Un remaniement peut-il sauver Trudeau?

La députée libérale Anna Gainey semblait avoir été prise au dépourvu au lendemain de sa victoire dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, lors de l’élection complémentaire de lundi. Interrogée sur le déclin du français au Québec, l’ancienne présidente du Parti libéral du Canada n’a pas voulu se prononcer. Visiblement mal à l’aise, elle a plutôt tenté de répondre par une blague. On a déjà vu mieux comme première impression.

Reste que Mme Gainey a de fortes chances d’être nommée au Conseil des ministres. Presque tout le monde à Ottawa s’attend à un remaniement ministériel cet été. Justin Trudeau souhaite tourner la page sur la pénible session parlementaire qui vient de se terminer et donner un nouvel élan à son gouvernement, bientôt vieux de huit ans. Mme Gainey, dont le conjoint est un ami d’enfance de M. Trudeau, a l’oreille du premier ministre. Ses balbutiements comme députée ne devraient pas nuire à son ascension au sein de l’équipe libérale étant donné le besoin criant de nouveaux visages de celle-ci.

M. Trudeau semble avoir une tolérance infinie pour les erreurs commises par ses ministres. Mais les multiples bavures du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, nécessitent une intervention urgente. Le transfert du meurtrier Paul Bernardo d’une prison à sécurité maximale, en Ontario, à un établissement à sécurité minimale, au Québec, aura été la goutte qui a fait déborder le vase. M. Mendicino s’est empêtré dans des réponses invraisemblables en essayant d’expliquer pourquoi il avait pris connaissance du transfert du criminel notoire seulement une fois le fait accompli alors que son bureau avait été mis au courant trois mois plus tôt.

M. Mendicino a survécu à sa tentative bâclée d’interdire des centaines de modèles d’armes d’assaut par la porte d’en arrière. Il a aussi réussi à s’en tirer après avoir induit ses collègues députés en erreur en prétendant que les forces policières avaient demandé à Ottawa d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence face au convoi des camionneurs. Ce nouveau faux pas est impardonnable. Même pour les membres du caucus libéral, qui exigent maintenant son départ. Ne reste qu’à savoir s’il sera écarté du Conseil des ministres ou simplement rétrogradé. Son évincement pur et simple serait dans l’ordre des choses.

Il en est de même pour le ministre de la Protection civile, Bill Blair, et le ministre du Développement international, Harjit Sajjan. Qu’ils siègent encore au Conseil des ministres témoigne de l’inertie du bureau du premier ministre en matière de gestion des ressources humaines. M. Sajjan a été reconnu comme l’un des pires ministres de la Défense de l’histoire récente du Canada. Sa gestion insatisfaisante de l’épidémie de harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes lui a déjà valu une rétrogradation en 2021.

Tout comme M. Mendicino, il a préféré plaider l’ignorance plutôt que d’assumer ses responsabilités dans une affaire de visas non autorisés envoyés par une sénatrice à des réfugiés afghans dans la foulée de la chute de Kaboul. La sénatrice Marilou McPhedran a dit avoir obtenu l’autorisation du bureau de M. Sajjan avant d’envoyer les documents qu’elle croyait authentiques. Le ministre a tenté de s’en laver les mains en disant qu’il n’avait pas eu le temps de lire ses courriels. Personne ne l’a cru.

Quant à M. Blair, prédécesseur de M. Mendicino à la Sécurité publique, il a lui aussi dit n’avoir jamais eu vent d’une note que le Service canadien du renseignement de sécurité avait acheminée à son bureau à l’été 2021 faisant état des efforts du gouvernement chinois pour cibler le député conservateur Michael Chong et sa famille. Certes, il serait difficile de punir M. Blair, alors que le SCRS avait envoyé la même information au conseiller à la sécurité nationale du premier ministre de l’époque. MM. Blair et Trudeau ont tous deux affirmé avoir pris connaissance du fait que M. Chong était ciblé après sa révélation dans le Globe and Mail, au début du mois de mai.

Si le départ de ces ministres semble n’être qu’une formalité, un énorme point d’interrogation plane au-dessus de la tête de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Son étoile a passablement pâli dans la foulée du dernier budget fédéral. Celle qui a surtout fait carrière à l’extérieur du Canada lorgnerait un poste à l’étranger. Son nom circule toujours parmi les candidats pressentis pour devenir secrétaire générale de l’OTAN.

Ses chances de décrocher ce poste névralgique semblent cependant s’amenuiser de jour en jour. Le piètre bilan du Canada en matière de dépenses militaires — l’Aviation royale canadienne ne participe même pas à l’exercice de manoeuvres aériennes qu’entament les autres pays de l’OTAN cette semaine tant ses ressources sont limitées — ainsi que les racines ukrainiennes de Mme Freeland font obstacle à sa nomination.

Si Chrystia Freeland reste au gouvernement, il n’est pas certain qu’elle demeurera aux Finances. À la rentrée, le bureau du premier ministre souhaitera mettre l’accent sur le coût de la vie et le logement, de loin les priorités les plus importantes aux yeux des Canadiens. Quoi de mieux qu’un nouveau visage aux Finances pour signaler ce changement de cap ?