s’interroger sur le sort d’une poignée de multimillionnaires perdus dans leur sous-marin de luxe plutôt que de se demander comment on peut aider des centaines de migrants sans le sou à fuir la guerre ou la famine autrement que dans des rafiots de fortune.

Mais ça, c’est un sujet pour un autre genre de chronique.

Dépotoirs ou mines d’or ?

Ce que le Parlement européen a adopté le 14 juin, c’est une nouvelle loi sur l’utilisation, la durabilité et la gestion du cycle de vie des piles dans les appareils électroniques.

La bonne nouvelle : cette loi pourrait avoir des répercussions jusque chez nous. Elle exigera bientôt des fabricants que « les batteries qu’on trouve dans leurs appareils soient conçues de manière qu’elles puissent être faciles à enlever et à remplacer ». Comme dans le temps du BlackBerry et des premiers téléphones Samsung. Ce coup-ci, même l’iPhone d’Apple devra s’y conformer.

Ce changement ne se produira pas l’an prochain. L’Union européenne laissera aux fabricants trois ans et demi à partir du moment où la loi entrera officiellement en vigueur pour équiper leurs produits de batteries qui peuvent être facilement enlevées et remplacées.

Évidemment, l’idéal serait qu’un changement se fasse le plus tôt possible. Apple, au moins, récupère presque tous les matériaux des vieux iPhone qu’on lui retourne.

Mais ça ne suffit pas. Le problème des déchets électroniques ne fait qu’augmenter. Et les piles, surtout celles au lithium ion, sont de plus en plus présentes parmi ces déchets. On calcule que d’ici 2030, si rien n’est fait, on aura envoyé au dépotoir, à l’échelle mondiale, l’équivalent de deux millions de tonnes de piles au lithium ion, ce qui représente en poids brut quatre fois les réserves en lithium du Canada.

Y a-t-il des claims miniers au Québec qui sont situés directement au-dessus de sites d’enfouissement ? Ce sont des mines d’or en devenir !

Un effet jusque chez nous ?

Pour en revenir à la loi européenne, il y a quand même une zone grise qui devra être éclaircie : elle n’indique pas clairement quels appareils sont concernés. Dans son sens le plus large, il serait hautement souhaitable qu’elle couvre jusqu'aux batteries des véhicules électriques : autos, vélos, trottinettes…

Au moins, il semble entendu que les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes et autres gadgets de ce type devront se conformer à la nouvelle loi.

Et comme, de façon générale, les grandes marques de produits électroniques — on pense à Apple, Samsung, Microsoft et Sony, notamment — conçoivent leurs produits pour qu’ils soient vendus partout dans le monde, on imagine que leurs futurs produits qui seront vendus chez nous, au Canada, vont respecter la loi européenne.

On se croise les doigts.

Des piles et des batteries

En français, on fait la distinction entre les piles et les batteries. Les piles sont ces petits objets généralement de forme cylindrique qu’on n’utilise qu’une fois et qu’on remplace quand ils sont épuisés. Les batteries sont rechargeables, mais sont généralement soudées aux circuits électroniques qu’elles alimentent.

Il faut quand même le dire : peu importe leur nom, les piles jetables ne sont en réalité pas un déchet jetable. Il faut en disposer adéquatement. Oui, ça comprend la micropile insérée dans un jouet en plastique bon marché acheté en solde chez Toys “R” Us pour l’anniversaire de la fille des voisins.

On sait déjà que la fillette en question se lassera probablement plus tôt que tard de son gros jouet en plastique. Les chances sont bonnes qu’il finisse à la poubelle, ou peut-être au recyclage.

Au Québec, les piles mortes, comme les batteries d’ailleurs, doivent être déposées à l’écocentre le plus proche. Si on en dispose mal, on le voit dans l’actualité, cela peut provoquer des incendies et des explosions.

Évidemment, si on achetait moins de ces bidules électroniques qui sont faits en Chine et qui sont animés par une pile cachée sous un kilo de plastique bon marché, on n’aurait pas besoin d’une loi pour nous rappeler qu’ils ne doivent pas finir à la poubelle…