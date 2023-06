Faire rimer été et organisation financière

La saison estivale, ma favorite, est trop courte. Je l’amorce chaque année avec un optimisme qui frôle l’utopisme tant la liste de mes projets appelle à l’été « ultime ». Et puis, comme par je ne sais quelle magie temporelle, je me retrouve à racler les feuilles qui tombent de la forêt laurentienne, reine de mon terrain.

Sur ma liste des incontournables des vacances se retrouvent les activités en famille et entre amis, déjà inscrites au calendrier depuis des semaines, qui se déroulent partout au Québec. J’y ajoute différentes expositions, des musées et des activités saisonnières ainsi que, devoir oblige, tous les travaux à effectuer à la maison. Enfin, cette liste inclut également des tâches que vous n’auriez probablement jamais pensé à ajouter à votre agenda de vacances, ces outils qui permettent, à la mi-année, de rester maître de notre vie financière.

Il est vrai que la canicule évoque les festivités, une pause à la routine et l’envie de voyager ! Instinctivement, j’aurais donc envie de me laisser aller et de vivre comme s’il n’y avait pas de lendemain. Or, la raison me rappelle généralement qu’il est aussi bon de se reposer de temps à autre et que la meilleure façon d’y arriver est de demeurer sagement à la maison, sans agenda serré, une rareté en soi.

Avec la hausse du coût de la vie et des voyages, envisager sa période de vacances sous le signe du repos chez soi peut représenter un choix financier intelligent. Surtout, cette option est souvent synonyme d’un réel ralentissement. En ayant moins d’activités organisées, vous aurez ainsi l’occasion, le temps — et, qui sait, même la motivation — de réaliser certaines tâches repoussées à plus tard dans le branle-bas des combats quotidiens.

Une nouvelle liste s’ajoutera ainsi à celles de vos envies : la liste de ce que vous ne pensiez jamais faire cet été !

S’organiser, source de quiétude

Il ne s’agit pas ici de vous imposer des tâches qui vous répugnent, mais de rendre plus facile et naturel le fait de sécuriser au passage, entre deux activités et une préparation de barbecue, quelques minutes ou quelques heures de motivation (ou de pluie passagère) pour s’organiser. Après tout, l’Aperol spritz peut bien attendre encore un peu…

Votre dossier fiscal à maîtriser. Des enveloppes de Revenu Québec ou de l’ARC ne sont pas ouvertes ? C’est votre première mission ! D’abord, vous trouverez peut-être un chèque à l’intérieur. Mais comme les probabilités sont plus élevées que ce soit plutôt un avis de cotisation non lu, rappelez-vous que les autorités fiscales ne lésinent pas sur les pénalités et les intérêts. Par ailleurs, de plus en plus de citoyens sont inscrits au courrier électronique sur les différentes plateformes gouvernementales. Donc, si vous n’êtes pas allés y lire vos messages dans les derniers mois, il est absolument nécessaire d’aller en prendre connaissance puisque c’est l’équivalent d’une enveloppe non déchirée… Mot de passe perdu ? Prenez quelques minutes pour corriger le tout.

Faciliter le suivi de vos placements. Vous pouvez conserver vos relevés dans un bon vieux cartable. Mais il est aussi possible, avec la plupart des fournisseurs, de vous inscrire aux relevés électroniques et de recevoir une alerte lorsque des documents sont disponibles. En tant qu’investisseur, vous devez consulter les communications que vous recevez et poser les questions aux experts qui gèrent votre portefeuille ensuite. Il n’est pas nécessaire de conserver des avis de transaction, à titre d’exemple. Vous pouvez les consulter, les numériser et les détruire pour concentrer votre attention sur vos relevés trimestriels et annuels.

Destruction massive de documents ! Il arrive que les classeurs débordent inutilement. Par exemple, vous n’avez pas besoin de conserver plus de sept années de pièces justificatives pour les déclarations de revenu. Pendant les vacances, il est plus que jouissif de faire le grand ménage de toute la paperasse qui s’accumule. À ne pas oublier en créant cet espace : la confidentialité de vos données personnelles. Préservez-la en préférant le déchiquetage au recyclage.

Ne conserver que l’essentiel en papier. L’important n’est pas de collectionner les documents, mais de les comprendre. On ne conserve que l’essentiel en papier, dans un classeur bien organisé. Demandez-vous chaque fois avant de classer un document si vous avez vraiment besoin de le reconsulter. L’original est rarement requis. Les documents non essentiels devraient être numérisés et classés virtuellement.

Mettre en place un système numérique de « tenue de livres ». Vous êtes en affaires ? Oubliez la boîte à chaussure et numérisez toutes les factures accumulées depuis janvier. Vous les classerez ensuite dans un dossier, par mois, ou vous utiliserez une nouvelle application pour entrer vos dépenses et preuves de dépenses au fur et à mesure qu’elles surviendront, sans vous embourber.

Des questions à se poser

En plus de ces incontournables de l’organisation, voici en rafale des questions à vous poser afin que cette liste soit personnalisée à vos besoins.

Est-ce que votre adresse est à jour dans toutes vos institutions financières et auprès des autorités ?

Avez-vous créé des accès en ligne pour recevoir toutes vos factures et les relevés annuels de vos assurances de personnes et de dommages ?

Avez-vous communiqué votre changement d’état civil aux autorités pour le calcul de vos crédits et allocations ? Il est de votre responsabilité si vous êtes nouvellement séparé ou en couple, de le mentionner à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à Revenu Québec.

Avez-vous des comptes bancaires dans plusieurs institutions ? Il est peut-être le temps de les regrouper et d’économiser sur les frais, en plus de vous simplifier la vie.

Utilisez-vous une application permettant de suivre facilement votre budget et d’améliorer votre gestion de liquidités ? Un budget, c’est bien, mais un budget suivi, c’est essentiel !

Avez-vous des sommes accumulées dans plusieurs comptes enregistrés liquides ? Il est peut-être temps de les regrouper dans un seul compte de placement (nouveau ou existant) et d’investir à long terme.

Avez-vous des liquidités excédentaires ? Si oui, profitez-en pour cotiser à votre REER, REEE, CELIAPP et/ou CELI pour 2023. Pas besoin d’attendre en fin d’année !

Êtes-vous à jour dans vos demandes de remboursements soumises à vos assurances collectives ? Pensez à récupérer votre argent.

Je prendrai une pause de chroniques dans les prochaines semaines. Vos questions ou études de cas sont, dans l’intervalle, tout à fait les bienvenues, elles inspireront la rédaction automnale. Écrivez-moi à slachapelle@ledevoir.com. À très bientôt !

Planificatrice financière, Sandy Lachapelle est présidente du cabinet indépendant Lachapelle finances intelligentes.