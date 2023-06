Un Fonds FTQ plus que jamais pertinent

C’est sur fond de crise économique que, le 23 juin 1983, la loi 192 était adoptée par l’Assemblée nationale, créant le Fonds de solidarité FTQ. Ce jeune quadragénaire a encore toute sa raison d’être aujourd’hui avec tous ces rendez-vous interpellant les entreprises québécoises.

Il y a 40 ans, l’économie nord-américaine connaissait sa pire récession depuis la Grande Dépression des années 1930. Les taux d’intérêt atteignaient une pointe située dans les 18-20 %. Au Québec, les économies régionales étaient fortement secouées par des fermetures en rafale de camps miniers, et le secteur manufacturier subissait la dictature des grandes banques, trop rapides à « tirer sur la plogue ». Les emplois se perdaient par dizaines de milliers. Sous-capitalisées, les PME croulaient littéralement sous le poids de l’endettement.

Cette loi 192 est venue concrétiser un projet énoncé en avril 1982, la FTQ proposant alors la mise sur pied d’un fonds d’investissement ayant pour mandat de sauvegarder et de créer des emplois dans le cadre d’une mission concentrée autour des PME québécoises. La formule retenue consistait à mutualiser l’épargne des travailleurs, à faire du capital de risque à partir du capital-retraite, et à répartir les risques. Sans négliger l’obtention d’un rendement. Avec, en appui, une contribution des gouvernements sous forme de crédit d’impôt qui profite depuis, et de loin, à la classe moyenne. Dans la foulée, on visait également à offrir aux travailleurs un véhicule les incitant à se constituer un capital-retraite.

La FTQ était alors dirigée par Louis Laberge et son secrétaire général, Fernand Daoust. Ils ont convaincu le premier ministre de l’époque, René Lévesque, et son ministre des Finances, Jacques Parizeau. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, le Fonds compte, au 30 novembre 2022, 753 125 actionnaires et un actif net de 17,8 milliards.

Principal levier en capital de risque

La « patente à Louis Laberge » se positionne aujourd’hui comme le principal levier en capital de risque pour les PME selon une approche que l’on peut qualifier de localiste, celle de l’investisseur institutionnel pensant globalement et agissant localement. Cette institution, qui, selon ses dénigreurs, alimenterait une éternelle confusion entre les intérêts syndicaux et le capitalisme, est devenue le plus beau défi réussi par le monde syndical et celui de la finance, et l’une des plus belles réalisations du modèle québécois. Elle n’a pas d’équivalent dans les autres provinces également ouvertes aux fonds de travailleurs.

Si le Fonds de solidarité est né dans l’urgence, il est devenu au fil des ans un levier majeur de l’économie québécoise et un important investisseur en capitaux patients dans l’économie des régions, contribuant ainsi à accroître le contrôle québécois sur les emplois québécois. Cette portée régionale se traduit par des emplois de meilleure qualité, mieux rémunérés, avec des entreprises partenaires proportionnellement plus présentes dans les régions moins favorisées, avait analysé le cabinet KPMG.

Le Fonds a conservé toute sa pertinence depuis. Cette pertinence s’est manifestée pleinement lors de crises comme celle de 2008 et, plus récemment, durant la pandémie, qui a nécessité l’accès à un réservoir de capitaux patients et de l’accompagnement pour assurer une reprise des activités.

Le Fonds, avec sa capacité d’être contracyclique, a été particulièrement actif dans le financement des entreprises durant la crise financière de 2008 et la Grande Récession qui a suivi. Les institutions bancaires fermant le robinet du crédit, pour plusieurs, même pour de grandes entreprises, le Fonds a alors servi soit de bailleur, soit de catalyseur à partir duquel leur financement a pu être mené à bien.

« Les gens qui viennent nous voir recherchent un partenaire à long terme, qui ne vise pas le rendement immédiat. En cas de coup dur, le Fonds de solidarité sera plus patient. Il va même réinvestir, au besoin, avant de jeter l’éponge », avait résumé Raymond Bachand, p.-d.g. du Fonds de 1997 à 2001. Et dans les cas de redressement et de relance, « règle générale, nous avons les mêmes exigences que les autres institutions en matière de retour sur investissement. Mais dans les opérations de redressement, nous allons accepter un compromis à ce chapitre si l’on peut préserver des emplois ».

Ce rôle stratégique de l’institution dans la chaîne de financement sera plus que jamais sollicité aujourd’hui, alors que l’entrepreneuriat et le démarrage d’entreprise sortent de leur hibernation pandémique, que les entreprises sont engagées dans la transition énergétique et qu’un très grand nombre d’entre elles doit composer avec un manque criant de relève pouvant plomber la création de moyennes entreprises et poser un problème de rétention de sièges sociaux. Sa taille aidant, le Fonds a la capacité d’être un investisseur d’impact et d’aborder de front le difficile transfert générationnel, au moment où une importante vague de ventes d’entreprises est prête à déferler. Et, au besoin, d’ajouter à l’arsenal des entreprises devant esquiver une manoeuvre de prise de contrôle non sollicitée.

Sur le plan de la décarbonation, il a le leadership et la taille qui lui permettent d’influencer, de sensibiliser et de soutenir une cadence accrue. Le Fonds se retrouve au centre des diverses parties prenantes et dispose d’une proximité avec les conseils d’administration dont peu d’investisseurs bénéficient.

Ah oui. Au 30 novembre 2022, le rendement annuel composé de l’action était de -4,4 % sur un an, de 4,9 % sur trois ans, de 6,3 % sur cinq ans, de 7 % sur dix ans. Sans compter le crédit d’impôt de 30 % à l’achat.